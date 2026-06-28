У Угарте разрыв крестообразной связки. Хавбек «МЮ» и Уругвая травмировался в матче с Испанией на ЧМ, резко остановившись
Угарте порвал крестообразную связку.
МРТ подтвердила разрыв крестообразных связок у Мануэля Угарте, сообщает журналист Родри Васкес.
Полузащитника сборной Ургувая унесли с поля на носилках во время матча ЧМ-2026 с Испанией (0:1). Угарте пошел в борьбу за мяч и резко остановился, чтобы не столкнуться с Матиасом Оливерой. После этого Угарте упал и уже не смог подняться самостоятельно.
В ближайшие часы игрок отправится в Европу, где начнет процесс восстановления под наблюдением медицинского штаба «Манчестер Юнайтед».
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Родри Васкеса в Х
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Пишут 9-12 месяцев(
Суарес
Форлан
Кавани
Годин
Рекоба...
Конечно это трагедия для страны.