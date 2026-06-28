У Угарте разрыв крестообразной связки. Хавбек «МЮ» и Уругвая травмировался в матче с Испанией на ЧМ, резко остановившись

Угарте порвал крестообразную связку.

МРТ подтвердила разрыв крестообразных связок у Мануэля Угарте , сообщает журналист Родри Васкес.

Полузащитника сборной Ургувая унесли с поля на носилках во время матча ЧМ-2026 с Испанией (0:1). Угарте пошел в борьбу за мяч и резко остановился, чтобы не столкнуться с Матиасом Оливерой. После этого Угарте упал и уже не смог подняться самостоятельно.

В ближайшие часы игрок отправится в Европу, где начнет процесс восстановления под наблюдением медицинского штаба «Манчестер Юнайтед ».