  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. У Угарте разрыв крестообразной связки. Хавбек «МЮ» и Уругвая травмировался в матче с Испанией на ЧМ, резко остановившись

0
У Угарте разрыв крестообразной связки. Хавбек «МЮ» и Уругвая травмировался в матче с Испанией на ЧМ, резко остановившись
Угарте порвал крестообразную связку.

МРТ подтвердила разрыв крестообразных связок у Мануэля Угарте, сообщает журналист Родри Васкес. 

Полузащитника сборной Ургувая унесли с поля на носилках во время матча ЧМ-2026 с Испанией (0:1). Угарте пошел в борьбу за мяч и резко остановился, чтобы не столкнуться с Матиасом Оливерой. После этого Угарте упал и уже не смог подняться самостоятельно.

В ближайшие часы игрок отправится в Европу, где начнет процесс восстановления под наблюдением медицинского штаба «Манчестер Юнайтед».

Верите в честность Алжира против Австрии?14836 голосов
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Родри Васкеса в Х
logoтравмы
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Уругвая по футболу
logoМануэль Угарте
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Испании по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Теперь куй кто его купит даже после восстановления, только свободный агент
Ответzhargal.shadapoff@yandex.ru
Теперь куй кто его купит даже после восстановления, только свободный агент
Да ладно, кресты - не ахилл и прочие рецидивные места, после них за полгода восстанавливаются полностью, через год можно продавать
Мануэлю - здоровье, МанЮнайтед - удачи и попадания на летнем рынке
Кисляк, Баринов и любой другой российский ЦП, близкий к основе сборной, как минимум не хуже Угарте. Смотрю каждый матч МЮ уже много лет. такого слабого игрока в МЮ не бывало. Далот не в лучшей форме, Рохо, Феллаини, Шнайдерлин, Андер Эррера, Фред и многие другие футболисты, которые как будто бы не уровень МЮ, и то сильнее чем Угарте.
Вот так вот, почти на ровном месте. Я сам не видел этот момент, сейчас нашел.
Кому интересно
https://m.vk.com/wall-55267982_3416847?ysclid=mqxy94ssvf351158793
Пишут 9-12 месяцев(
Интересно, а клубу не полагается какая-нибудь компенсация за серьёзную травму игрока в сборной? От ФИФА например?
Ответmjaus
Интересно, а клубу не полагается какая-нибудь компенсация за серьёзную травму игрока в сборной? От ФИФА например?
да, 5.5 млн
Ответmjaus
Интересно, а клубу не полагается какая-нибудь компенсация за серьёзную травму игрока в сборной? От ФИФА например?
Все игроки застрахованы...
Уругвай попал в чëрную полосу, вылет с ЧМ, домой будут добираться самостоятельно, уже второй игрок серьëзно травмируется. А какая история у этой маленькой футбольной страны - две "золотой богини", два золота ОИ, 15 Copa America. А каких футболистов выдало в мировой футбол эта крошечная ( чуть больше 3 млн.) страна -
Суарес
Форлан
Кавани
Годин
Рекоба...
Конечно это трагедия для страны.
Жалко конечно игрока
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кордоба поехал на ЧМ с травмой, сказал Бузникин из «Краснодара»: «С этим связано, что ему давали так мало времени, наверное»
сегодня, 13:01
Нико Уильямс об ударе Де ла Круса: «Вчера мне нанесли новую травму в эпизоде, где мой коллега действовал под влиянием разочарования и недовольства. В этом не было необходимости»
сегодня, 00:16
Хин из Швеции покинет ЧМ из-за травмы: «Мечта, ставшая реальностью, для меня она завершилась раньше времени»
вчера, 22:28
Рекомендуем
Главные новости
Рубен Невеш о гибели Жоты: «Я отправляю сообщение Диогу в WhatsApp, когда происходит что-то важное. Мы были близкими друзьями, но открыто не говорили о чувствах, иногда я жалею об этом»
4 минуты назад
Родриго встретился с Роналду: «Мой кумир! 🐐 Одни и те же чувства каждый раз»
5 минут назадФото
«Шанхай» Слуцкого выиграл 2-й матч подряд после серии без побед с конца апреля – 4:1 у «Далянь Инбо»
30 минут назад
Анатолий Бышовец: «Месси – компьютер. На уровне искусственного интеллекта еще надо доработать, чтобы определить непредсказуемость его решений и техническое исполнение»
34 минуты назад
Плей-офф ЧМ-2026 стартует! ЮАР и Канада сыграют в 1/16 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
41 минуту назад
Модные бренды все чаще выпускают одежду в стиле футбольных форм. Показали лучшие из них
45 минут назадСпецпроект
Шнякин прокомментирует матч Бразилия – Япония, Генич – игру Англии и ДР Конго, Минин – Испании и Австрии
сегодня, 17:34
Де Брюйне, Мбаппе и Месси – лидеры по ударам на ЧМ-2026 после группового этапа. Роналду – в топ-7
сегодня, 17:18
«Сперцян едет заканчивать с футболом. Выбрал не спортивную, а финансовую сторону». Кирьяков об Эдуаре в Саудовской Аравии
сегодня, 16:44
Куарежма о Португалии на ЧМ: «Не хватает характера, счастья, радости, креатива. Игроки боятся рисковать»
сегодня, 16:35
Ко всем новостям
Последние новости
Колыванов о Сперцяне в Саудовской Аравии: «Не сказал бы, что их чемпионат слабее нашего. Переходить в средний европейский клуб нет смысла»
57 минут назад
Комличенко об операции в России: «Бомба. Не тратил время на перелеты в Германию»
сегодня, 16:58
Зырянов о Семаке на уровне Романцева, Семина и Газзаева: «Если считать титулы – конечно. И у Сергея Богдановича все впереди»
сегодня, 15:58
Канди предпочел Неймару Рэшфорда и Старриджа. Экс-игрок «Тоттенхэма» О’Хара вышел из студии после слов бывшего защитника «Челси» Канди
сегодня, 15:37
Дешам вернулся в сборную Франции. Тренер пропустил матч с Норвегией из-за похорон матери
сегодня, 15:33
Глава РФС Дюков: «Политики в футболе больше, чем в любом другом виде спорта»
сегодня, 15:10
Монтелла останется в сборной Турции, несмотря на последнее место в группе ЧМ. В штаб тренера войдет ментор
сегодня, 14:54
Тюкавин выбирает Роналду, а не Месси: «Просто нравится. Игра его пока не очень, но ничего страшного»
сегодня, 13:23
Кордоба поехал на ЧМ с травмой, сказал Бузникин из «Краснодара»: «С этим связано, что ему давали так мало времени, наверное»
сегодня, 13:01
Ивич о Сперцяне: «Игрок для больших клубов Европы. Не думаю, что переход в Саудовскую Аравию – хорошая идея»
сегодня, 12:45