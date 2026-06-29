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  4. Канада в 1/8 ЧМ, Расселл выиграл Гран-при Австрии, Левандовски едет в «Чикаго», Угарте порвал «кресты», Тюкавин готов перейти в «Зенит» и другие новости

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Канада в 1/8 ЧМ, Расселл выиграл Гран-при Австрии, Левандовски едет в «Чикаго», Угарте порвал «кресты», Тюкавин готов перейти в «Зенит» и другие новости

1. Канада обыграла сборную ЮАР (1:0) в 1/16 финала ЧМ-2026 благодаря голу Эуштакиу на 92-й и впервые вышла в 1/8 финала мундиаля. Команда Марша сыграет с Нидерландами или Марокко 4 июля.

2. Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл Гран-при Австрии-2026, Ферстаппен – 2-й, Антонелли – 3-й. Расселл до 40 очков сократил отставание от Антонелли и обогнал Хэмилтона в чемпионате.

3. 11 федераций направили в Европейский гимнастический союз письмо с требованием лишить сборную России права выступать с флагом.

4. Правительство РФ будет выделять 1,5 млрд рублей в год на создание и модернизацию футбольных полей в регионах. Программа стартует в 2027-м.

5. «Реал» хочет получить 60+ млн евро за Камавинга. «Интер» и «ПСЖ» – в числе возможных претендентов.

6. Госсекретарь США и директор ФБР посетили игру Португалии и Колумбии на ЧМ. ФИФА получила 20+ млн заявок, стоимость билетов выросла до 3000+ долларов – выше средней цены на Супербоул-2026.

7. Хавбек «МЮ» и сборной Уругвая Мануэль Угарте получил разрыв крестообразной связки. Он травмировался в матче с Испанией на ЧМ, резко остановившись.

8. Роберт Левандовски согласился на переход в «Чикаго». Сделка согласована, контракт подпишут в течение 24 часов, сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг. 

9. «Бриллиантовая лига». Дюплантис, Верро, Фишер, Паулино, Бромелл, Мозер одержали победы, Лайлс уступил 0,01 секунды. Одри Верро показала третий в истории результат в беге на 800 м – мировой рекорд держится с 1983 года.

10. Чемпионат России по регби. 7-й тур. «Слава» уступила «Стреле-Ак Барс», «Локомотив» проиграл «Енисею-СТМ».

11. Брэди Ткачак в течение 4 лет говорил партнерам по «Оттаве», что не намерен продлевать контракт с клубом. «Сенаторс» ранее обменяли 26-летнего форварда во «Флориду» на три выбора на драфте.

12. «Шанхай» Слуцкого выиграл 2-й матч подряд после серии без побед с конца апреля – 4:1 у «Далянь Инбо».

13. Американская пловчиха Гретхен Уолш побила мировой рекорд на 50 м вольным стилем. Прежнее достижение было установлено на прошлой неделе.

14. Джанни Инфантино посетил 24 матча ЧМ-2026 за две недели. Президент ФИФА преодолел 50 тысяч км на частном самолете, проведя в воздухе более 66 часов.

15. В честь Неймара назвали 25 детей в Бразилии в 2026 году, пятерых – после вызова форварда в сборную на ЧМ.

Цитаты дня

Александр Кокорин: «Из тех клубов, где бы я хотел играть в России, предложений нет, а в другие я не планирую. За выживание бороться не хочу»

Гершкович о Fan ID в Кубке: «Какой смысл обсуждать то, на что нельзя повлиять? В оформлении сложности нет, у меня заняло 5-7 минут. Не понимаю тех, кто бойкотирует матчи из-за этого»

Тюкавин о «Зените»: «Два года назад был не готов. Сейчас от меня мало что зависит, если «Динамо» устроит предложение, все может быть. Надеюсь на понимание болельщиков»

«Россия не слабее Кабо-Верде и ЮАР. На ЧМ мы точно не были бы мальчиками для битья». Бобер о сборной

Президент Южной Кореи призвал Минспорт расследовать выступление сборной на ЧМ: «Если в руководстве предпочтение отдается не профессионализму, а лояльности, итог предсказуем»

Журавель о чаевых в США: «Нижняя планка почти всегда 18% – во многих заведениях официанты зарплату не получают, как я понимаю. Если в пабе тебе открыли и протянули бутылку – это тоже чай»

Вратарь Сальвадора, пропустивший 10 голов от Венгрии на ЧМ-82: «Президент федерации сказал, что меня нужно повесить, таможенники ножами резали чемоданы, в меня стреляли из автоматов»

Игорь Лещук: «Если бы я играл, был бы не хуже лучших вратарей в России, может быть, и лучшим – кто знает»

Казанский про 48 команд на ЧМ: «Футбол стал расчетливым бухгалтером. Очарование Кюрасао и Кабо-Верде было милым – и все. Оптимально – 24 сборные, но это иллюзия в эпоху глобализации»

Винисиус о борьбе с расизмом: «Эти достижения важнее успехов на футбольном поле. Хочу вдохновлять молодых темнокожих, у которых нет такого же голоса, как у меня»

Ролик дня

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Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Япония пройдёт дальше)
ОтветСергей Морозов
Япония пройдёт дальше)
Это будет в пользу Англи
ОтветАзамат
Это будет в пользу Англи
и
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