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  4. Франция – главный фаворит ЧМ-2026 по версии Opta. Аргентина, Испания, Англия и Бразилия – в топ-5

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Франция – фаворит ЧМ-2026 по версии Opta. Аргентина, Испания, Англия и Бразилия – в топ-5, Португалия – 7-я, Германия – 8-я
Франция – главный фаворит ЧМ-2026 по версии Opta.

Opta обновила прогноз относительно победителя чемпионат мира после завершения группового этапа.

Суперкомпьютер Opta провел 25 тысяч симуляций оставшейся части турнира и оценил шансы команд на выход в следующие стадии и победу на ЧМ.

Главным фаворитом стала сборная Франции. Вероятность ее победы на турнире оценивается в 18,7%. Шансы французов выйти в финал составляют 28,4%.

Второе место занимает Аргентина. Шансы команды Лионеля Месси на победу – 16,3%, на выход в финал – 30%. Далее идут Испания – 13,5%, Англия – 9,7% и Бразилия – 6,5%.

Топ-10 фаворитов ЧМ-2026 по версии Opta:

1. Франция – 18,7%.

2. Аргентина – 16,3%.

3. Испания – 13,5%.

4. Англия – 9,7%.

5. Бразилия – 6,5%.

6. Нидерланды – 5,1%.

7. Португалия – 4,7%.

8. Германия – 4,4%.

9. Колумбия – 3,2%.

10. Норвегия – 3%.

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Опубликовано: Sports
Источник: Opta
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Комментарии

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Аргентине конечно ковровую дорожку расстелили минимум до полуфинала.))) Слишком лёгкий путь.
Бразилия на 5 месте? Бггг
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