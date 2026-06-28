Opta обновила прогноз относительно победителя чемпионат мира после завершения группового этапа.
Суперкомпьютер Opta провел 25 тысяч симуляций оставшейся части турнира и оценил шансы команд на выход в следующие стадии и победу на ЧМ.
Главным фаворитом стала сборная Франции. Вероятность ее победы на турнире оценивается в 18,7%. Шансы французов выйти в финал составляют 28,4%.
Второе место занимает Аргентина. Шансы команды Лионеля Месси на победу – 16,3%, на выход в финал – 30%. Далее идут Испания – 13,5%, Англия – 9,7% и Бразилия – 6,5%.
Топ-10 фаворитов ЧМ-2026 по версии Opta:
1. Франция – 18,7%.
2. Аргентина – 16,3%.
3. Испания – 13,5%.
4. Англия – 9,7%.
5. Бразилия – 6,5%.
6. Нидерланды – 5,1%.
7. Португалия – 4,7%.
8. Германия – 4,4%.
9. Колумбия – 3,2%.
10. Норвегия – 3%.
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