Тюкавин о «Зените»: «Два года назад был не готов. Сейчас от меня мало что зависит, если «Динамо» устроит предложение, все может быть. Надеюсь на понимание болельщиков»

Тюкавин о «Зените»: два года назад был не готов, сейчас от меня мало что зависит.

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин высказался на тему возможного перехода в «Зенит».

– Вы говорили год назад, что отказывали «Зениту» из-за болельщиков «Динамо» – не смогли бы выдержать давление с их стороны. Правильно ли понимаю, что ситуация поменялась и вы уже готовы к этому?

– Тяжелый вопрос. Два года назад я действительно был абсолютно не готов и сразу отрубил вариант с «Зенитом».

Сейчас решение в любом случае принимает клуб, с которым у меня долгий контракт, а от меня мало что зависит. Если «Динамо» решит, что их устроит то или иное предложение по мне, то все может быть.

– Сейчас вероятность вашего перехода выше, чем два года назад.

– Да, потому что два года назад не было оффера от «Зенита», и в принципе нечего было обсуждать. А сейчас, как я понимаю, он был. Это подтверждали в своих интервью представители и «Динамо», и «Зенита». Но сейчас я здесь, приступаю к подготовке к сезону.

– Вы поймете гнев болельщиков в случае вашего перехода туда?

– Я не знаю, как будет складываться ситуация. Важно, чтобы они понимали – я никуда не рвусь. Когда к игроку с долгим контрактом возникает интерес, то идут обсуждения, и решение принимает его клуб.

– На примере того же Соболева мы видим, как его атакуют.

– У Соболя совсем другая ситуация по сравнению со мной. У него и имидж другой. Я надеюсь на понимание болельщиков при любом развитии ситуации. Всегда их уважаю и благодарен им за поддержку.

Понятно, что хочется что-то выиграть с родным клубом, но пока этого достичь не получается. Думаю, у любого футболиста есть желание постоянно бороться за первые места и в Кубке, и в чемпионате. Однако вполне возможно, что это произойдет и у нас с Сандро [Шварцем], с нашим новым тренерским штабом, – сказал Тюкавин.