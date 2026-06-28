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  4. Тюкавин о «Зените»: «Два года назад был не готов. Сейчас от меня мало что зависит, если «Динамо» устроит предложение, все может быть. Надеюсь на понимание болельщиков»

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Тюкавин о «Зените»: «Два года назад был не готов. Сейчас от меня мало что зависит, если «Динамо» устроит предложение, все может быть. Надеюсь на понимание болельщиков»
Тюкавин о «Зените»: два года назад был не готов, сейчас от меня мало что зависит.

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин высказался на тему возможного перехода в «Зенит».

– Вы говорили год назад, что отказывали «Зениту» из-за болельщиков «Динамо» – не смогли бы выдержать давление с их стороны. Правильно ли понимаю, что ситуация поменялась и вы уже готовы к этому?

– Тяжелый вопрос. Два года назад я действительно был абсолютно не готов и сразу отрубил вариант с «Зенитом».

Сейчас решение в любом случае принимает клуб, с которым у меня долгий контракт, а от меня мало что зависит. Если «Динамо» решит, что их устроит то или иное предложение по мне, то все может быть. 

– Сейчас вероятность вашего перехода выше, чем два года назад.

– Да, потому что два года назад не было оффера от «Зенита», и в принципе нечего было обсуждать. А сейчас, как я понимаю, он был. Это подтверждали в своих интервью представители и «Динамо», и «Зенита». Но сейчас я здесь, приступаю к подготовке к сезону. 

– Вы поймете гнев болельщиков в случае вашего перехода туда?

– Я не знаю, как будет складываться ситуация. Важно, чтобы они понимали – я никуда не рвусь. Когда к игроку с долгим контрактом возникает интерес, то идут обсуждения, и решение принимает его клуб.

– На примере того же Соболева мы видим, как его атакуют. 

– У Соболя совсем другая ситуация по сравнению со мной. У него и имидж другой. Я надеюсь на понимание болельщиков при любом развитии ситуации. Всегда их уважаю и благодарен им за поддержку. 

Понятно, что хочется что-то выиграть с родным клубом, но пока этого достичь не получается. Думаю, у любого футболиста есть желание постоянно бороться за первые места и в Кубке, и в чемпионате. Однако вполне возможно, что это произойдет и у нас с Сандро [Шварцем], с нашим новым тренерским штабом, – сказал Тюкавин.

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Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии

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🤡

От тебя зависит все. Если не хочешь переходить - не перейдешь.
Ответsportsmerzkierebyata
🤡 От тебя зависит все. Если не хочешь переходить - не перейдешь.
именно так и сказал агенту ведем переговоры, но боится ссыт сказать прямо как есть, ведь могут и на тренировку ребята с оружием подъехать
ОтветSMART789
именно так и сказал агенту ведем переговоры, но боится ссыт сказать прямо как есть, ведь могут и на тренировку ребята с оружием подъехать
Пейнтболом застрелять
Тюкавин какой-то туповатый. Я думал, желание футболиста тоже учитывается, а у нас, оказывается, рабовладельческий строй- куда клуб решил, туда и отправляешься
ОтветПаблоАймар
Тюкавин какой-то туповатый. Я думал, желание футболиста тоже учитывается, а у нас, оказывается, рабовладельческий строй- куда клуб решил, туда и отправляешься
Да это же жирный намек на то, что он готов перейти, просто не хочет это говорить, потому что если переход сорвался бы, а он говорил, хочу перейти в Зенит, болелы Динамо бы такого не оценили, и потом бы освистывали его, а кому охота слушать этот свист от двух человек...
ОтветПаблоАймар
Тюкавин какой-то туповатый. Я думал, желание футболиста тоже учитывается, а у нас, оказывается, рабовладельческий строй- куда клуб решил, туда и отправляешься
Вас/Некоторых других Людей Работодатель отправляет в Командировку (те же самые навыки, только под другим Лого/Тегом), и Вам еще Зарплата Выше👆 и Работодателю за Вас приплатили —> У Вас Выбор есть —> Получать больше в несколько раз, либо остаться на своем МРОТ, зато Патриот😎🤓

Если здесь и есть Туповатый, то это не Тюкавин
Костя очень любит Динамо, но за большие деньги готов любить и Зенит, так же страстно и искренне
ОтветЕбздрогыч
Костя очень любит Динамо, но за большие деньги готов любить и Зенит, так же страстно и искренне
Если Динамо захочет его продать, почему Тюкавин должен ставить палки в колеса руководству Динамо?
Что бы строить из себя более святого чем папа римский?
Ответkokorin91
Кокорин 2.0
Кокорин лучшие свои годы провёл в Зените
ОтветПетроград
Кокорин лучшие свои годы провёл в Зените
В Арисе
Бред какой-то. Взрослый мужик говорит какую-то чушь, что от него мало что зависит. Возможно, выдернуто из контекста. Скажи прямо, что готов идти в Зенит. Это нормально совершенно в нынешних реалиях. Или скажи, что хочешь остаться и никуда не пойдешь.
Ответandraldu
Бред какой-то. Взрослый мужик говорит какую-то чушь, что от него мало что зависит. Возможно, выдернуто из контекста. Скажи прямо, что готов идти в Зенит. Это нормально совершенно в нынешних реалиях. Или скажи, что хочешь остаться и никуда не пойдешь.
Непонятное влияние хвостом когда всем понятен ход его мыслей - хочет титулов (и денег). В Динамо мало шансов.
Лучше бы вообще молчал и тренировался, пусть его агент трезвонит по всем СМИ...
Ответandraldu
Бред какой-то. Взрослый мужик говорит какую-то чушь, что от него мало что зависит. Возможно, выдернуто из контекста. Скажи прямо, что готов идти в Зенит. Это нормально совершенно в нынешних реалиях. Или скажи, что хочешь остаться и никуда не пойдешь.
В Саудовскую Аравию ни за какие деньги не поеду, а в Зеню - от меня ничего не зависит(с)
Главное болельщикам с лапшой на ушах не перепутать..
– Да, потому что два года назад не было оффера от «Зенита»

– Два года назад я действительно был абсолютно не готов и сразу отрубил вариант с «Зенитом».

Категорически отказался, потому что никто не предлагал.
Сучка не захочет-кобель не вскочит 😂.
Не надо увиливать.
Вот не надо только лукавить, Тюкавин! Как раз от игрока и только от него одного и зависит, пойдет он в другой клуб или нет! Если футболист скажет "нет", то хоть миллиард предлагай, перехода не будет.
Все, кто осуждают игроков в такой ситуации, на их месте тоже ушли бы в другой клуб, где и деньги, и трофеи, когда твой клуб, увы, ничего не может. Но осуждать всегда горазды.
ОтветИгорь Новиков
Все, кто осуждают игроков в такой ситуации, на их месте тоже ушли бы в другой клуб, где и деньги, и трофеи, когда твой клуб, увы, ничего не может. Но осуждать всегда горазды.
Да никто бы и не осуждал, если бы не рафинированные слезы и фальшивые сентименты в плане верности клуба. Зачем говорить о верности динаме если не знаешь че завтра произойдет и уйдешь к принципиальному сопернику
ОтветPetr Friendship
Да никто бы и не осуждал, если бы не рафинированные слезы и фальшивые сентименты в плане верности клуба. Зачем говорить о верности динаме если не знаешь че завтра произойдет и уйдешь к принципиальному сопернику
Вот этого я тоже не понимаю) Сами себя же в дурацкое положение ставят такими заявлениями.
Не долго музыка играла...😁
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