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Болельщик получил пулю, пытаясь остановить стрелка в фан-зоне ЧМ в США. Он поблагодарил полицейскую, спасшую ему жизнь
Болельщик получил пулю, пытаясь остановить стрелка в фан-зоне ЧМ в США.

В жителя Калифорнии Луиса Ромеро выстрелили в фан-зоне ЧМ-2026.

Он получил пулевое ранение во время попытки остановить вооруженного мужчину.

Инцидент произошел во время совместного просмотра матча Южная КореяМексика в корейском квартале Лос-Анджелеса. По словам Ромеро, он увидел, как один из посетителей открыл огонь по толпе, и решил вмешаться.

Мужчина бросился на стрелка и повалил его на землю, однако тот успел выстрелить ему в ногу. Пуля перебила артерию, и Ромеро начал быстро терять кровь.

Первую помощь мужчине оказала сотрудница полиции Хелен Чжэн. На появившемся в сети видео видно, как она накладывает жгут, чтобы остановить кровотечение.

«Было очень много крови. Я сразу поняла, что этому человеку нужна помощь прямо сейчас. Каждая секунда имела значение. Все произошло очень быстро, и дальше сработала подготовка», – рассказала Чжэн.

Ромеро поблагодарил офицера за то, что она спасла ему жизнь.

Отмечается, что мужчина, начавший стрельбу, задержан.

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Опубликовано: Sports
Источник: ABC7
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