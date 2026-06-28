Болельщик получил пулю, пытаясь остановить стрелка в фан-зоне ЧМ в США. Он поблагодарил полицейскую, спасшую ему жизнь

Болельщик получил пулю, пытаясь остановить стрелка в фан-зоне ЧМ в США.

В жителя Калифорнии Луиса Ромеро выстрелили в фан-зоне ЧМ-2026 .

Он получил пулевое ранение во время попытки остановить вооруженного мужчину.

Инцидент произошел во время совместного просмотра матча Южная Корея – Мексика в корейском квартале Лос-Анджелеса. По словам Ромеро, он увидел, как один из посетителей открыл огонь по толпе, и решил вмешаться.

Мужчина бросился на стрелка и повалил его на землю, однако тот успел выстрелить ему в ногу. Пуля перебила артерию, и Ромеро начал быстро терять кровь.

Первую помощь мужчине оказала сотрудница полиции Хелен Чжэн. На появившемся в сети видео видно, как она накладывает жгут, чтобы остановить кровотечение.

«Было очень много крови. Я сразу поняла, что этому человеку нужна помощь прямо сейчас. Каждая секунда имела значение. Все произошло очень быстро, и дальше сработала подготовка», – рассказала Чжэн.

Ромеро поблагодарил офицера за то, что она спасла ему жизнь.

Отмечается, что мужчина, начавший стрельбу, задержан.