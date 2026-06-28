«Россия не слабее Кабо-Верде и ЮАР. На ЧМ мы точно не были бы мальчиками для битья». Бобер о сборной
Бобер о сборной: Россия не слабее Кабо-Верде и ЮАР.
Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер поделился мнением о силе нынешней сборной России.
«Сложно оценивать, что могла бы показать сборная России на чемпионате мира. Мы уже давно не участвовали в международных матчах с соперниками высочайшего уровня. Товарищеские матчи все равно остаются товарищескими.
Думаю, на чемпионате мира мы бы точно не были мальчиками для битья. Насколько далеко сборная России прошла бы на турнире – неизвестно. Но наша команда не слабее Кабо-Верде и ЮАР.
Очень важен момент сыгранности и командной игры», – сказал Бобер.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
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