«Россия не слабее Кабо-Верде и ЮАР. На ЧМ мы точно не были бы мальчиками для битья». Бобер о сборной

Бобер о сборной: Россия не слабее Кабо-Верде и ЮАР.

Бывший полузащитник «Крыльев Советов » Антон Бобер поделился мнением о силе нынешней сборной России.

«Сложно оценивать, что могла бы показать сборная России на чемпионате мира. Мы уже давно не участвовали в международных матчах с соперниками высочайшего уровня. Товарищеские матчи все равно остаются товарищескими.

Думаю, на чемпионате мира мы бы точно не были мальчиками для битья. Насколько далеко сборная России прошла бы на турнире – неизвестно. Но наша команда не слабее Кабо-Верде и ЮАР .

Очень важен момент сыгранности и командной игры», – сказал Бобер.

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