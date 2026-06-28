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«Россия не слабее Кабо-Верде и ЮАР. На ЧМ мы точно не были бы мальчиками для битья». Бобер о сборной
Бобер о сборной: Россия не слабее Кабо-Верде и ЮАР.

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер поделился мнением о силе нынешней сборной России.

«Сложно оценивать, что могла бы показать сборная России на чемпионате мира. Мы уже давно не участвовали в международных матчах с соперниками высочайшего уровня. Товарищеские матчи все равно остаются товарищескими.

Думаю, на чемпионате мира мы бы точно не были мальчиками для битья. Насколько далеко сборная России прошла бы на турнире – неизвестно. Но наша команда не слабее Кабо-Верде и ЮАР.

Очень важен момент сыгранности и командной игры», – сказал Бобер.

Глава РФС Дюков о ЧМ: «Россия была бы конкурентоспособной»

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Самые маленькие страны в истории ЧМ

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Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoСборная ЮАР по футболу
logoСборная России по футболу
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
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logoАнтон Бобер

Комментарии

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Такими темпами скоро до финала дойдем
ОтветJulio Pedro Ebaos Mudillo
Такими темпами скоро до финала дойдем
не просто "дойдем", а "как минимум не проиграем")))
ОтветJulio Pedro Ebaos Mudillo
Такими темпами скоро до финала дойдем
Мы сразу должны там ждать команду соперника )
Италия вроде тоже не слабее. Однако те в 1/16 финала, а Италии вообще на чемпионате не было.
Бобер - о том, что наболело
сомневаюсь, что наши смогли бы не проиграть Испании и Уругваю
―Я его...
―Что вы его? Что вы его?
―Опережу, - подумал Ипполит Матвеич, но промолчал (с)
Смысл рассуждать о том, чего нет?
Дешевый популизм уже порядком надоел. Может поработать лучше, чем подобное вкидывать?
"Не хуже Кабо-Вердо..." "Г" - гордость.
ХЗ в целом к чему эти рассуждения, если мы туда даже не квалифицировались?

Меня вот тут какой-то шиз на соседней ветке назвал политологом и отправил в бан. Но о какой политологии идет речь, если Россия даже в квалификации не участвовала исключительно по политическим причинам.
Если бы у бабушки был бы мужской орган , то она была бы дедушкой..
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