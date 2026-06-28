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  4. Скалони о матче с Кабо-Верде в Майами в 18:00: «Аргентине предстоит играть в очень жаркую погоду. Такое время начала встречи трудно понять»

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Скалони о матче с Кабо-Верде в Майами в 18:00: «Аргентине предстоит играть в очень жаркую погоду. Такое время начала встречи трудно понять»
Скалони о матче с Кабо-Верде: Аргентине предстоит играть в очень жаркую погоду.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выразил недовольство временем начала матча 1/16 финала чемпионата мира против Кабо-Верде.

Команды встретятся 3 июля в Майами в 18:00 по местному времени (01:00 по московскому) на «Хард Рок Стэдиум». Ожидается, что температура воздуха на момент начала игры будет составлять 32 градуса по Цельсию при влажности 70%.

«Нам предстоит играть в очень жаркую погоду. Такое время начала матча трудно понять, но все в равных условиях, так что жаловаться не на что», – сказал Скалони.

У Месси 6 голов на ЧМ при 2,69 xG, 12 касаний в штрафной и 9 ударов в створ. 39-летний аргентинец – лучший бомбардир группового этапа

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: TyC Sports
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logoХард Рок Стэдиум
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Комментарии

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Уже стелит соломку. Понимает, что против мотивированного Кабо-Верде у него шансов нет.
ОтветPertinax Gandi
Уже стелит соломку. Понимает, что против мотивированного Кабо-Верде у него шансов нет.
Стелет
Извини, Лионель, это всё из-за нас, чтобы мы не смотрели матч в 5 утра
Ну наконец-то гидроперерывы пригодятся. Но вообще действительно непонятно, зачем начинать матч в самую жару
ОтветЕбздрогыч
Ну наконец-то гидроперерывы пригодятся. Но вообще действительно непонятно, зачем начинать матч в самую жару
А какое надо делать начало матча плей-офф в будний день? 22:00?
ОтветЕбздрогыч
Ну наконец-то гидроперерывы пригодятся. Но вообще действительно непонятно, зачем начинать матч в самую жару
Самая жара с 12-16.
Пусть играют, не сахарные. Раньше чет не ныл никто
Хочет сказать, что в Аргентине обычно намного холоднее летом в 18:00
Месси без разницы в какую погоду забивать !
Во восемь воткнули бы и кайф
Там до полуфинала сетка у Аргентины халявная. Должны без нытья проходить
Он ещё и недоволен. Ну это верх наглости.
Может ещё недоволен, что матч скоро, а в ворота соперника ни одного пенальти пока?
ОтветВенера Виллендорфская
Он ещё и недоволен. Ну это верх наглости. Может ещё недоволен, что матч скоро, а в ворота соперника ни одного пенальти пока?
Просто дать комментарий это наглость? Читай текст и не гори
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