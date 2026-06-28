Скалони о матче с Кабо-Верде в Майами в 18:00: «Аргентине предстоит играть в очень жаркую погоду. Такое время начала встречи трудно понять»
Скалони о матче с Кабо-Верде: Аргентине предстоит играть в очень жаркую погоду.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выразил недовольство временем начала матча 1/16 финала чемпионата мира против Кабо-Верде.
Команды встретятся 3 июля в Майами в 18:00 по местному времени (01:00 по московскому) на «Хард Рок Стэдиум». Ожидается, что температура воздуха на момент начала игры будет составлять 32 градуса по Цельсию при влажности 70%.
«Нам предстоит играть в очень жаркую погоду. Такое время начала матча трудно понять, но все в равных условиях, так что жаловаться не на что», – сказал Скалони.
У Месси 6 голов на ЧМ при 2,69 xG, 12 касаний в штрафной и 9 ударов в створ. 39-летний аргентинец – лучший бомбардир группового этапа
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: TyC Sports
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