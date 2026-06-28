На матч Португалии и Колумбии поступило более 20 млн заявок на билеты.

Матч Португалии и Колумбии на чемпионате мира-2026 стал одним из самых востребованных на групповом этапе турнира.

Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники в ФИФА , на игру поступило более 20 млн запросов на билеты. Матч прошел в Майами на «Хард Рок Стэдиум» и завершился со счетом 0:0.

Цены на билеты в преддверии игры поднимались выше 3000 долларов и сохранялись на высоком уровне до дня матча. Некоторые билеты продавались за пятизначные суммы. Для сравнения, средняя цена билета на Супербоул в этом году составляла чуть больше 2000 долларов.

Матч посетили 64 478 зрителей. Среди гостей были музыканты Глория и Эмилио Эстефан, баскетболист «Голден Стэйт» Джимми Батлер, госсекретарь США Марко Рубио и директор ФБР Кэш Патель.