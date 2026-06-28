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  4. Госсекретарь США Рубио и директор ФБР Патель посетили игру Португалии и Колумбии на ЧМ. ФИФА получила 20+ млн заявок на матч, стоимость билетов выросла до 3000+ долларов – выше средней цены на Супербоул-2026

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Госсекретарь США и директор ФБР посетили игру Португалии и Колумбии на ЧМ. ФИФА получила 20+ млн заявок, стоимость билетов выросла до 3000+ долларов – выше средней цены на Супербоул-2026
На матч Португалии и Колумбии поступило более 20 млн заявок на билеты.

Матч Португалии и Колумбии на чемпионате мира-2026 стал одним из самых востребованных на групповом этапе турнира.

Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники в ФИФА, на игру поступило более 20 млн запросов на билеты. Матч прошел в Майами на «Хард Рок Стэдиум» и завершился со счетом 0:0.

Цены на билеты в преддверии игры поднимались выше 3000 долларов и сохранялись на высоком уровне до дня матча. Некоторые билеты продавались за пятизначные суммы. Для сравнения, средняя цена билета на Супербоул в этом году составляла чуть больше 2000 долларов.

Матч посетили 64 478 зрителей. Среди гостей были музыканты Глория и Эмилио Эстефан, баскетболист «Голден Стэйт» Джимми Батлер, госсекретарь США Марко Рубио и директор ФБР Кэш Патель.

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Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
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Комментарии

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Представьте Португалия Аргентина выйдут в финал ) наверное весь мир остановится в этот день бабло потечет рекой этот матч стал бы всего времени и народов ))
ФИФА стала официально поддерживать спекулянтов
ОтветMarcus-light
ФИФА стала официально поддерживать спекулянтов
Не, не так. Они сами заняли место спекулянтов. Так сказать - возглавили. Чтобы не бороться. 😂
ОтветMarcus-light
ФИФА стала официально поддерживать спекулянтов
Она официально наконец-то их пресекла тем, что наконец-то ставит рыночную стоимость. И спекулянты не скупают билеты по нерыночным заниженным ценника и продают по рыночным на сером рынке. И теперь в разы меньше людей идет на серый рынок, где огромный риск быть кинутым, за неимением официальной альтернативы.
Динамичная динамика ценообразования. 😁
Представьте Португалия Аргентина выйдут в финал ) наверное весь мир остановится в этот день бабло потечет рекой этот матч стал бы всего времени и народов ))
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