Госсекретарь США и директор ФБР посетили игру Португалии и Колумбии на ЧМ. ФИФА получила 20+ млн заявок, стоимость билетов выросла до 3000+ долларов – выше средней цены на Супербоул-2026
На матч Португалии и Колумбии поступило более 20 млн заявок на билеты.
Матч Португалии и Колумбии на чемпионате мира-2026 стал одним из самых востребованных на групповом этапе турнира.
Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники в ФИФА, на игру поступило более 20 млн запросов на билеты. Матч прошел в Майами на «Хард Рок Стэдиум» и завершился со счетом 0:0.
Цены на билеты в преддверии игры поднимались выше 3000 долларов и сохранялись на высоком уровне до дня матча. Некоторые билеты продавались за пятизначные суммы. Для сравнения, средняя цена билета на Супербоул в этом году составляла чуть больше 2000 долларов.
Матч посетили 64 478 зрителей. Среди гостей были музыканты Глория и Эмилио Эстефан, баскетболист «Голден Стэйт» Джимми Батлер, госсекретарь США Марко Рубио и директор ФБР Кэш Патель.
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Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
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