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«Реал» хочет получить 60+ млн евро за Камавинга. «Интер» и «ПСЖ» – в числе возможных претендентов (As)
«Реал» хочет получить 60+ млн евро за Камавинга.

«Реал» готов продать Эдуардо Камавинга.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридцев Жозе Моуринью не заинтересован в 23-летнем французе.

Клуб уже дал понять Моуринью, что для удовлетворения его просьбы о покупке центрального защитника и хавбека им необходимо совершить крупную продажу, утверждает As.

Все указывает на то, что главный кандидат на уход из «Мадрида» – Камавинга. Полузащитником интересуется «Интер», а «ПСЖ» держит его в поле зрения еще со времен «Ренна».

«Реал» надеется получить как минимум 60 млн евро, но будущее игрока в клубе будет зависеть от Моуринью.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
logoсерия А Италия
logoденьги
logoЭдуардо Камавинга
logoРеал Мадрид
logoЖозе Моуринью
logoЛа Лига
logoлига 1 Франция
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logoИнтер

Комментарии

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Зачем ПСЖ еще и Кммавинга, вроде продаж не намечено было?
Ответltkmaby
Зачем ПСЖ еще и Кммавинга, вроде продаж не намечено было?
Он много бегал бы, пока Витинья и Невеш созидают)
Моур пришёл окончательно развалить Реал, продают топаря набирают дрова 😏
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