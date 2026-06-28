«Реал» хочет получить 60+ млн евро за Камавинга. «Интер» и «ПСЖ» – в числе возможных претендентов (As)

«Реал» хочет получить 60+ млн евро за Камавинга.

«Реал » готов продать Эдуардо Камавинга .

Ранее сообщалось , что главный тренер мадридцев Жозе Моуринью не заинтересован в 23-летнем французе.

Клуб уже дал понять Моуринью, что для удовлетворения его просьбы о покупке центрального защитника и хавбека им необходимо совершить крупную продажу, утверждает As.

Все указывает на то, что главный кандидат на уход из «Мадрида» – Камавинга. Полузащитником интересуется «Интер », а «ПСЖ » держит его в поле зрения еще со времен «Ренна».

«Реал» надеется получить как минимум 60 млн евро, но будущее игрока в клубе будет зависеть от Моуринью.

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