У Месси 6 голов на ЧМ при 2,69 xG, 12 касаний в штрафной и 9 ударов в створ. 39-летний аргентинец – лучший бомбардир группового этапа
У Месси 6 голов на ЧМ при 2,69 xG, 12 касаний в штрафной и 9 ударов в створ.
Опубликована статистика Лионеля Месси на групповом этапе чемпионата мира.
39-летний аргентинец провел 80 минут против Алжира (3:0), сыграл весь матч с Австрией (2:0) и вышел на 30 минут с Иорданией (3:1).
В его активе 6 мячей при 2,69 ожидаемых гола (xG), 155 касаний мяча, 12 из которых в штрафной соперника, 13 выигранных единоборств, 9 ударов в створ, 6 созданных голевых моментов и 6 фолов.
Месси стал лучшим бомбардиром группового раунда, у ближайших преследователей по 4 гола.
Месси забивал 13 странам на ЧМ – рекорд турнира. У Роналдо, Клозе и Клинсманна – по 10
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Месси буллят на тренировке Аргентины? Что это было? 😅
Верите в честность Алжира против Австрии?12212 голосов
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: аккаунт Squawka в Х
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Роналду нападающий, который чаще всего уходил без гола в матчах чемпионата мира:
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2006 vs. 🇳🇱 | ❌
2006 vs. 🇮🇷 | ⚽
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25 сыгранных матчей
18 матчей без голов
7 матчей с голами