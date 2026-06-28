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  4. У Месси 6 голов на ЧМ при 2,69 xG, 12 касаний в штрафной и 9 ударов в створ. 39-летний аргентинец – лучший бомбардир группового этапа

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У Месси 6 голов на ЧМ при 2,69 xG, 12 касаний в штрафной и 9 ударов в створ. 39-летний аргентинец – лучший бомбардир группового этапа
У Месси 6 голов на ЧМ при 2,69 xG, 12 касаний в штрафной и 9 ударов в створ.

Опубликована статистика Лионеля Месси на групповом этапе чемпионата мира.

39-летний аргентинец провел 80 минут против Алжира (3:0), сыграл весь матч с Австрией (2:0) и вышел на 30 минут с Иорданией (3:1).

В его активе 6 мячей при 2,69 ожидаемых гола (xG), 155 касаний мяча, 12 из которых в штрафной соперника, 13 выигранных единоборств, 9 ударов в створ, 6 созданных голевых моментов и 6 фолов.

Месси стал лучшим бомбардиром группового раунда, у ближайших преследователей по 4 гола.

Месси забивал 13 странам на ЧМ – рекорд турнира. У Роналдо, Клозе и Клинсманна – по 10

***

Месси буллят на тренировке Аргентины? Что это было? 😅

Верите в честность Алжира против Австрии?12212 голосов
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовал: Максим Федер
Источник: аккаунт Squawka в Х
logoСборная Аргентины по футболу
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Комментарии

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Фантастический профессионал:) Все сделал для того что бы в форме подойти к турниру, в 39 лет на данный момент превосходит лучших игроков мира Кейна, Дембеле, Мбаппе, Ямаля, Холланда:) Лучший игрок в истории спорта:) Даже Джордан в 39 доигрывал в Вашингтоне и не претендовал на высокие места, а Месси до сих пор лучший:)
Ответrigobersong
Фантастический профессионал:) Все сделал для того что бы в форме подойти к турниру, в 39 лет на данный момент превосходит лучших игроков мира Кейна, Дембеле, Мбаппе, Ямаля, Холланда:) Лучший игрок в истории спорта:) Даже Джордан в 39 доигрывал в Вашингтоне и не претендовал на высокие места, а Месси до сих пор лучший:)
Да, Лео Месси на этом ЧМ сейчас является лучшим бомбардиром и лучшим игроком!
А почему о рекорде Роналду нет новости:))

Роналду нападающий, который чаще всего уходил без гола в матчах чемпионата мира:

2026 vs. 🇨🇴 | ❌
2026 vs. 🇺🇿 | ⚽⚽
2026 vs. 🇨🇩 | ❌
2022 vs. 🇲🇦 | ❌
2022 vs. 🇨🇭 | ❌
2022 vs. 🇰🇷 | ❌
2022 vs. 🇺🇾 | ❌
2022 vs. 🇬🇭 | ⚽
2018 vs. 🇺🇾 | ❌
2018 vs. 🇮🇷 | ❌
2018 vs. 🇲🇦 | ⚽
2018 vs. 🇪🇸 | ⚽⚽⚽
2014 vs. 🇬🇭 | ⚽
2014 vs. 🇺🇸 | ❌
2014 vs. 🇩🇪 | ❌
2010 vs. 🇪🇸 | ❌
2010 vs. 🇧🇷 | ❌
2010 vs. 🇰🇵 | ⚽
2010 vs. 🇨🇮 | ❌
2006 vs. 🇩🇪 | ❌
2006 vs. 🇫🇷 | ❌
2006 vs. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | ❌
2006 vs. 🇳🇱 | ❌
2006 vs. 🇮🇷 | ⚽
2006 vs. 🇦🇴 | ❌

25 сыгранных матчей

18 матчей без голов

7 матчей с голами
Ответrigobersong
А почему о рекорде Роналду нет новости:)) Роналду нападающий, который чаще всего уходил без гола в матчах чемпионата мира: 2026 vs. 🇨🇴 | ❌ 2026 vs. 🇺🇿 | ⚽⚽ 2026 vs. 🇨🇩 | ❌ 2022 vs. 🇲🇦 | ❌ 2022 vs. 🇨🇭 | ❌ 2022 vs. 🇰🇷 | ❌ 2022 vs. 🇺🇾 | ❌ 2022 vs. 🇬🇭 | ⚽ 2018 vs. 🇺🇾 | ❌ 2018 vs. 🇮🇷 | ❌ 2018 vs. 🇲🇦 | ⚽ 2018 vs. 🇪🇸 | ⚽⚽⚽ 2014 vs. 🇬🇭 | ⚽ 2014 vs. 🇺🇸 | ❌ 2014 vs. 🇩🇪 | ❌ 2010 vs. 🇪🇸 | ❌ 2010 vs. 🇧🇷 | ❌ 2010 vs. 🇰🇵 | ⚽ 2010 vs. 🇨🇮 | ❌ 2006 vs. 🇩🇪 | ❌ 2006 vs. 🇫🇷 | ❌ 2006 vs. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | ❌ 2006 vs. 🇳🇱 | ❌ 2006 vs. 🇮🇷 | ⚽ 2006 vs. 🇦🇴 | ❌ 25 сыгранных матчей 18 матчей без голов 7 матчей с голами
Если бы не хет-трик Испании, было бы совсем грустно... Стата рядового участника ЧМ...
Ответboeing777-300
Если бы не хет-трик Испании, было бы совсем грустно... Стата рядового участника ЧМ...
Вот все говорят, что Месси забил Зидану, который не топ. А ведь Де Хеа в 2018-м выступил еще фееричнее) https://sport24.ru/news/football/2018-07-01-de-khea-ustanovil-antirekord-chempionatov-mira-sovershiv-za-turnir-lish-1-seyv?ysclid=mqxppupo1k34374723
От игры Месси ощущение, будто взрослый мужик на опыте вышел во двор с пацанами поиграть
Ответfunnynerd21
От игры Месси ощущение, будто взрослый мужик на опыте вышел во двор с пацанами поиграть
«Пацаны, дайте разок на технику пробить».
Фактически вся стата за 2 игры, а истории пойдёт как 3 :)
А что тут можно сказать, красава, в 39 лет при живых условных Холанде, Мбаппе и Кейне, все в соку, быть лучшим бомбардиром после группового этапа. Хотя на статус Месси это никак не влияет, для всех людей, кто реально стабильно смотрит футбол и любит этот вид спорта вопросов по Месси быть и не может, даже если бы он не цепанул прошлый ЧМ, это однозначно либо лучший, либо один из 2-3 лучших игроков в истории футбола однозначно. Я, как фанат Реала, пришел к этому осознанию ещё в 2011, хотя вообще малым ещё начал болеть за Реал именно после перехода туда Криша. Роналду тоже легенда, один из лучших в истории, но само собой чисто по футбольным скилам тут никакого сравнения быть не может, Месси был и есть на другом уровне.
К сожалению до Лионеля Скалони нормального тренера у сборной Аргентины не было. Представляете, при правильном тренере на шести чемпионатов мира. Это жест. Какая статистика было бы у Месси на ЧМ и вообще в сборной.
Роналду превратился в посмешище на фоне блистательного Лионеля. Покоритель Узбекистана и княжества Нихтферштейн
Если спросят, что такое эффективность, то просто показывайте эту стату)
Ребята, которые вывесили плакат "Мы продали своего верблюда, чтобы купить билеты на этот матч" точно не пожалели о своей животине. И гол Месси увидели ну и гол Иордании (красивый,кстати).
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