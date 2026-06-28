У Месси 6 голов на ЧМ при 2,69 xG, 12 касаний в штрафной и 9 ударов в створ. 39-летний аргентинец – лучший бомбардир группового этапа

У Месси 6 голов на ЧМ при 2,69 xG, 12 касаний в штрафной и 9 ударов в створ.

Опубликована статистика Лионеля Месси на групповом этапе чемпионата мира.

39-летний аргентинец провел 80 минут против Алжира (3:0), сыграл весь матч с Австрией (2:0) и вышел на 30 минут с Иорданией (3:1).

В его активе 6 мячей при 2,69 ожидаемых гола (xG), 155 касаний мяча, 12 из которых в штрафной соперника, 13 выигранных единоборств, 9 ударов в створ, 6 созданных голевых моментов и 6 фолов.

Месси стал лучшим бомбардиром группового раунда, у ближайших преследователей по 4 гола.

Месси забивал 13 странам на ЧМ – рекорд турнира. У Роналдо, Клозе и Клинсманна – по 10

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Месси буллят на тренировке Аргентины? Что это было? 😅