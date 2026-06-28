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Агент Тюкавина: «Костя не поедет в Саудовскую Аравию. Какие бы деньги ему ни предложили, у него футбол на первом месте»
Агент Тюкавина: Костя не поедет в Саудовскую Аравию.

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем своего клиента.

«Саудовская Аравия – точно не вариант для Кости, он туда не поедет. Какие бы деньги ему ни предложили, у него футбол стоит на первом месте. Не осуждаю никого, но наша позиция такова.

Что касается других разговоров относительно его будущего – у него контракт с «Динамо». Если кто-то знает что-то больше нас, пусть говорит», — сказал Сафонов.

Тюкавин – воспитанник «Динамо». В сезоне-2025/26 форвард провел за бело-голубых 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» интересуются Тюкавиным.

***

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Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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Алексей Сафонов

Комментарии

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У него футбол на первом месте, поэтому перейдет в зенит без еврокубков к тренерскому гению Семаку:)🤣🤣🤣
Так у них чемпионат сильнее нашего 🤣
ОтветOverboost
Так у них чемпионат сильнее нашего 🤣
Комментарий скрыт
ОтветOverboost
Так у них чемпионат сильнее нашего 🤣
товарняки говорят о другом.
Ему никто и не предложит. Он ноунейм для Саудовской Аравии
Ответagentkuper
Ему никто и не предложит. Он ноунейм для Саудовской Аравии
туда и едут ноунеймы и сбитые летчики
Ответagentkuper
Ему никто и не предложит. Он ноунейм для Саудовской Аравии
Сперцяну же предложили
Уровень игроков сопоставимый
Продолжают набивать цену для газового гегемона
Ответshin93
Продолжают набивать цену для газового гегемона
Обидно, что Спартаку сразу отказал, да?)
ОтветТрактоПоктер
Обидно, что Спартаку сразу отказал, да?)
Тюкавин сам говорил, что в Спартак не пойду из-за детских обид, когда его не взяли в академию.
А ФК Зенит без еврокубков это футбол? А ФК Динамо безнадежное это футбол? И если будет предложение как у Сперцяна надо туда бежать роняя тапки.Вот РПЛ с каждым годом теряет уровень, просто мы этого не замечаем
ОтветМатрос Кот
А ФК Зенит без еврокубков это футбол? А ФК Динамо безнадежное это футбол? И если будет предложение как у Сперцяна надо туда бежать роняя тапки.Вот РПЛ с каждым годом теряет уровень, просто мы этого не замечаем
почему не замечаем? нет еврокубков не едут сильные леги. очень все заметно.
«Саудовская Аравия – точно не вариант для Кости, он туда не поедет. Какие бы деньги ему ни предложили, у него футбол стоит на первом месте" - и этому можно поверить?

"- Вы довольно пошлый человек, - возражал Бендер, - вы любите деньги больше, чем надо.
- А вы не любите денег? - взвыл Ипполит Матвеевич голосом флейты.
- Не люблю.
- Зачем же вам шестьдесят тысяч?
- Из принципа!"
От создателей "Я никогда не перейду в Спартак" и "Я никогда не перейду в Зенит"
Он уже одной ногой в Зените. Там ему не плохо бабки давать будут
Ответkokorin91
Он уже одной ногой в Зените. Там ему не плохо бабки давать будут
Ему уже хорошо навалили бабла при переподписании
Стесняюсь спросить, а какие такие деньги предложили Тюкавину и его агенту из Саудовской Аравии, что они так категорично отказываются? Что-то в последнее время агент Тюкавина не замолкает как тетерев на току, по его словам отказали уже и Спартаку и Зениту и Саудитам. Только вот кроме его слов ни одного подтверждения того что хоть кто-нибудь предлагал ему что-то. Агенты такие агенты…
Мы все знаем куда и зачем он переезжает
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