Агент Тюкавина: «Костя не поедет в Саудовскую Аравию. Какие бы деньги ему ни предложили, у него футбол на первом месте»
Агент Тюкавина: Костя не поедет в Саудовскую Аравию.
Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем своего клиента.
«Саудовская Аравия – точно не вариант для Кости, он туда не поедет. Какие бы деньги ему ни предложили, у него футбол стоит на первом месте. Не осуждаю никого, но наша позиция такова.
Что касается других разговоров относительно его будущего – у него контракт с «Динамо». Если кто-то знает что-то больше нас, пусть говорит», — сказал Сафонов.
Тюкавин – воспитанник «Динамо». В сезоне-2025/26 форвард провел за бело-голубых 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» интересуются Тюкавиным.
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Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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