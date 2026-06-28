Агент Тюкавина: «Костя не поедет в Саудовскую Аравию. Какие бы деньги ему ни предложили, у него футбол на первом месте»

Агент Тюкавина: Костя не поедет в Саудовскую Аравию.

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо » Константина Тюкавина , высказался о будущем своего клиента.

«Саудовская Аравия – точно не вариант для Кости, он туда не поедет. Какие бы деньги ему ни предложили, у него футбол стоит на первом месте. Не осуждаю никого, но наша позиция такова.

Что касается других разговоров относительно его будущего – у него контракт с «Динамо». Если кто-то знает что-то больше нас, пусть говорит», — сказал Сафонов.

Тюкавин – воспитанник «Динамо». В сезоне-2025/26 форвард провел за бело-голубых 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» интересуются Тюкавиным.

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