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  4. Месси, Мбаппе, Возинья, Винисиус, Холанд, Кубарси – в сборной группового этапа ЧМ-2026 по версии Opta

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Месси, Мбаппе, Возинья, Винисиус, Холанд, Кубарси – в сборной группового этапа ЧМ-2026 по версии Opta
Месси, Мбаппе, Возинья, Холанд и Винисиус – в сборной группового этапа ЧМ от Opta.

Opta представила символическую сборную группового этапа чемпионата мира-2026.

Вратарь: Возинья (Кабо-Верде).

Защитники: Кейто Накамура (Япония), Диней (Кабо-Верде), Пау Кубарси (Испания), Марвен Сеная (Гана).

Полузащитники: Уэстон Маккенни (США), Педро Вите (Эквадор).

Нападающие: Винисиус Жуниор (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия).

Групповой этап ЧМ-2026 завершился 27 июня. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике.

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Самые маленькие страны в истории ЧМ

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Опубликовано: Sports
Источник: Opta
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Комментарии

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Лол, полузащитники никому не интересны. Опорники вообще не нужны. Эволюция футбола. Давайте пять нападающих в сборную. Или семь.
Ответneutralthoughts
Лол, полузащитники никому не интересны. Опорники вообще не нужны. Эволюция футбола. Давайте пять нападающих в сборную. Или семь.
Почти нормальная схема. 4-2-2-2.
Всё ради хайпа. Любые сборные по мнению почти кого угодно на интервью выглядят, как набор крутых атакующих фамилий без цементирующих работяг-оборонцев.
И, ведь, не скажешь, что кто-то из нападающих тут лишний, все круто отыграли.
Ответneutralthoughts
Лол, полузащитники никому не интересны. Опорники вообще не нужны. Эволюция футбола. Давайте пять нападающих в сборную. Или семь.
Уже прошёл тренд на ЦП — их стало слишком много, а качественных нападающих, наоборот, катастрофически мало. Поэтому сейчас к форвардам приковано гораздо больше внимания.
А где же великий форвард Авейру, покоритель грозного Узбекистана?
ОтветЕбздрогыч
А где же великий форвард Авейру, покоритель грозного Узбекистана?
Комментарий скрыт
ОтветЕбздрогыч
А где же великий форвард Авейру, покоритель грозного Узбекистана?
Говорят до сих пор ждёт, когда судья матча с Узбекистаном добавит 45 минут:)
Кубарси молодец
ОтветOummm
Кубарси молодец
Малой мега хорош! На опережении играет здорово, блокирует много мячей, шикарный первый пас.
Я бы Олиссе добавил бы
Что будет твориться на Спортсе, если Месси ЗМ получит?
ОтветEdgar Davids_1117089057
Что будет твориться на Спортсе, если Месси ЗМ получит?
За голы Иордании и Алжиру?
ОтветЗа правду!
За голы Иордании и Алжиру?
Вручение ЗМ не завтра состоится. Ещё столько игр впереди. Но судя по твоей реакции, будет над кем посмеяться
Что за левизинья, этот тигризинья ?!
Вини, Месси, Мбаппе и Холанд точно сочетаются?)
Ответstatistic5
Вини, Месси, Мбаппе и Холанд точно сочетаются?)
Тут парень внизу хотел бы добавить туда и Олисе 😂
Ответstatistic5
Вини, Месси, Мбаппе и Холанд точно сочетаются?)
Тип "за правду" хотел бы добавить Криша в этот список🤣🤣🤣
4-2-4? Бгг

Какие еще нужны доказательства, что opta это бред...
Кубарси полностью заслужил быть в этой сборной
Олисе в голосину
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