Месси, Мбаппе, Возинья, Винисиус, Холанд, Кубарси – в сборной группового этапа ЧМ-2026 по версии Opta
Месси, Мбаппе, Возинья, Холанд и Винисиус – в сборной группового этапа ЧМ от Opta.
Opta представила символическую сборную группового этапа чемпионата мира-2026.
Вратарь: Возинья (Кабо-Верде).
Защитники: Кейто Накамура (Япония), Диней (Кабо-Верде), Пау Кубарси (Испания), Марвен Сеная (Гана).
Полузащитники: Уэстон Маккенни (США), Педро Вите (Эквадор).
Нападающие: Винисиус Жуниор (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия).
Групповой этап ЧМ-2026 завершился 27 июня. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике.
***
Самые маленькие страны в истории ЧМ
Верите в честность Алжира против Австрии?12502 голоса
Да!
Нет!
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Всё ради хайпа. Любые сборные по мнению почти кого угодно на интервью выглядят, как набор крутых атакующих фамилий без цементирующих работяг-оборонцев.
И, ведь, не скажешь, что кто-то из нападающих тут лишний, все круто отыграли.
Какие еще нужны доказательства, что opta это бред...