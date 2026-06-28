Попов о футболе: оборона – это математика, нападение – искусство.

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о чемпионате мира, который сейчас проходит в США, Канаде и Мексике.

«Все научились не то чтобы играть, все научились обороняться. Потому что оборона – это математика. Это правильное расположение игроков, правильная подстраховка и все остальное.

Искусство – это нападение, а оборона – математика. А математика – наука, которая доказана. Поэтому, как команду расположить, так она и будет действовать.

Естественно, и психология, командный дух и все остальное влияет на исход матча», – сказал Попов.

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