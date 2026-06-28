Правительство РФ будет выделять 1,5 млрд рублей в год на создание и модернизацию футбольных полей в регионах. Программа стартует в 2027-м

Правительство РФ выделит 1,5 млрд рублей в год на создание футбольных полей.

Правительство России сообщило, что будет финансировать создание футбольных полей в регионах.

«С 2027 года регионы смогут получать федеральные субсидии на закупку и монтаж оборудования для создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Постановление о правилах предоставления и распределения господдержки на эти цели подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин .

Речь идет о создании в регионах полноразмерных футбольных полей с искусственным покрытием, в том числе оборудованных системой подогрева для круглогодичного использования. Субъекты смогут получать софинансирование на создание 2-3 таких полей каждый год. Из федерального бюджета на эти цели планируется выделять по 1,5 млрд рублей ежегодно.

Субсидии будут предоставляться на размещение футбольных полей в населенных пунктах с численностью населения не менее 30 тысяч человек. Если в поселении проживает меньше, то для получения господдержки регион должен предоставить гарантийное письмо о возможности привозить граждан из соседних местностей для занятий на футбольном поле», – сказано в сообщении.

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