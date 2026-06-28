Константин Зырянов: «Пример Галицкого показывает, что выпустить 11 воспитанников в составе не получается»

Зырянов: пример Галицкого показывает, что выпустить 11 воспитанников не получается.

Председатель правления «Зенита » Константин Зырянов высказался на тему лимита на легионеров.

– Господин Медведев ранее говорил об отрицательном отношении к лимиту. Вас убедили аргументы господина Дегтярева?

– Позиция известна – и руководителей, и тренерского штаба. Она одинакова. Много раз ее озвучивали. Лишний раз говорить об этом не буду.

– Дегтярев говорит о вложениях в детский спорт и о том, чтобы играли свои воспитанники. В «Зените» свои не играют.

– Первая позиция – о вложениях в детский спорт: мы вкладываемся. И думаю, мы вкладываемся больше всех.

– Да, но свои не играют. Есть Кондаков, был Михаил Кержаков.

– Есть Шилов. Михайлов. Васильев.

– Принимаете упрек в том, что не играют свои?

– Мы боремся за чемпионство. Конечно, хотелось бы [чтобы играли свои], и всем хотелось бы – но пример Сергея Николаевича Галицкого, чтобы играли свои одиннадцать, но не получается одиннадцать воспитанников в составе, – сказал Зырянов.

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