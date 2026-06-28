Константин Зырянов: «Пример Галицкого показывает, что выпустить 11 воспитанников в составе не получается»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался на тему лимита на легионеров.
– Господин Медведев ранее говорил об отрицательном отношении к лимиту. Вас убедили аргументы господина Дегтярева?
– Позиция известна – и руководителей, и тренерского штаба. Она одинакова. Много раз ее озвучивали. Лишний раз говорить об этом не буду.
– Дегтярев говорит о вложениях в детский спорт и о том, чтобы играли свои воспитанники. В «Зените» свои не играют.
– Первая позиция – о вложениях в детский спорт: мы вкладываемся. И думаю, мы вкладываемся больше всех.
– Да, но свои не играют. Есть Кондаков, был Михаил Кержаков.
– Есть Шилов. Михайлов. Васильев.
– Принимаете упрек в том, что не играют свои?
– Мы боремся за чемпионство. Конечно, хотелось бы [чтобы играли свои], и всем хотелось бы – но пример Сергея Николаевича Галицкого, чтобы играли свои одиннадцать, но не получается одиннадцать воспитанников в составе, – сказал Зырянов.
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2. По факту Галицкий озвучил свою мечту. Но не все мечты сбываются. Упрекать его в этом нет смысла.
"– Принимаете упрек в том, что не играют свои?
– Мы боремся за чемпионство. Конечно, хотелось бы [чтобы играли свои], и всем хотелось бы – но пример Сергея Николаевича Галицкого, чтобы играли свои одиннадцать, но не получается одиннадцать воспитанников в составе, – сказал Зырянов. " - ну, во-первых в словах корреспондента не было слов про всех 11. Умышленное утрирование - признак глупости. Во-вторых, весной 22-го играли и в 11 воспитанников. Так что тут уже явная ложь, либо низкая компетенция говорящего.
Вот, отлично к тебе подходит. Весной 22 никакой сознательной игры в 11 воспитанников не было. Просто неудачное стечение обстоятельств не имеющее отношение к собственно футболу. Очевидно Галицкий не о такой своей мечте говорит. Многовато пафоса в адрес Зырянова от персонажа, который тут же занялся манипуляциями.
А уровень этот космос.
Уж на уровень РПЛ, академия, на которую тратятся бабки, всего раза в четыре меньше, чем на академию Барсы, точно можно подготовить больше полсостава для уровня РПЛ.
Купить всегда легче и проще.
А клуб это вседа коллектив из разных служб.
Если в составе не будет легов... воспитанников других клубов...скауты, селекционеры и получающий премии от трансферов "спортивный департамент" за что деньги получать будут?
Если распределить за года наигранных воспитанников, получится меньше 1 в год, что играет 10+ матчей в АПЛ.
Чики отрабатывал свои премии хорошо. Трансферы/трансферы/трансферы.