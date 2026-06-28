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  4. Константин Зырянов: «Пример Галицкого показывает, что выпустить 11 воспитанников в составе не получается»

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Константин Зырянов: «Пример Галицкого показывает, что выпустить 11 воспитанников в составе не получается»
Зырянов: пример Галицкого показывает, что выпустить 11 воспитанников не получается.

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался на тему лимита на легионеров.

– Господин Медведев ранее говорил об отрицательном отношении к лимиту. Вас убедили аргументы господина Дегтярева?

– Позиция известна – и руководителей, и тренерского штаба. Она одинакова. Много раз ее озвучивали. Лишний раз говорить об этом не буду.

– Дегтярев говорит о вложениях в детский спорт и о том, чтобы играли свои воспитанники. В «Зените» свои не играют.

– Первая позиция – о вложениях в детский спорт: мы вкладываемся. И думаю, мы вкладываемся больше всех.

– Да, но свои не играют. Есть Кондаков, был Михаил Кержаков.

– Есть Шилов. Михайлов. Васильев.

– Принимаете упрек в том, что не играют свои?

– Мы боремся за чемпионство. Конечно, хотелось бы [чтобы играли свои], и всем хотелось бы – но пример Сергея Николаевича Галицкого, чтобы играли свои одиннадцать, но не получается одиннадцать воспитанников в составе, – сказал Зырянов. 

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Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoКонстантин Зырянов
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
logoСергей Галицкий
logoЗенит
logoДмитрий Васильев 2004
logoЯрослав Михайлов
logoВадим Шилов
logoАлександр Медведев
logoМихаил Дегтярев

Комментарии

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Краснодар взял чемпионство со Сперцяном, Черниковым, Агкацевым уступая Зениту в бюджете в 2 раза
ОтветЛех валенсА
Краснодар взял чемпионство со Сперцяном, Черниковым, Агкацевым уступая Зениту в бюджете в 2 раза
Комментарий скрыт
ОтветИгорь Новиков
Комментарий скрыт
Собрать всех бразильцев? Или какие нынче глобальные задачи то?
Галицкий на свои деньги с нуля построил клуб, построил для людей инфраструктуру, уже отправил в топ клуб игрока который сыграл в финале ЛЧ и стал 2х кратным победителем турнира:) А что сделал Зенит?:)
Ответrigobersong
Галицкий на свои деньги с нуля построил клуб, построил для людей инфраструктуру, уже отправил в топ клуб игрока который сыграл в финале ЛЧ и стал 2х кратным победителем турнира:) А что сделал Зенит?:)
Не позорься ригоберка, посмотри список выигранных Еврокубков Зенита и путь к ним, также можешь посмотреть в какие топ клубы Зенит отправлял игроков.
Ответrigobersong
Галицкий на свои деньги с нуля построил клуб, построил для людей инфраструктуру, уже отправил в топ клуб игрока который сыграл в финале ЛЧ и стал 2х кратным победителем турнира:) А что сделал Зенит?:)
ты че на озеровских попер?
Дык вы даже 1 выпустить не можете😂
Ну смотря какие ставить задачи перед командой. Если претендовать на чемпионство - то конечно же нет.
Это не пример Галицкого, а болтовня Галицкого. Когда используют слово пример, имеют в виду что то сделанное на практике. Подать пример это не сболтнуть, а сделать.
Ответagentkuper
Это не пример Галицкого, а болтовня Галицкого. Когда используют слово пример, имеют в виду что то сделанное на практике. Подать пример это не сболтнуть, а сделать.
Завидуете...
Ответagentkuper
Это не пример Галицкого, а болтовня Галицкого. Когда используют слово пример, имеют в виду что то сделанное на практике. Подать пример это не сболтнуть, а сделать.
1. Отрицательный пример - тоже пример.
2. По факту Галицкий озвучил свою мечту. Но не все мечты сбываются. Упрекать его в этом нет смысла.
"И думаю, мы вкладываемся больше всех." - из бюджетных клубов - может быть.
"– Принимаете упрек в том, что не играют свои?

– Мы боремся за чемпионство. Конечно, хотелось бы [чтобы играли свои], и всем хотелось бы – но пример Сергея Николаевича Галицкого, чтобы играли свои одиннадцать, но не получается одиннадцать воспитанников в составе, – сказал Зырянов. " - ну, во-первых в словах корреспондента не было слов про всех 11. Умышленное утрирование - признак глупости. Во-вторых, весной 22-го играли и в 11 воспитанников. Так что тут уже явная ложь, либо низкая компетенция говорящего.
"Умышленное утрирование - признак глупости."

Вот, отлично к тебе подходит. Весной 22 никакой сознательной игры в 11 воспитанников не было. Просто неудачное стечение обстоятельств не имеющее отношение к собственно футболу. Очевидно Галицкий не о такой своей мечте говорит. Многовато пафоса в адрес Зырянова от персонажа, который тут же занялся манипуляциями.
Барса. БАРСА. На своем уровне соревнований может выпустить 5-7 своих своих воспитанников.
А уровень этот космос.
Уж на уровень РПЛ, академия, на которую тратятся бабки, всего раза в четыре меньше, чем на академию Барсы, точно можно подготовить больше полсостава для уровня РПЛ.

Купить всегда легче и проще.
А клуб это вседа коллектив из разных служб.

Если в составе не будет легов... воспитанников других клубов...скауты, селекционеры и получающий премии от трансферов "спортивный департамент" за что деньги получать будут?
ОтветМельников Михаил
Барса. БАРСА. На своем уровне соревнований может выпустить 5-7 своих своих воспитанников. А уровень этот космос. Уж на уровень РПЛ, академия, на которую тратятся бабки, всего раза в четыре меньше, чем на академию Барсы, точно можно подготовить больше полсостава для уровня РПЛ. Купить всегда легче и проще. А клуб это вседа коллектив из разных служб. Если в составе не будет легов... воспитанников других клубов...скауты, селекционеры и получающий премии от трансферов "спортивный департамент" за что деньги получать будут?
Да что там Барса? Даже денежный мешок "Сити" имеет своих воспитанников в лице Фодена и О’Райли, а ведь конкуренция в АПЛ в разы выше чем в РПЛ. То-есть отмазка - "мы боремся за чемпионство" не катит.
ОтветЛех валенсА
Да что там Барса? Даже денежный мешок "Сити" имеет своих воспитанников в лице Фодена и О’Райли, а ведь конкуренция в АПЛ в разы выше чем в РПЛ. То-есть отмазка - "мы боремся за чемпионство" не катит.
Ну..Сити пример, конечно. Но так себе.

Если распределить за года наигранных воспитанников, получится меньше 1 в год, что играет 10+ матчей в АПЛ.
Чики отрабатывал свои премии хорошо. Трансферы/трансферы/трансферы.
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