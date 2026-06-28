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  4. «Роналду уже не тот, но у него есть важные плюсы. Критика нелепа и несправедлива. Важно, чтобы партнеры создавали моменты». Эдер о Криштиану

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«Роналду уже не тот, но у него есть важные плюсы. Критика нелепа и несправедлива. Важно, чтобы партнеры создавали моменты». Эдер о Криштиану
Эдер о Роналду: Криштиану уже не тот, но у него есть важные плюсы.

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Португалии Эдер Маседу поделился мнением об игре Криштиану Роналду на чемпионате мира.

41-летний португалец забил два гола в трех матчах, оба раза отличившись в игре с Узбекистаном (5:0).

«Больше всего его задело то, что многие захотели убрать его из сборной. Думаю, он мог бы смириться даже с тем, что ставился вопрос, сколько времени на поле он должен проводить.

Криштиану так много дал сборной и был чрезвычайно важным игроком в отборе, но после одного неудачного матча, его подвергли такой критике... Это было нелепо и несправедливо.

Роналду все еще важен для сборной. Конечно, он уже не тот, что раньше – гораздо более взрывной и забивавший больше голов со штрафных, – но у него все еще есть ряд важных плюсов.

Он по-прежнему один из самых быстрых игроков в команде, это точно. Сейчас важно, чтобы партнеры его поддерживали, создавали динамику и возможности для гола», – сказал автор золотого гола Евро-2016 Эдер.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: A Bola
logoКриштиану Роналду
logoЧемпионат мира по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЭдер Маседу
logoСборная Португалии по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия

Комментарии

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Сегодня вы смеетесь над Роном..

Завтра тоже.
это что за команда такая где Рон 41 года самый быстрый?
Плюсы вам покажет Хорватия
Так они оба уже не те
Но у одного 6 мячей в 3 играх
У другого дубль только в ворота с запасом слабейшей команды в группе
ОтветDenis Z_1117236139
Так они оба уже не те Но у одного 6 мячей в 3 играх У другого дубль только в ворота с запасом слабейшей команды в группе
за 2 матча 6 гола первой игре заменили на 70 минуте и 3 игре выпустили на 65 минуте поиграть 30 минут
Эдер был бы полезнее для сборной, чем Роналду, будем объективны
ОтветRoman
Эдер был бы полезнее для сборной, чем Роналду, будем объективны
Да там и дорожный конус на 11-метровой отметке не факт что хуже был бы - то же количество обводок, разрезающих передач, и скорее всего хет-трик узбекам
ОтветRoman
Эдер был бы полезнее для сборной, чем Роналду, будем объективны
Потому что набрался опыта в матчах против зенита.
Что за шизоидная версия. Создавать моменты... Нападающий не должен стоять в офсайде и передвигаться как черепаха. У него есть обязанности. Постоянно двигаться, искать открытые зоны,, уводить тем самым защитников за собой. Быть ЦФ, это не стоять впереди и ждать точного паса.
«Важно, чтобы партнеры создавали моменты»

Причём желательно такие, чтоб можно было с 10 метров в одно касание забить в пустые ворота.
Он же лучший, он же ГОАТ
Просто партнёры мало создают таких моментов 🤣
Важно, чтобы Роналду сидел на банке, а Португалия не играла с ним словно в меньшинстве, от этого выиграют все - больше красивого футбола, и сам Роналду может забить с замены и прокричать сии.
Каждый день новости где в одних хейтят рона, в других возвышают
Уже тошнит читать одно и тоже, но от разных людей
Я правильно понимаю, что он пока отыграл от свистка до свистка?
ОтветСократ_05
Я правильно понимаю, что он пока отыграл от свистка до свистка?
отыграл и отыграет)
а кто его заменит - Мартинес, которого он по блату устроил к себе в Аль-Наср?)
ОтветБорис_1117003684
отыграл и отыграет) а кто его заменит - Мартинес, которого он по блату устроил к себе в Аль-Наср?)
То есть даже попытки попробовать что-то другое не было, я к этому. Уровень выше чем в мемах про Диктатора Мбаппе
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