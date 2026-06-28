«Роналду уже не тот, но у него есть важные плюсы. Критика нелепа и несправедлива. Важно, чтобы партнеры создавали моменты». Эдер о Криштиану

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Португалии Эдер Маседу поделился мнением об игре Криштиану Роналду на чемпионате мира.
41-летний португалец забил два гола в трех матчах, оба раза отличившись в игре с Узбекистаном (5:0).
«Больше всего его задело то, что многие захотели убрать его из сборной. Думаю, он мог бы смириться даже с тем, что ставился вопрос, сколько времени на поле он должен проводить.
Криштиану так много дал сборной и был чрезвычайно важным игроком в отборе, но после одного неудачного матча, его подвергли такой критике... Это было нелепо и несправедливо.
Роналду все еще важен для сборной. Конечно, он уже не тот, что раньше – гораздо более взрывной и забивавший больше голов со штрафных, – но у него все еще есть ряд важных плюсов.
Он по-прежнему один из самых быстрых игроков в команде, это точно. Сейчас важно, чтобы партнеры его поддерживали, создавали динамику и возможности для гола», – сказал автор золотого гола Евро-2016 Эдер.
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Роскошная Джорджина пришла поболеть за Роналду на трибуне
Завтра тоже.
Но у одного 6 мячей в 3 играх
У другого дубль только в ворота с запасом слабейшей команды в группе
Причём желательно такие, чтоб можно было с 10 метров в одно касание забить в пустые ворота.
Он же лучший, он же ГОАТ
Просто партнёры мало создают таких моментов 🤣
Уже тошнит читать одно и тоже, но от разных людей
а кто его заменит - Мартинес, которого он по блату устроил к себе в Аль-Наср?)