  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. В честь Неймара назвали 25 детей в Бразилии в 2026 году, пятерых – после вызова форварда в сборную на ЧМ

0
В честь Неймара назвали 25 детей в Бразилии в 2026 году, пятерых – после вызова форварда в сборную на ЧМ
Имя Неймара дали 25 детям в Бразилии в 2026 году.

В Бразилии пять новорожденных детей зарегистрировали с именем Неймар после вызова нападающего на ЧМ-2026.

Об этом сообщает g1 со ссылкой на данные Ассоциации регистраторов физических лиц штата Сан-Паулу.

Неймар был вызван в сборную Бразилии 18 мая. После этого дети с таким именем были зарегистрированы в пяти разных штатах – в городах Симонезия, Куритиба, Рио-де-Жанейро, Прая-Гранди и Сентенариу.

Всего в 2026 году в Бразилии 25 детей получили имя Неймар. Пять регистраций после вызова в сборную составляют 20% от общего числа за год.

По данным Arpen, с 2022 по 2026 год в Бразилии 142 ребенка получили имя Неймар. В годы чемпионатов мира после профессионального дебюта футболиста число таких регистраций постепенно снижалось: 186 – в 2010 году, 157 – в 2014-м, 67 – в 2018-м и 40 – в 2022-м.

Верите в честность Алжира против Австрии?9731 голос
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовано: Sports
Источник: g1
logoНеймар
logoСантос
logoСборная Бразилии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Безумный фанат Роналду с 55 млн подписчиков покоряет ЧМ: отметил промах Месси сальто и выбесил Ибру
сегодня, 01:00
Неймар потрогал волосы Дугласа Сантоса и потребовал раскрыть секрет прически: «Каким гелем ты пользуешься?»
вчера, 12:05Видео
Этот игрок сборной Англии всю карьеру в «Арсенале» – пример верности клубу
вчера, 07:30
У Возиньи уже больше 16 млн подписчиков, а у кого из игроков их больше 50?
вчера, 03:00
Холанд или Гризманн – кто из них родился в одной стране, но представляет другую?
26 июня, 22:30Тесты и игры
Рекомендуем
Главные новости
Плей-офф ЧМ-2026 стартует! ЮАР и Канада сыграют в 1/16 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 11:05
Зико об 1/16 финала ЧМ: «Если Бразилия проиграет Японии, я не расстроюсь. В японском футболе есть моя частичка»
26 минут назад
Мостовой сравнил Месси и Роналду: «Аргентинец всегда был лучшим, им он и останется. Из 50 человек, игравших на профессиональном уровне, минимум 40 скажут то же»
27 минут назад
Джорджина появилась на матче Роналду с роскошным кольцом – огромный камень заметили все 🤩
31 минуту назадВидеоСпортс"
«За Роналду с детства болею и хочу, чтобы он выиграл ЧМ. Месси и Мбаппе – неплохие ребята, но Криштиану  – номер один». 38-летний боец Малыхин о 41-летнем форварде
36 минут назад
Скалони о Месси в запасе на игру с Иорданией: «Он мог укрепить свой легендарный статус, отыграв 90 минут, но предпочел дать время другим. Он не зацикливается на цифрах»
40 минут назад
Журавель о Сперцяне и «Аль-Ахли»: «Нет привычного уклада жизни, соревновательности, одна радость – СМС о пополнении карточки. Тогда уж стоило стать легендой одного клуба, как Джеррард»
46 минут назад
Фанаты Колумбии скандировали «Где Роналду?» после 0:0 с Португалией на ЧМ
53 минуты назад
Морган о Кейне: «Лучший форвард в истории Англии. Беллингем – суперзвезда. Удивительно, что многие сомневались в его месте в сборной»
сегодня, 11:33
Невилл об Англии на ЧМ: «Беллингем – единственный, кто выглядит так, будто он в форме. Игроки задали такие стандарты, что мы ждем от них большего»
сегодня, 11:09
Ко всем новостям
Последние новости
Зырянов заявил, что «Зенит» будет искать нападающего: «Мы не можем с одним Соболевым пройти весь сезон»
14 минут назад
Мартинес про 0:0 с Колумбией: «Португалия показала характер. Победа в группе не дает преимущества. Ценный тест, показавший, где нам нужно прибавлять»
56 минут назад
Тренер Колумбии о 0:0 с Португалией: «Мы сражались с претендентами на трофей и даже переиграли их, я считаю. Мы много атаковали, но не хватило завершения»
сегодня, 11:37
Зырянов о Соболеве: «Главное, чтобы Александр не сбавлял к себе требования»
сегодня, 11:32
Каманцев о Мажиче: «Его работу можно сравнить с работой в команде со средним бюджетом, которая не может решить проблемы дорогими покупками. Не знаю, кто мог бы справиться лучше»
сегодня, 11:20
Глава РФС Дюков: «Никакой ЧМ не сравнится с турниром 2018 года в России. Лучший с точки зрения организации матчей, качества инфраструктуры, атмосферы на стадионах и улицах»
сегодня, 11:18
«Лидс» за 20 млн фунтов продаст «Брайтону» Стрейка. Защитник играл за клуб с 2018-го (The Athletic)
сегодня, 11:08
Тренер Алжира Петкович о 3:3 с Австрией: «Игра довела всех до предела. Рад, что в конце концов победил футбол – счет говорит сам за себя»
сегодня, 10:09
Шомуродов о вылете Узбекистана с ЧМ: «Жалко, что не смогли выиграть хоть один матч – такое чувство, что могли что-то делать лучше. Здесь другой уровень, нам есть куда расти»
сегодня, 09:54
Агент Тюкавина об интересе «Спартака»: «Кто-то знает больше нас, наверное. Когда от «Зенита» была конкретика, все это подтвердили»
сегодня, 09:40