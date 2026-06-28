Журавель о чаевых в США: «Нижняя планка почти всегда 18% – во многих заведениях официанты зарплату не получают, как я понимаю. Если в пабе тебе открыли и протянули бутылку – это тоже чай»

Журавель о чаевых в США: нижняя планка почти всегда 18%.

Комментатор Тимур Журавель рассказал о культуре чаевых в США.

«Про американские чаевые. Вот тут в чеке из кафехи все написано: «В США принято оставлять чаевые. Обычно 15-20% считается нормой. Если вас что-то не устроило в обслуживании, пожалуйста, сообщите нам об этом».

Как я понимаю, во многих заведениях официанты не получают зарплату. Их заработок – это как раз чаевые. Сервис тут достаточно услужливый и вежливый. По крайней мере то, с чем я столкнулся. В Лондоне, например, чаевые включают в чек автоматом, фиксированные 12,5%. Так что не вижу проблем оставить чай примерно в этом объеме и здесь. Да, вам везде будут давать подсказки, сколько надо бы оставить – как в чеке на фото. И нижняя планка почти всегда 18%. Но вы не обязаны этому следовать.

Бесячая тема, когда чаевые просят в местах, где ты сам взял еду и подошел с ней на кассу. Там тоже выкатывается линейка процентов от 18 до 22. Честно говоря, я скипаю. В кофейнях та же фигня, ну там бариста хотя бы как-то пыхтит. Ну и за барной стойкой в пабе, если тебе просто открыли и протянули бутылку пива, – это тоже чай, 1-2 доллара», – написал Журавель в своем телеграм-канале.