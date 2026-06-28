Гершкович о Fan ID в Кубке: «Какой смысл обсуждать то, на что нельзя повлиять? В оформлении сложности нет, у меня заняло 5-7 минут. Не понимаю тех, кто бойкотирует матчи из-за этого»

Гершкович о Fan ID в Кубке России: в оформлении сложности нет.

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович заявил, что негативно относится к бойкотам болельщиками матчей из-за Fan ID.

Ранее глава РФС Александр Дюков подтвердил , что Fan ID с нового сезона может быть введен на матчах FONBET Кубка России.

«Fan ID в Кубке России? Какой смысл обсуждать вещи, на которые нельзя повлиять? В России принят закон, в соответствии с которым все действуют. Другое дело, что есть вопросы. Но мы не можем повлиять.

В оформлении карты болельщика сложности нет: у меня это заняло 5-7 минут. Приходишь в «Мои документы», тебя фотографируют, отдаешь паспорт, телефон и все.

Не понимаю тех, кто бойкотирует матчи из-за этого. Я бы понял, если бы были очень большие сложности в получении Fan ID.

Думаю, все встанет на свои места. Призываю болельщиков вернуться на трибуны, потому что их не хватает. Футбол – для болельщиков. Если их нет, это не совсем правильно», – сказал Гершкович.

Вопрос Fan ID в Кубке обсуждается. Его внедрят не раньше 2027-го в случае одобрения («РИА Новости»)