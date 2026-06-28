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  4. Гершкович о Fan ID в Кубке: «Какой смысл обсуждать то, на что нельзя повлиять? В оформлении сложности нет, у меня заняло 5-7 минут. Не понимаю тех, кто бойкотирует матчи из-за этого»

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Гершкович о Fan ID в Кубке: «Какой смысл обсуждать то, на что нельзя повлиять? В оформлении сложности нет, у меня заняло 5-7 минут. Не понимаю тех, кто бойкотирует матчи из-за этого»
Гершкович о Fan ID в Кубке России: в оформлении сложности нет.

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович заявил, что негативно относится к бойкотам болельщиками матчей из-за Fan ID.

Ранее глава РФС Александр Дюков подтвердил, что Fan ID с нового сезона может быть введен на матчах FONBET Кубка России.

«Fan ID в Кубке России? Какой смысл обсуждать вещи, на которые нельзя повлиять? В России принят закон, в соответствии с которым все действуют. Другое дело, что есть вопросы. Но мы не можем повлиять.

В оформлении карты болельщика сложности нет: у меня это заняло 5-7 минут. Приходишь в «Мои документы», тебя фотографируют, отдаешь паспорт, телефон и все.

Не понимаю тех, кто бойкотирует матчи из-за этого. Я бы понял, если бы были очень большие сложности в получении Fan ID.

Думаю, все встанет на свои места. Призываю болельщиков вернуться на трибуны, потому что их не хватает. Футбол – для болельщиков. Если их нет, это не совсем правильно», – сказал Гершкович.

Вопрос Fan ID в Кубке обсуждается. Его внедрят не раньше 2027-го в случае одобрения («РИА Новости»)

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
Fan ID
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Гершкович
logoFONBET Кубок России
logoболельщики

Комментарии

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Не понимаешь, потому что тупой
Не понимаешь и вряд ли поймёшь!
Мантра про 5 минут откровенно надоедает. Даже больше чем Мостовой.
ОтветViHaSo
Мантра про 5 минут откровенно надоедает. Даже больше чем Мостовой.
А ты его оформлял? На газпром арене оформил за 5 минут
"в России принят закон" :)
Этот закон всего лишь даёт право исполнительной власти вводить фанайди на конкретных соревнованиях. Ничего не мешает отменить это решение для футбола.
А я понимаю
Нахер Fan ID и нахер Гершковича
Лол, 5-7 минут )) пару часов легко можно просидеть в "Моих документах", а может и больше
Ответglock17
Лол, 5-7 минут )) пару часов легко можно просидеть в "Моих документах", а может и больше
Зачем тебе пару часов сидеть в папке на компе?
Плохо, что он ничего не понимает...
ОтветРубин2003
Плохо, что он ничего не понимает...
Да всё он понимает, просто дураком прикидывается. У нас это не редкость, увы.
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