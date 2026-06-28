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  4. Тюкавин об интересе «Спартака»: «Воспринял с удивлением, сказал агенту, что туда дорога точно закрыта. Про «Зенит» со мной не говорили – решение примет «Динамо»

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Константин Тюкавин: «Спартак» обращался этим летом – сказал агенту, что туда дорога точно закрыта. Про «Зенит» со мной не говорили – решение примет «Динамо»
Тюкавин: сказал агенту, что в «Спартак» дорога закрыта.

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин подтвердил, что «Спартак» связывался с ним этим летом.

Ранее сообщалось, что красно-белые дважды контактировали с Тюкавиным. Также известно об интересе к форварду со стороны «Зенита».

«Интерес со стороны «Зенита»? Не знаю, со мной никто не разговаривал на эту тему. Сделаем так, как клуб посчитает нужным. Пока я ни с кем не встречался. Возможно, на неделе увидимся с руководством. В любом случае, у меня долгосрочный контракт с «Динамо».

«Спартак» действительно обращался этим летом. Чуть-чуть с удивлением воспринял это. Просто дошла информация, что «Спартак» интересуется, ищет нападающих. Сказал агенту, что в «Спартак» моя дорога точно закрыта.

Я не против перейти в «Зенит»? Лично я так не говорил. Ждите информации. Я игрок «Динамо», жду встречи с Сандро [Шварцем], завтра приступаю к тренировкам. Клуб примет решение по поводу меня», – сказал Тюкавин.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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Комментарии

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Ну будет лет 30 ему, тогда захочет и в зенит и в Спартак,на последний жирный контракт,но тогда уже будет не нужен.А так молодец,пусть не будет как Дзюбка,и останется верен родному клубу.
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