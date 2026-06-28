Тюкавин: сказал агенту, что в «Спартак» дорога закрыта.

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин подтвердил, что «Спартак» связывался с ним этим летом.

Ранее сообщалось , что красно-белые дважды контактировали с Тюкавиным. Также известно об интересе к форварду со стороны «Зенита ».

«Интерес со стороны «Зенита»? Не знаю, со мной никто не разговаривал на эту тему. Сделаем так, как клуб посчитает нужным. Пока я ни с кем не встречался. Возможно, на неделе увидимся с руководством. В любом случае, у меня долгосрочный контракт с «Динамо ».

«Спартак» действительно обращался этим летом. Чуть-чуть с удивлением воспринял это. Просто дошла информация, что «Спартак» интересуется, ищет нападающих. Сказал агенту, что в «Спартак » моя дорога точно закрыта.

Я не против перейти в «Зенит»? Лично я так не говорил. Ждите информации. Я игрок «Динамо», жду встречи с Сандро [Шварцем], завтра приступаю к тренировкам. Клуб примет решение по поводу меня», – сказал Тюкавин.