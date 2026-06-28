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Златан отобрал роль ведущего у Ребекки Лоу, попросил ее принести чай и заявил: «Через месяц я стану президентом Америки»
Златан отобрал роль ведущего у Ребекки Лоу и попросил ее принести чай.

Златан Ибрагимович устроил шоу в эфире Fox Sports перед матчем чемпионата мира между Португалией и Колумбией.

Швед в шутку отобрал роль ведущего у Ребекки Лоу, которая обычно модерирует студию с участием Ибрагимовича, Тьерри Анри и Алекси Лаласа.

Ребекка Лоу: «Все пошло совсем не по плану. Златан взял роль ведущего – то ли на весь ЧМ, то ли до конца этого эфира. Златан, тебе слово. Мы вообще-то должны обсуждать матч Португалия – Колумбия… Хотя теперь решать тебе».

Златан Ибрагимович: «Роль ведущего? Я и есть ведущий. Спустя неделю я стал лучшим сотрудником месяца. Спустя две недели я уже ведущий. Так что теперь это мое шоу».

Затем Ибрагимович попросил экспертов студии Анри и Лаласа поделиться мнением о матче ПортугалияКолумбия, после чего обратился к Лоу.

Ибрагимович: «Ребекка, я не читаю текст с суфлера. Давай, продолжай».

Лоу: «Златан, должна сказать… Отличная работа».

Ибрагимович: «Можешь принести мне чашку чая?»

Лоу: «Ты молодец. Не знаю… Даже не знаю, почему я так удивлена».

Ибрагимович: «Еще месяц – и я стану президентом Америки».

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Опубликовано: Sports
Источник: Fox Sports
logoЗлатан Ибрагимович
logoТьерри Анри
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Колумбии по футболу
Алекси Лалас
logoЧемпионат мира по футболу
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