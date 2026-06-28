Рангник о 3:3 с Алжиром: «Никто не скажет о договоренности, учитывая последние 90 секунд. Если бы Хичкок написал такой триллер, я бы сказал, что он сошел с ума. Игроки хотели победы, а не ничьей»

Рангник о 3:3 с Алжиром: никто не мог такого ожидать, никакой договоренности нет.

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник заявил, что результат матча с Алжиром не мог иметь договорного характера.

Команды сыграли вничью (3:3) в 3-м туре ЧМ-2026 , в результате чего обе вышли в плей-офф.

Капитан сборной Алжира Рияд Марез вывел свою команду вперед на 93-й минуте, но вышедший на замену Саша Калайджич сравнял счет практически последним касанием мяча.

«В этом матче, когда счет 3:3, никто не может сказать о договоренности, особенно учитывая то, что мы видели в последние 90 секунд. Игра оживилась в добавленное время. Если бы за три минуты до конца кто-то сказал, что это произойдет, вы бы ответили ему, что он сошел с ума.

Я тренирую уже около 40 лет, и даже не помню матча, который имел бы такой драматичный ход и такую ​​неожиданную траекторию. Большинство ожидали 0:0 или 1:1, а получилось 3:3. Это невероятно, в раздевалке царит безумие. Если бы Альфред Хичкок (кинорежиссер и сценарист – Спортс’‘) написал такой триллер, я бы, наверное, сказал, что он совершенно сошел с ума.

Все, кто смотрел игру в последние 15 минут, должны знать, что нет никаких признаков того, что игроки хотели ничьей. Я думаю, они хотели победить.

Никто не может сказать мне, что вдруг на 93-й минуте кто-то задумал: «О да, давайте забьем еще один гол». Я полагаю, может быть, об этом думали один или два игрока Алжира, но у остальной части команды и у меня не было такой мысли», – отметил Рангник.

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