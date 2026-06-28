  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Рангник о 3:3 с Алжиром: «Никто не скажет о договоренности, учитывая последние 90 секунд. Если бы Хичкок написал такой триллер, я бы сказал, что он сошел с ума. Игроки хотели победы, а не ничьей»

0
Рангник о 3:3 с Алжиром: «Никто не скажет о договоренности, учитывая последние 90 секунд. Если бы Хичкок написал такой триллер, я бы сказал, что он сошел с ума. Игроки хотели победы, а не ничьей»
Рангник о 3:3 с Алжиром: никто не мог такого ожидать, никакой договоренности нет.

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник заявил, что результат матча с Алжиром не мог иметь договорного характера.

Команды сыграли вничью (3:3) в 3-м туре ЧМ-2026, в результате чего обе вышли в плей-офф.

Капитан сборной Алжира Рияд Марез вывел свою команду вперед на 93-й минуте, но вышедший на замену Саша Калайджич сравнял счет практически последним касанием мяча.

«В этом матче, когда счет 3:3, никто не может сказать о договоренности, особенно учитывая то, что мы видели в последние 90 секунд. Игра оживилась в добавленное время. Если бы за три минуты до конца кто-то сказал, что это произойдет, вы бы ответили ему, что он сошел с ума.

Я тренирую уже около 40 лет, и даже не помню матча, который имел бы такой драматичный ход и такую ​​неожиданную траекторию. Большинство ожидали 0:0 или 1:1, а получилось 3:3. Это невероятно, в раздевалке царит безумие. Если бы Альфред Хичкок (кинорежиссер и сценарист – Спортс’‘) написал такой триллер, я бы, наверное, сказал, что он совершенно сошел с ума.

Все, кто смотрел игру в последние 15 минут, должны знать, что нет никаких признаков того, что игроки хотели ничьей. Я думаю, они хотели победить.

Никто не может сказать мне, что вдруг на 93-й минуте кто-то задумал: «О да, давайте забьем еще один гол». Я полагаю, может быть, об этом думали один или два игрока Алжира, но у остальной части команды и у меня не было такой мысли», – отметил Рангник.

ЧТО ЭТО БЫЛО?! Алжир на 90+3 испортил идеальный счет для себя и Австрии, но тут же пропустил

Почему Алжир и Австрия устроили этот цирк

Верите в честность Алжира против Австрии?6049 голосов
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Reuters
logoСборная Австрии по футболу
logoСборная Алжира по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
договорные матчи
logoРальф Рангник

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Как можно играть договорные на 3-3 с годами на 90+ минуте. Только сектанты букмекеры все купили в это верят
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЧТО ЭТО БЫЛО?! Алжир на 90+3 испортил идеальный счет для себя и Австрии, но тут же пропустил
43 минуты назад
Почему Алжир и Австрия устроили этот цирк
сегодня, 08:30
Австрия вышла в плей-офф ЧМ впервые с 1954 года. Команда Рангника заняла 2-е место в группе после ничьей с Алжиром
сегодня, 07:14
🤯 Алжир и Австрия вышли в плей-офф после ничьей в очном матче – 3:3! Марез сделал дубль на 93-й, Калайджич сравнял на 96-й
сегодня, 07:00
Рекомендуем
Главные новости
Тюкавин об интересе «Спартака»: «Воспринял с удивлением, сказал агенту, что туда дорога точно закрыта. Про «Зенит» со мной не говорили – решение примет «Динамо»
1 минуту назад
Плей-офф ЧМ-2026 стартует! ЮАР и Канада сыграют в 1/16 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 09:08
Златан отобрал роль ведущего у Ребекки Лоу, попросил ее принести чай и заявил: «Через месяц я стану президентом Америки»
9 минут назадВидео
Леау про 0:0 с Колумбией: «Не хватило гола, благодаря Бруну и Феликсу были шансы. Мы показали умение терпеть в трудные моменты – это поможет Португалии на ЧМ. Команда едина»
35 минут назад
Лугано о вылете Уругвая с ЧМ: «Игроки выложились на полную, но Бьелса не смог их направить, игроки его не понимали. Он отравил атмосферу в команде, ему вообще не место на чемпионате»
49 минут назад
У Роналду 23 офсайда на чемпионатах мира. Больше в XXI веке лишь у ван Перси – 25, у Анри – 22
сегодня, 09:20
Групповой этап ЧМ завершился, новый рекорд Месси, Сперцян переходит в «Аль-Ахли» за 25 млн, Расселл выиграл квалификацию в Австрии, «Зенит» и «Спартак» борются за Тюкавина и другие новости
сегодня, 09:05
«Ничего не знаю и не хочу знать о Боснии, не смогу указать ее на карте. США сильнее, чем когда-либо». Американская журналистка Велес извинилась за слова перед матчем плей-офф ЧМ
сегодня, 09:01Видео
Угадайте яркие события плей-офф ЧМ и выиграйте годовой запас пиццы
сегодня, 09:00Тесты и игры
Тренер Ганы Кейруш о 48 командах на ЧМ: «Если на турнир попадают все подряд, это делает его вульгарным и заурядным. Там, где раньше говорили о футболе, теперь царит «манибол»
сегодня, 08:46
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер Алжира Петкович о 3:3 с Австрией: «Игра довела всех до предела. Рад, что в конце концов победил футбол – счет говорит сам за себя»
14 минут назад
Шомуродов о вылете Узбекистана с ЧМ: «Жалко, что не смогли выиграть хоть один матч – такое чувство, что могли что-то делать лучше. Здесь другой уровень, нам есть куда расти»
29 минут назад
Агент Тюкавина об интересе «Спартака»: «Кто-то знает больше нас, наверное. Когда от «Зенита» была конкретика, все это подтвердили»
43 минуты назад
Беллингем о 1-м месте Англии в группе: «Идем к цели шаг за шагом, первая задача выполнена. Все в наших руках, нужно стараться быть лучше каждый день»
52 минуты назад
Ловчев о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «Не считаю это предательством – сейчас там много великих игроков, у которых есть чему поучиться. Российский футбол приостановился в развитии»
сегодня, 09:13
Бонгонда о ДР Конго в плей-офф ЧМ: «Мы вошли в историю, показали всему миру, насколько сильно вырос наш футбол. Это результат упорного труда, сейчас нужно наслаждаться»
сегодня, 08:58
Кейн о 2:0 с Панамой: «Англия была хороша 75% времени, оставшиеся 25% могли быть лучше. Соперник хорошо оборонялся в штрафной – я занимал выгодные позиции, но мяч не доходил до меня»
сегодня, 08:11
Зырянов о ЧМ: «Зенит» рассматривает все варианты – и как витрину продать, и как витрину купить»
сегодня, 07:56
Ло Чельсо с голом со штрафного – игрок матча Аргентины с Иорданией. Марез с дублем признан лучшим в игре Алжира против Австрии
сегодня, 07:43
Месси – 6-й игрок с 2 голами на ЧМ со штрафных с момента сбора статистики. Это удавалось Пеле, Бекхэму, Ривелино, Кубильясу и Женгини
сегодня, 07:35