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  4. У Роналду 23 офсайда на чемпионатах мира. Больше в XXI веке лишь у ван Перси – 25, у Анри – 22

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У Роналду 23 офсайда на чемпионатах мира. Больше в XXI веке лишь у ван Перси – 25, у Анри – 22
Роналду вошел в топ-3 по офсайдам на ЧМ в этом веке.

Криштиану Роналду занял 2-е место в списке игроков, которые чаще всего оказывались в офсайде на чемпионатах мира в 21-м веке.

Сборная Португалии сыграла вничью с Колумбией (0:0) в заключительном матче группового этапа ЧМ-2026. Форвард и капитан команды дважды попал в офсайд в этой встрече.

Теперь на счету 41-летнего португальца 23 офсайда на чемпионатах мира. Его опережает лишь экс-форвард сборной Нидерландов Робин ван Перси (25). У Тьерри Анри, выступавшего за Францию, 22 офсайда.

Всего на ЧМ-2026 Роналду четыре раза попадал в положение вне игры. На ЧМ-2022 у него было 7 офсайдов, на ЧМ-2018 – 1. На турнирах 2014 и 2010 годов Роналду попадал в офсайд по 3 раза, а в 2006-м – 5 раз.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Колумбии по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoРобин ван Перси
logoСборная Нидерландов по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСборная Франции по футболу
logoТьерри Анри

Комментарии

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На пути к очередному рекорду! GOAT!
Больше удивляет количество офсайдов у голландца с французом с учетом того насколько меньше у них игр
ОтветАлександр Кузнецов
Больше удивляет количество офсайдов у голландца с французом с учетом того насколько меньше у них игр
Ну Анри часто в них попадал...
По потерям мяча тоже, скорее всего, один из рекордсменов.
Ого, ещё 3 офсайда и установит новый рекорд
Пирс, ваш выход. Скоро Рон побьет очередной рекорд
Роналду - худший игрок ЧМ.
ОтветCCCP{{BOOM}}
Роналду - худший игрок ЧМ.
Ну да, где-то рядом с Муслерой
им повезло, что Сычев ездил только на один мундиаль
Какая странная новость. Но из нее можно понять, что Ван Перси чуть ли не жил в офсайде, ведь он сыграл только на 3 ЧМ (или 2?)
Ван Перси 2011-12 и 2012-13 сезонов один из самых недооцененных игроков
В следующем матче он обязательно должен выйти на первое место!
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