У Роналду 23 офсайда на чемпионатах мира. Больше в XXI веке лишь у ван Перси – 25, у Анри – 22

Роналду вошел в топ-3 по офсайдам на ЧМ в этом веке.

Криштиану Роналду занял 2-е место в списке игроков, которые чаще всего оказывались в офсайде на чемпионатах мира в 21-м веке.

Сборная Португалии сыграла вничью с Колумбией (0:0) в заключительном матче группового этапа ЧМ-2026. Форвард и капитан команды дважды попал в офсайд в этой встрече.

Теперь на счету 41-летнего португальца 23 офсайда на чемпионатах мира. Его опережает лишь экс-форвард сборной Нидерландов Робин ван Перси (25). У Тьерри Анри , выступавшего за Францию, 22 офсайда.

Всего на ЧМ-2026 Роналду четыре раза попадал в положение вне игры. На ЧМ-2022 у него было 7 офсайдов, на ЧМ-2018 – 1. На турнирах 2014 и 2010 годов Роналду попадал в офсайд по 3 раза, а в 2006-м – 5 раз.