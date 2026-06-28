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  4. Американская журналистка Велес заявила в эфире, что «ничего не знает и не хочет знать» о Боснии перед матчем плей-офф ЧМ. Эбигейл извинилась: «Чемпионат мира должен объединять, но мое заявление этого не отражает»

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«Ничего не знаю и не хочу знать о Боснии, не смогу указать ее на карте. США сильнее, чем когда-либо». Американская журналистка Велес извинилась за слова перед матчем плей-офф ЧМ
Журналистка из США извинилась за слова о Боснии в репортаже.

Американская журналистка Эбигейл Велес извинилась за уничижительный комментарий о Боснии и Герцеговине в прямом эфире.

Сборные США и Боснии и Герцеговины встретятся в 1/16 финала ЧМ-2026. Игра пройдет в четверг, 2 июля.

Говоря о предстоящем матче в эфире телеканала ABC, Велес заявила: «Я не смогла бы показать на карте, где это. Я ничего не знаю о Боснии и не хочу знать, потому, что сборная США вернулась, и мы сильнее, чем когда-либо. Это будет в следующую среду. Приготовься, Босния, потому что вы этого не хотите. Но вы это получите».

Впоследствии журналистка принесла извинения, опубликовав пост в своем инстаграме.

«В неудачной попытке повеселиться на чемпионате мира я зашла слишком далеко и позволила себе необдуманный и неуместный комментарий в прямом эфире.

Я приношу извинения народу Боснии и боснийской команде. Чемпионат мира должен объединять людей по всему миру, но мой комментарий не отражает этого духа. Желаю всем командам всего наилучшего на чемпионате мира», – написала Велес.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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Комментарии

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Приготовься, Босния, потому что вы этого не хотите. Но вы это получите...
Поболеем за Боснию...
США не бомбили Боснию, поэтому она не знает про эту страну
ОтветРубин2003
США не бомбили Боснию, поэтому она не знает про эту страну
бомбили )))
только сербскую часть, но в Боснии.
Это были первые гуманитарные бомбардировки кстати
Итальянцы мотивировали босняков в стыках.
Американцы в плей оф
Да в принципе как будто она одна такая, многие и где Мексика не смогут найти. Ибо мексиканцы теперь по всем штатам.)
Но реально география не их сильная сторона ж.
Как и остальное
"Приготовься, Босния, потому что вы этого не хотите. Но вы это получите", - такое можно произнести в эфире, только, когда твой президент Трамп, который и не такое произносит, и ты чувствуешь, ты уверена, что тебе за это ничего не будет. Мир сошёл с ума. Ко всему прочему американцы влезли в наш, тот, который без них, футбол, и топчутся в нем грязными ботинками.
Обычное поведение американцев , у них же планету вокруг США крутиться
так звучит, будто она как-то с Сербией связана.
Но по фактам - просто невежество полное.
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