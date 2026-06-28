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  4. Роналду прошел мимо журналистов после игры с Колумбией: «Сегодня очередь Феликса!»

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Роналду прошел мимо журналистов после игры с Колумбией: «Сегодня очередь Феликса!»
Роналду прошел мимо журналистов, но раздал автографы болельщикам после игры.

Криштиану Роналду решил не давать интервью после игры ЧМ-2026 Португалия – Колумбия (0:0).

41-летний форвард провел на поле все 90 минут, а его команда пробилась в плей-офф со второго места в группе.

По завершении матча журналисты в микст-зоне звали Криштиану на интервью, однако он прошел мимо, ответив: «Сегодня очередь Феликса

Тем не менее Роналду нашел время расписаться на футболках для болельщиков на улице.

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Опубликовано: Sports
Источник: Claro Sports
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Комментарии

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А как же я вернулся? Походу он имел ввиду, что вернулся в Азиатскую лигу на один матч
его очередь наступит до следующего соперника уровня Узбекистана.
Отменили чистейший гол Колумбийцев,вновь бруска 🇵🇹 пытаются за уши вытянуть
Извините, мате 🧉))
После Узбекистана: " я вернулся, Siuuuuu, интервью
После Колумбию:"пусть Феликс говорит")
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