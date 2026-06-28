Роналду прошел мимо журналистов после игры с Колумбией: «Сегодня очередь Феликса!»

Роналду прошел мимо журналистов, но раздал автографы болельщикам после игры.

Криштиану Роналду решил не давать интервью после игры ЧМ-2026 Португалия – Колумбия (0:0).

41-летний форвард провел на поле все 90 минут, а его команда пробилась в плей-офф со второго места в группе.

По завершении матча журналисты в микст-зоне звали Криштиану на интервью, однако он прошел мимо, ответив: «Сегодня очередь Феликса !»

Тем не менее Роналду нашел время расписаться на футболках для болельщиков на улице.