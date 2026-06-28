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  4. Тренер Ганы Кейруш о 48 командах на ЧМ: «Если на турнир попадают все подряд, это делает его вульгарным и заурядным. Там, где раньше говорили о футболе, теперь царит «манибол»

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Тренер Ганы Кейруш о 48 командах на ЧМ: «Если на турнир попадают все подряд, это делает его вульгарным и заурядным. Там, где раньше говорили о футболе, теперь царит «манибол»
Тренер Ганы о 48 командах ЧМ: турнир может стать заурядным, туда попадают все.

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш раскритиковал расширение состава участников ЧМ-2026 до 48 команд.

«Я считаю, что ценно то, что является редкостью. Чрезмерное количество команд, способных отобраться на этот турнир, может превратить его в нечто вульгарное и заурядное. Когда квалификацию проходит так много команд, сохраняется ли эта исключительная ценность? Для меня это спорный момент, но таково мое личное мнение.

Настоящим достижением в Южной Америке сейчас стало бы непопадание на турнир. Кто не проходит отбор в Европе? Отборочные турниры теряют свою значимость, если на чемпионат попадают все подряд. Квалификация должна быть серьезной, очень сложной и высококонкурентной.

Чемпионат мира должен обладать особым смыслом и значимостью. Это должно быть редким событием. Но, как известно, сегодня в игре правят деньги. Там, где раньше мы говорили о футболе, теперь царит «манибол» (буквально с английского «денежный мяч». Обычно этот термин используют для обозначения стратегии выявления недооцененных игроков с помощью статистики – Спортс’‘).

Я только что сказал своим игрокам, что настоящий чемпионат мира начинается со следующего раунда. Групповой этап – это разминка, а выход в следующий раунд подобен получению кредитной карты: теперь нужно начинать платить по счетам. Все достается победителю, каждый матч – это драма, спрятаться негде. И все это начинается уже со следующей игры», – заявил Кейруш.

Гана вышла в плей-офф ЧМ, заняв 3-е место в группе L. Команде Кейруша предстоит матч против Колумбии.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
logoЧемпионат мира по футболу
logoКарлуш Кейруш
logoСборная Ганы по футболу
logoСборная Колумбии по футболу
logoденьги

Комментарии

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Правильно сказал, только инфантино потирает липкие лапки
ОтветПорядка.нет
Правильно сказал, только инфантино потирает липкие лапки
Мухантино
Надо убрать Инфантино
Сказал-то интересно и логично, да только вы сами как бы с третьего места прошли в плей-офф
ОтветDenis_VD
Сказал-то интересно и логично, да только вы сами как бы с третьего места прошли в плей-офф
Они бы боролись за второе, а сейчас в 3 туре играли без мотивации
ОтветGuillermo
Они бы боролись за второе, а сейчас в 3 туре играли без мотивации
Они бы играли на ничью в третьем туре и наверняка по итогу в концовке обосрались по классике. Как на прошлом чемпионате, допустим.
инфантино скоро 64 сделает
По формату всё окей, но я бы срезал квоту Азии и добавил пару команд более конкуретнтным Европе или Африке
Ерунду сказал.
Смотришь на заполненныые трибуны , Планета на позитиве , вот ради этих людей и сделали 48 команд.
Деньги никто не отменял , так что этот бизнес-проект , с увеличением азиатских ( арабских ) команд, вполне себя оправдал.
Реально за титул приехали бороться 5-6 команд , Кейруш а зачем тогда другие нужны ?
Играйте в футбол и не порите чепухи.
ОтветАлексей З.
Ерунду сказал. Смотришь на заполненныые трибуны , Планета на позитиве , вот ради этих людей и сделали 48 команд. Деньги никто не отменял , так что этот бизнес-проект , с увеличением азиатских ( арабских ) команд, вполне себя оправдал. Реально за титул приехали бороться 5-6 команд , Кейруш а зачем тогда другие нужны ? Играйте в футбол и не порите чепухи.
подавляющему большинству жителей планеты пофиг на футбол и счастье народца курасю. бугагаг ПлОнета, а чё не Вселенная на позитиве
любопытно, что это сказал тренер команды, попавшей на ЧМ благодаря расширению (у Африки 10 представителей на этом ЧМ вместо 5 на прошлом) и прошедший в плей-офф благодаря новому формату - с 3-го места. Даже ему выходить из группы за счет вымученной победы над Панамой (которая тоже попала на ЧМ благодаря расширению) не в радость.
Мне как-то по хер сколько команд участвует. У меня главная претензия- это крайне неудобное время проведения игр. Понимаю, что другой часовой пояс и все дела, но можно в угоду Европы, Африки, России, где в свмме около двух миллиардов человек проживает начинать игры в 10-11 утра по местному времени и плюс минус в 18-19 по Европе, России, Африки. А так из 72 матчей группы посмотрел игр 7-8 на хер такой чемпионат, который посмотрпть нельзя.
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