Тренер Ганы Кейруш о 48 командах на ЧМ: «Если на турнир попадают все подряд, это делает его вульгарным и заурядным. Там, где раньше говорили о футболе, теперь царит «манибол»

Тренер Ганы о 48 командах ЧМ: турнир может стать заурядным, туда попадают все.

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш раскритиковал расширение состава участников ЧМ-2026 до 48 команд.

«Я считаю, что ценно то, что является редкостью. Чрезмерное количество команд, способных отобраться на этот турнир, может превратить его в нечто вульгарное и заурядное. Когда квалификацию проходит так много команд, сохраняется ли эта исключительная ценность? Для меня это спорный момент, но таково мое личное мнение.

Настоящим достижением в Южной Америке сейчас стало бы непопадание на турнир. Кто не проходит отбор в Европе? Отборочные турниры теряют свою значимость, если на чемпионат попадают все подряд. Квалификация должна быть серьезной, очень сложной и высококонкурентной.

Чемпионат мира должен обладать особым смыслом и значимостью. Это должно быть редким событием. Но, как известно, сегодня в игре правят деньги. Там, где раньше мы говорили о футболе, теперь царит «манибол» (буквально с английского «денежный мяч». Обычно этот термин используют для обозначения стратегии выявления недооцененных игроков с помощью статистики – Спортс’‘).

Я только что сказал своим игрокам, что настоящий чемпионат мира начинается со следующего раунда. Групповой этап – это разминка, а выход в следующий раунд подобен получению кредитной карты: теперь нужно начинать платить по счетам. Все достается победителю, каждый матч – это драма, спрятаться негде. И все это начинается уже со следующей игры», – заявил Кейруш.

Гана вышла в плей-офф ЧМ, заняв 3-е место в группе L. Команде Кейруша предстоит матч против Колумбии .