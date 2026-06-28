Тренер Ганы Кейруш о 48 командах на ЧМ: «Если на турнир попадают все подряд, это делает его вульгарным и заурядным. Там, где раньше говорили о футболе, теперь царит «манибол»

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш раскритиковал расширение состава участников ЧМ-2026 до 48 команд.
«Я считаю, что ценно то, что является редкостью. Чрезмерное количество команд, способных отобраться на этот турнир, может превратить его в нечто вульгарное и заурядное. Когда квалификацию проходит так много команд, сохраняется ли эта исключительная ценность? Для меня это спорный момент, но таково мое личное мнение.
Настоящим достижением в Южной Америке сейчас стало бы непопадание на турнир. Кто не проходит отбор в Европе? Отборочные турниры теряют свою значимость, если на чемпионат попадают все подряд. Квалификация должна быть серьезной, очень сложной и высококонкурентной.
Чемпионат мира должен обладать особым смыслом и значимостью. Это должно быть редким событием. Но, как известно, сегодня в игре правят деньги. Там, где раньше мы говорили о футболе, теперь царит «манибол» (буквально с английского «денежный мяч». Обычно этот термин используют для обозначения стратегии выявления недооцененных игроков с помощью статистики – Спортс’‘).
Я только что сказал своим игрокам, что настоящий чемпионат мира начинается со следующего раунда. Групповой этап – это разминка, а выход в следующий раунд подобен получению кредитной карты: теперь нужно начинать платить по счетам. Все достается победителю, каждый матч – это драма, спрятаться негде. И все это начинается уже со следующей игры», – заявил Кейруш.
Гана вышла в плей-офф ЧМ, заняв 3-е место в группе L. Команде Кейруша предстоит матч против Колумбии.
Смотришь на заполненныые трибуны , Планета на позитиве , вот ради этих людей и сделали 48 команд.
Деньги никто не отменял , так что этот бизнес-проект , с увеличением азиатских ( арабских ) команд, вполне себя оправдал.
Реально за титул приехали бороться 5-6 команд , Кейруш а зачем тогда другие нужны ?
Играйте в футбол и не порите чепухи.