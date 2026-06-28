  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Мартинес о том, что не оставил Роналду в запасе, как сделали с Месси и Холандом: «Сравнения с игроками других сборных – это по-детски. Для Криштиану не проблема отыграть 90 минут»

0
Мартинес о том, что не оставил Роналду в запасе, как сделали с Месси и Холандом: «Сравнения с игроками других сборных – это по-детски. Для Криштиану не проблема отыграть 90 минут»
Роберто Мартинес: для Роналду не проблема отыграть 90 минут.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что у него не было причин оставлять Криштиану Роналду в запасе на игру с Колумбией.

Встреча 3-го тура ЧМ-2026 завершилась со счетом 0:0, Роналду провел на поле весь матч. После игры Мартинеса спросили, стоило ли предоставить Криштиану отдых в заключительном матче группового этапа, как Лионелю Месси из Аргентины и Эрлингу Холанду из Норвегии.

«Мы не сравниваем себя с игроками других сборных. Это было бы по-детски.

Криштиану привык находиться в нужном месте в нужное время. Это скорее вопрос психологической устойчивости, постоянной дисциплины и создания пространства в наших атакующих схемах. Для Криштиану отыграть все 90 минут – не проблема, хотя, возможно, в следующей игре нам потребуются изменения, но это касается и всех остальных игроков.

Мы задействовали 21 полевого игрока и распределяем игровое время поровну. Мы отслеживаем всю информацию, которую получаем в матчах и на тренировках, и у нас всегда есть возможность внести изменения. Есть игроки, которые находятся не в идеальных физических кондициях, но все данные, которые мы собираем, очень важны для принятия решений», – сказал Мартинес.

Верите в честность Алжира против Австрии?3254 голоса
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Норвегии по футболу
logoРоберто Мартинес
logoЭрлинг Холанд
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛионель Месси
logoЧемпионат мира по футболу
logoИнтер Майами
logoАль-Наср Эр-Рияд

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
«Представьте, Португалии ставят пенку, а Роналду на скамейке. Вот это - проблема», добавил Мартинес😎
ОтветХавиГави_Паратрупер
«Представьте, Португалии ставят пенку, а Роналду на скамейке. Вот это - проблема», добавил Мартинес😎
Все решаемо. Заработали пенку - сразу перед исполнением замена и выбег Рончика. Я еще удивляюсь, почему до сих пор такую тактику не применяли)
Гораздо лучше исполнять детские капризы Роналдо добавил Мартинес
"Я не могу оставить хозяина в запасе" - добавил Мартинес
Какой же мерзкий жоп..з
Не идет игра у нападающего, поменяй структуру команды заменой, попробуй перевернуть ход матча
Мы же видим не только нарциссизм одного игрока, но и полное потакание му его тренера
Ответmelmi
Какой же мерзкий жоп..з Не идет игра у нападающего, поменяй структуру команды заменой, попробуй перевернуть ход матча Мы же видим не только нарциссизм одного игрока, но и полное потакание му его тренера
Жирный контракт в аль-насре сам себя не подпишет😼
Ответmelmi
Какой же мерзкий жоп..з Не идет игра у нападающего, поменяй структуру команды заменой, попробуй перевернуть ход матча Мы же видим не только нарциссизм одного игрока, но и полное потакание му его тренера
Как же идёт? Ведь он вернулся и забил 2 узбекистану , так тащил команду…..
Отстоять около штрафной 90 минут.
90 минут Роналду: 🗿
30 минут Месси: ⚽
Отстоять 90 минут в штрафной,на протяжении 20 лет,вообще не вопрос
А где в этом матче было нужное место и нужное время? Из того, что увидели от Роналду в игре, то его место было исключительно на лавке, причём именно все 90 минут
ОтветUnnamed80
А где в этом матче было нужное место и нужное время? Из того, что увидели от Роналду в игре, то его место было исключительно на лавке, причём именно все 90 минут
Просто время это иллюзия нашего ума, поэтому у Роныча не было нужного времени
Пока Месси в свои 39 со Скалони решает выйти только со второго тайма, чтобы дать поиграть другим и поберечься на будущее. Роналду же словно дикий лев и король прайда в свои 41 готов рвать и метать, не смотря на потуги партнеров и соперников, наводя панический ужас в стане противника своей неукротимой жаждой победы любой ценой, даже возможно жизни, он за ценой не постоит и он един, точнее - Мы Едины)
ОтветAlex.K71
Пока Месси в свои 39 со Скалони решает выйти только со второго тайма, чтобы дать поиграть другим и поберечься на будущее. Роналду же словно дикий лев и король прайда в свои 41 готов рвать и метать, не смотря на потуги партнеров и соперников, наводя панический ужас в стане противника своей неукротимой жаждой победы любой ценой, даже возможно жизни, он за ценой не постоит и он един, точнее - Мы Едины)
Едины когда он забивает , когда другие или вообще нет голов виновата команда
Сорвать контракт тренера с клубом на десятки миллионов?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Плей-офф ЧМ-2026 стартует! ЮАР и Канада сыграют в 1/16 финала. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
2 минуты назад
Групповой этап ЧМ завершился, новый рекорд Месси, Сперцян переходит в «Аль-Ахли» за 25 млн, Расселл выиграл квалификацию в Австрии, «Зенит» и «Спартак» борются за Тюкавина и другие новости
6 минут назад
Американская журналистка Велес заявила в эфире, что «ничего не знает и не хочет знать» о Боснии перед матчем плей-офф ЧМ. Эбигейл извинилась: «Чемпионат мира должен объединять, но мое заявление этого не отражает»
10 минут назадВидео
Угадайте яркие события плей-офф ЧМ и выиграйте годовой запас пиццы
11 минут назадТесты и игры
Тренер Ганы Кейруш о 48 командах на ЧМ: «Если на турнир попадают все подряд, это делает его вульгарным и заурядным. Там, где раньше говорили о футболе, теперь царит «манибол»
26 минут назад
Роналду прошел мимо журналистов после игры с Колумбией: «Сегодня очередь Феликса!»
26 минут назадВидео
Скалони о 3:1 с Иорданией: «Хорошая команда, Аргентина отлично сыграла. Мы с Месси сошлись во мнении, что выход на замену во 2-м тайме – лучшее решение»
41 минуту назад
Шведы тренируются на полуразрушенном стадионе – выглядит жутко 😨
50 минут назадВидеоСпортс"
Шнякин о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «История обескуражила. Звезды рядом? Да, но чаще престарелые. Международные матчи? Да, но с ЛЧ несравнимо. Он знаковый игрок РПЛ, символ «Краснодара»
59 минут назад
13 европейских сборных вышли в плей-офф ЧМ. 9 команд представляют Африку, 5 – Южную Америку, 3 – КОНКАКАФ, 2 – Азиатскую конфедерацию
сегодня, 08:01
Ко всем новостям
Последние новости
Бонгонда о ДР Конго в плей-офф ЧМ: «Мы вошли в историю, показали всему миру, насколько сильно вырос наш футбол. Это результат упорного труда, сейчас нужно наслаждаться»
13 минут назад
Кейн о 2:0 с Панамой: «Англия была хороша 75% времени, оставшиеся 25% могли быть лучше. Соперник хорошо оборонялся в штрафной – я занимал выгодные позиции, но мяч не доходил до меня»
сегодня, 08:11
Зырянов о ЧМ: «Зенит» рассматривает все варианты – и как витрину продать, и как витрину купить»
сегодня, 07:56
Ло Чельсо с голом со штрафного – игрок матча Аргентины с Иорданией. Марез с дублем признан лучшим в игре Алжира против Австрии
сегодня, 07:43
Месси – 6-й игрок с 2 голами на ЧМ со штрафных с момента сбора статистики. Это удавалось Пеле, Бекхэму, Ривелино, Кубильясу и Женгини
сегодня, 07:35
Кто вышел в плей-офф ЧМ-2026: все победители группового этапа
сегодня, 07:00
Канчельскис о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «Надо было ехать в «Комо», если был контакт – в Саудовской Аравии такого удовольствия от футбола он не получит. Большую роль сыграли финансы»
сегодня, 06:37
Са покинул «Краснодар». Об этом сообщил глава селекционной службы клуба Бузникин
сегодня, 06:29
Колумбия превзошла Португалию по ударам (24 против 13), владению, пасам и навесам. Ожидаемые голы – 1.62 и 0.73 xG
сегодня, 05:41
Ковач с ВАР назначил пенальти в пользу Аргентины за удар Аль-Рашдана ногой в голову Сенеси. Лаутаро забил
сегодня, 05:39Фото