Мартинес о том, что не оставил Роналду в запасе, как сделали с Месси и Холандом: «Сравнения с игроками других сборных – это по-детски. Для Криштиану не проблема отыграть 90 минут»

Роберто Мартинес: для Роналду не проблема отыграть 90 минут.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что у него не было причин оставлять Криштиану Роналду в запасе на игру с Колумбией.

Встреча 3-го тура ЧМ-2026 завершилась со счетом 0:0, Роналду провел на поле весь матч. После игры Мартинеса спросили, стоило ли предоставить Криштиану отдых в заключительном матче группового этапа, как Лионелю Месси из Аргентины и Эрлингу Холанду из Норвегии.

«Мы не сравниваем себя с игроками других сборных. Это было бы по-детски.

Криштиану привык находиться в нужном месте в нужное время. Это скорее вопрос психологической устойчивости, постоянной дисциплины и создания пространства в наших атакующих схемах. Для Криштиану отыграть все 90 минут – не проблема, хотя, возможно, в следующей игре нам потребуются изменения, но это касается и всех остальных игроков.

Мы задействовали 21 полевого игрока и распределяем игровое время поровну. Мы отслеживаем всю информацию, которую получаем в матчах и на тренировках, и у нас всегда есть возможность внести изменения. Есть игроки, которые находятся не в идеальных физических кондициях, но все данные, которые мы собираем, очень важны для принятия решений», – сказал Мартинес.