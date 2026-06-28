13 европейских сборных вышли в плей-офф ЧМ. 9 команд представляют Африку, 5 – Южную Америку, 3 – КОНКАКАФ, 2 – Азиатскую конфедерацию

УЕФА лидирует по числу участников плей-офф ЧМ-2026.

УЕФА получил самое большое представительство в плей-офф ЧМ-2026 .

В 1/16 турнира вышли 13 европейских сборных – Швейцария , Германия , Нидерланды , Бельгия, Испания , Франция , Норвегия, Австрия, Португалия, Англия, Хорватия, Швеция и Босния и Герцеговина.

9 участников плей-офф представляют Конфедерацию африканского футбола – Марокко, Алжир, Сенегал, Гана, Египет, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, ЮАР и ДР Конго. От КОНМЕБОЛ из группы вышли 5 сборных – Бразилия, Парагвай, Эквадор, Аргентина и Колумбия. Три команды – США, Канада и Мексика – представляют КОНКАКАФ . Азиатскую футбольную конфедерацию в плей-офф представляют две сборные – Австралия и Япония.