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  4. 13 европейских сборных вышли в плей-офф ЧМ. 9 команд представляют Африку, 5 – Южную Америку, 3 – КОНКАКАФ, 2 – Азиатскую конфедерацию

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13 европейских сборных вышли в плей-офф ЧМ. 9 команд представляют Африку, 5 – Южную Америку, 3 – КОНКАКАФ, 2 – Азиатскую конфедерацию
УЕФА лидирует по числу участников плей-офф ЧМ-2026.

УЕФА получил самое большое представительство в плей-офф ЧМ-2026.

В 1/16 турнира вышли 13 европейских сборных – Швейцария, Германия, Нидерланды, Бельгия, Испания, Франция, Норвегия, Австрия, Португалия, Англия, Хорватия, Швеция и Босния и Герцеговина.

9 участников плей-офф представляют Конфедерацию африканского футбола – Марокко, Алжир, Сенегал, Гана, Египет, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, ЮАР и ДР Конго. От КОНМЕБОЛ из группы вышли 5 сборных – Бразилия, Парагвай, Эквадор, Аргентина и Колумбия. Три команды – США, Канада и Мексика – представляют КОНКАКАФ. Азиатскую футбольную конфедерацию в плей-офф представляют две сборные – Австралия и Япония.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по футболу
logoУЕФА
logoКОНКАКАФ
logoАзиатская футбольная конфедерация
logoКонфедерация африканского футбола
logoСборная Мексики по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Колумбии по футболу
logoСборная Эквадора по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoСборная Австралии по футболу
logoСборная Норвегии по футболу
logoСборная ДР Конго по футболу
logoСборная Канады по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная США по футболу
logoСборная Египта по футболу
logoСборная Австрии по футболу
logoСборная ЮАР по футболу
logoСборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Ганы по футболу
logoСборная Нидерландов по футболу
logoСборная Японии по футболу
logoСборная Швейцарии по футболу
logoСборная Сенегала по футболу
logoСборная Марокко по футболу
logoСборная Швеции по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Хорватии по футболу
logoСборная Алжира по футболу
logoКонфедерация футбола Южной Америки

Комментарии

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Африка удивляет молодцы
ОтветРавид Амирасланов
Африка удивляет молодцы
Чем она удивляет, просто повезло что чемпионат расширили, и теперь даже карлики могут с 3 места, а раньше 1 страна из Африки выходила
ОтветРавид Амирасланов
Африка удивляет молодцы
Им повезло, что приехало азиатское дно вот Азии точно надо порезать квоты, 9 команд, из них только Япония что-то показала. И Австралия залезла, спасибо расхлябанным туркам
Европа и ЮА прямо как при формате из 32 сборных, столько и осталось. Африка оправдала новые квоты однозначно, видно что раньше они незаслуженно мало квот получали.
Африканцы доказали, что достойны этих 10 квот. Азия конечно полнейший провал, при чем больше половины команд именно статисты, которые даже подобие борьбы не могут навязать. Жаль, что нельзя хотя бы 3 путевки на следующий ЧМ забрать у Азии и отдать Африки.
Получается что у Азии самая раздутая квота .
Можно ещё расширить квоты для Африки, Нигерия и Камерун не попали.
ОтветAn Drey
Можно ещё расширить квоты для Африки, Нигерия и Камерун не попали.
Удивительно , почему у безликого Туниса всегда такие халявные группы в сильном африканском отборе
https://www.sports.ru/football/1117253831-komandy-iz-aziatskoj-konfederaczii-ne-proigryvayut-na-chm-2026-2-pobed.html?p_a=click&p_n=tag__3735428&p_p=news__1117253831&p_c=news

А какой восторг был вначале у коментаторов. Хвалили Азию и поносили Европу.
Южная Корея жидко обделалась, проиграть ЮАР нужно было постараться)
Жаль, Новая Зеландия вылетела, а то бы комбо по континентам.
в плей-офф не вышли 3 европейских сборных, 1 южноамериканская и 1 африканская
Кажется, что в плей-офф уже этого ЧМ чернокожих игроков будет играть больше, чем белых и азиатов. А сколько ещё детей беженцев проходят и пройдут в будущем через европейские академии. Элитный футбол неизбежно станет спортом чернокожих, как это было с баскетболом
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