13 европейских сборных вышли в плей-офф ЧМ. 9 команд представляют Африку, 5 – Южную Америку, 3 – КОНКАКАФ, 2 – Азиатскую конфедерацию
УЕФА лидирует по числу участников плей-офф ЧМ-2026.
УЕФА получил самое большое представительство в плей-офф ЧМ-2026.
В 1/16 турнира вышли 13 европейских сборных – Швейцария, Германия, Нидерланды, Бельгия, Испания, Франция, Норвегия, Австрия, Португалия, Англия, Хорватия, Швеция и Босния и Герцеговина.
9 участников плей-офф представляют Конфедерацию африканского футбола – Марокко, Алжир, Сенегал, Гана, Египет, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, ЮАР и ДР Конго. От КОНМЕБОЛ из группы вышли 5 сборных – Бразилия, Парагвай, Эквадор, Аргентина и Колумбия. Три команды – США, Канада и Мексика – представляют КОНКАКАФ. Азиатскую футбольную конфедерацию в плей-офф представляют две сборные – Австралия и Япония.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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А какой восторг был вначале у коментаторов. Хвалили Азию и поносили Европу.