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  4. Иран, Южная Корея, Уругвай и Шотландия не вышли в плей-офф ЧМ с 3-х мест в группах. Иранцы не прошли из-за гола Австрии Алжиру на 96-й минуте

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Иран, Южная Корея, Уругвай и Шотландия не вышли в плей-офф ЧМ с 3-х мест в группах. Иранцы не прошли из-за гола Австрии Алжиру на 96-й минуте
Иран, Южная Корея, Уругвай и Шотландия вылетели с ЧМ с третьих мест в группах.

Сборная Ирана не прошла в плей-офф ЧМ-2026 с третьего места в группе.

Иранская команда стала 3-й в группе G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией, набрав 3 очка в 3 матчах.

После того, как Австрия сыграла вничью с Алжиром (3:3) благодаря голу Саши Калайджича на 6-й добавленной ко второму тайму минуте, Иран опустился на 9-е место в рейтинге команд, занявших третьи места в своих группах, и не прошел в 1/16 финалах.

Ранее с третьих мест из группы не вышли команды Южной Кореи, Уругвая и Шотландии.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Такое ощущение, что Алжир узнал соперника после своего гола, и специально пропустил что бы попасть на Швейцарию:)
Ответrigobersong
Такое ощущение, что Алжир узнал соперника после своего гола, и специально пропустил что бы попасть на Швейцарию:)
В любом случае их переедут
7 из 9 азиатских сборных вылетели после групповой стадии даже в таком формате
9 из 10 африканских сборных вышли из группы. Только Тунис провалился с 0 очков и 2-12 мячами
Как же я рад вылету Ирана! Играйте в футбол, а не нытьем своим занимайтесь, как немцы на прошлом ЧМ!
корейцы сами виноваты.
Но в любом случае, надо турнир реформировать.
32 вряд ли вернут, так что 64 команды пусть делают.
Все результаты (кроме Испании и Уругвая) - пахнут договорняком.
Все сыграли как надо против Кореи и Ирана.
Это палево.
Особенно цирк в исполнении родины Гитлера и Южной Франции.
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