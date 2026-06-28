Иран, Южная Корея, Уругвай и Шотландия не вышли в плей-офф ЧМ с 3-х мест в группах. Иранцы не прошли из-за гола Австрии Алжиру на 96-й минуте

Иран, Южная Корея, Уругвай и Шотландия вылетели с ЧМ с третьих мест в группах.

Сборная Ирана не прошла в плей-офф ЧМ-2026 с третьего места в группе.

Иранская команда стала 3-й в группе G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией, набрав 3 очка в 3 матчах.

После того, как Австрия сыграла вничью с Алжиром (3:3) благодаря голу Саши Калайджича на 6-й добавленной ко второму тайму минуте, Иран опустился на 9-е место в рейтинге команд, занявших третьи места в своих группах, и не прошел в 1/16 финалах.

Ранее с третьих мест из группы не вышли команды Южной Кореи , Уругвая и Шотландии .