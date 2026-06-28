Иран, Южная Корея, Уругвай и Шотландия не вышли в плей-офф ЧМ с 3-х мест в группах. Иранцы не прошли из-за гола Австрии Алжиру на 96-й минуте
Иран, Южная Корея, Уругвай и Шотландия вылетели с ЧМ с третьих мест в группах.
Сборная Ирана не прошла в плей-офф ЧМ-2026 с третьего места в группе.
Иранская команда стала 3-й в группе G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией, набрав 3 очка в 3 матчах.
После того, как Австрия сыграла вничью с Алжиром (3:3) благодаря голу Саши Калайджича на 6-й добавленной ко второму тайму минуте, Иран опустился на 9-е место в рейтинге команд, занявших третьи места в своих группах, и не прошел в 1/16 финалах.
Ранее с третьих мест из группы не вышли команды Южной Кореи, Уругвая и Шотландии.
Франция
Аргентина
Испания
Англия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Германия
США
Норвегия
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
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Но в любом случае, надо турнир реформировать.
32 вряд ли вернут, так что 64 команды пусть делают.
Все результаты (кроме Испании и Уругвая) - пахнут договорняком.
Все сыграли как надо против Кореи и Ирана.
Это палево.
Особенно цирк в исполнении родины Гитлера и Южной Франции.