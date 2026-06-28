Месси забил 72-й гол со штрафного. У Роналду 65 голов
Месси забил 72-й гол со штрафного.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил гол прямым ударом со штрафного в матче против Иордании (3:1) в 3-м туре ЧМ-2026.
Всего за карьеру игрок, представляющий «Интер Майами», забил 72 мяча со штрафных.
На счету нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду 65 мячей, забитых со штрафных.
Часть источников утверждает, что аргентинец ранее опередил Пеле (70 голов со штрафных) и занимает второе место по этому показателю. По некоторым данным, рекордсмен – Жуниньо Пернамбукано с 77 голами.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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Месси 843 удара - 72 гола
роналду 960 ударов - 65 голов
Голы с пенальти - 6
Голы со штрафных - 12
1. Кариока 78
2. Пинто 74
3. Динамит 73
4-5. Пернамбукано, Месси 72
Месси 917-114-72 = 731
Роналду 975-183-65= 727
На опыте.
Будет рекордсменом по итогу карьеры!
https://cassette.sphdigital.com.sg/image/straitstimes/8cc1de7a41e3ca79b22158368dabc6e3d5671a72b309662f6267cb316c0bb841?w=480