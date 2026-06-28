Месси забил 72-й гол со штрафного.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил гол прямым ударом со штрафного в матче против Иордании (3:1) в 3-м туре ЧМ-2026 .

Всего за карьеру игрок, представляющий «Интер Майами », забил 72 мяча со штрафных.

На счету нападающего «Аль-Насра » и сборной Португалии Криштиану Роналду 65 мячей, забитых со штрафных.

Часть источников утверждает, что аргентинец ранее опередил Пеле (70 голов со штрафных) и занимает второе место по этому показателю. По некоторым данным, рекордсмен – Жуниньо Пернамбукано с 77 голами.