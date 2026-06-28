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  4. Месси забил 72-й гол со штрафного, до рекорда Жуниньо – 5 мячей. У Роналду 65 голов

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Месси забил 72-й гол со штрафного. У Роналду 65 голов
Месси забил 72-й гол со штрафного.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил гол прямым ударом со штрафного в матче против Иордании (3:1) в 3-м туре ЧМ-2026.

Всего за карьеру игрок, представляющий «Интер Майами», забил 72 мяча со штрафных.

На счету нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду 65 мячей, забитых со штрафных.

Часть источников утверждает, что аргентинец ранее опередил Пеле (70 голов со штрафных) и занимает второе место по этому показателю. По некоторым данным, рекордсмен – Жуниньо Пернамбукано с 77 голами.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛионель Месси
logoИнтер Майами
logoЖуниньо Пернамбукано
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Иордании по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
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logoАль-Наср Эр-Рияд

Комментарии

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Штрафные удары

Месси 843 удара - 72 гола

роналду 960 ударов - 65 голов
Ответrigobersong
Штрафные удары Месси 843 удара - 72 гола роналду 960 ударов - 65 голов
Забавная статистика у Месси с 2023 года:

Голы с пенальти - 6
Голы со штрафных - 12
ОтветОтец Абду
Забавная статистика у Месси с 2023 года: Голы с пенальти - 6 Голы со штрафных - 12
А какая у Роналду?:)) Предположу что с 2023го 50 с пенальти, и 3 со штрафных:))😅
Один гол Месси и куча новостей… переписанных рекордов, обновленных рекордов, рекордов которые нужно переписать… этот гений просто разрывает футбол
Вот реальная картинка:
1. Кариока 78
2. Пинто 74
3. Динамит 73
4-5. Пернамбукано, Месси 72
ОтветГаннибал Лектер
Вот реальная картинка: 1. Кариока 78 2. Пинто 74 3. Динамит 73 4-5. Пернамбукано, Месси 72
Кариока, дуойка
ОтветГаннибал Лектер
Вот реальная картинка: 1. Кариока 78 2. Пинто 74 3. Динамит 73 4-5. Пернамбукано, Месси 72
источник?
Не знал , что Пеле был мастер штрафных
ОтветГусейн Магомедрасулов
Не знал , что Пеле был мастер штрафных
у Пеле 44 гола, у Жуниньо 72. Лидирует другой бразилец с 78 голами, но спортс упорно продолжает выкладывать эту неправильную информацию.
Голы с игры, без стандартов: пенальти и штрафных ударов:
Месси 917-114-72 = 731
Роналду 975-183-65= 727
ОтветКагов
Голы с игры, без стандартов: пенальти и штрафных ударов: Месси 917-114-72 = 731 Роналду 975-183-65= 727
а вычти ещё угловые для полной картины
Ответbez_ostatka
а вычти ещё угловые для полной картины
А че там мелочитс вычти еще голы с правой ноги
5 голов со штрафных Месси ещё забьёт.
На опыте.
Будет рекордсменом по итогу карьеры!
Это же неправильная инфа, там не Жуниньо, а Кариока на первом месте. А у Пеле годов со штрафных намного меньше.
ОтветCaterina
Это же неправильная инфа, там не Жуниньо, а Кариока на первом месте. А у Пеле годов со штрафных намного меньше.
Они не парятся, а просто не глядя копипастят.
Как Рони не потребовал переписать гол Мендеша, он же напугал вратаря
Что интересно, Месси при ударе поскользнулся и тот вышел смазанным. Но все равно попал)
ОтветКино Музыка
Что интересно, Месси при ударе поскользнулся и тот вышел смазанным. Но все равно попал)
Он не поскользнулся, он так всегда бьёт, с сильным наклоном
https://cassette.sphdigital.com.sg/image/straitstimes/8cc1de7a41e3ca79b22158368dabc6e3d5671a72b309662f6267cb316c0bb841?w=480
Все шансы обогнать и знаменитого Жуниньо. Всего 6 штрафных забить.
ОтветBlack Phoenix
Все шансы обогнать и знаменитого Жуниньо. Всего 6 штрафных забить.
а это нужно лео? никогда он про это на слова не говорил, вот золото чм хотел и не скрывал
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