Аргентина стала первой в группе J и сыграет с Кабо-Верде в плей-офф ЧМ, Австрия – вторая и встретится с Испанией. Алжир сыграет со Швейцарией, Иордания вылетела
Стали известны результаты группы J на ЧМ-2026.
Сборная Аргентины заняла первое место в группе J на чемпионате мира.
В третьем туре аргентинцы победили Иорданию (3:1).
Команда тренера Лионеля Скалони набрала 9 очков на групповом этапе, она вышла в плей-офф еще до матча. Иордания не набрала очков в трех матчах и вылетела с ЧМ, заняв 4-е место в группе.
Австрия и Алжир, сыгравшие в 3-м туре вничью (3:3) заняли 2-е и 3-е место соответственно. Обе команды прошли в плей-офф.
В 1/16 финала Аргентина сыграет против Кабо-Верде. Австрия встретится с Испанией, а Алжир сыграет со Швейцарией.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос перед плей-офф125 голосов
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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