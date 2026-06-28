Аргентина стала первой в группе J и сыграет с Кабо-Верде в плей-офф ЧМ, Австрия – вторая и встретится с Испанией. Алжир сыграет со Швейцарией, Иордания вылетела

Стали известны результаты группы J на ЧМ-2026.

Сборная Аргентины заняла первое место в группе J на чемпионате мира.

В третьем туре аргентинцы победили Иорданию (3:1).

Команда тренера Лионеля Скалони набрала 9 очков на групповом этапе, она вышла в плей-офф еще до матча. Иордания не набрала очков в трех матчах и вылетела с ЧМ, заняв 4-е место в группе.

Австрия и Алжир, сыгравшие в 3-м туре вничью (3:3) заняли 2-е и 3-е место соответственно. Обе команды прошли в плей-офф.

В 1/16 финала Аргентина сыграет против Кабо-Верде. Австрия встретится с Испанией, а Алжир сыграет со Швейцарией.