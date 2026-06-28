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  4. Аргентина стала первой в группе J и сыграет с Кабо-Верде в плей-офф ЧМ, Австрия – вторая и встретится с Испанией. Алжир сыграет со Швейцарией, Иордания вылетела

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Аргентина стала первой в группе J и сыграет с Кабо-Верде в плей-офф ЧМ, Австрия – вторая и встретится с Испанией. Алжир сыграет со Швейцарией, Иордания вылетела
Стали известны результаты группы J на ЧМ-2026.

Сборная Аргентины заняла первое место в группе J на чемпионате мира.

В третьем туре аргентинцы победили Иорданию (3:1).

Команда тренера Лионеля Скалони набрала 9 очков на групповом этапе, она вышла в плей-офф еще до матча. Иордания не набрала очков в трех матчах и вылетела с ЧМ, заняв 4-е место в группе.

Австрия и Алжир, сыгравшие в 3-м туре вничью (3:3) заняли 2-е и 3-е место соответственно. Обе команды прошли в плей-офф.

В 1/16 финала Аргентина сыграет против Кабо-Верде. Австрия встретится с Испанией, а Алжир сыграет со Швейцарией.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос перед плей-офф125 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
СШАСборная США по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная Марокко по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoСборная Иордании по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoСборная Алжира по футболу
logoСборная Австрии по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Швейцарии по футболу

Комментарии

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Австрийцам с Алжирцами спасибо за бесплатные деньги
Адепты договорняка в матче Алжира с Австрией с голами на 90+ походу те же самые уникумы, которые верят в договорную победу Аргентины на ЧМ22 🤣
Говорят Роналду устроил скандал,что он должен был играть за ДР Конго против Узбекистана
Матч Австрия - Алжир будто договорной, но не могу доказать:)
жаль Иран, но все было в их руках, Тереми пусть медаль вручат …
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