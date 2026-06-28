Сетка плей-офф ЧМ-2026: Испания сыграет с Австрией в 1/16 финала, Швейцария – с Алжиром, Португалия – с Хорватией, Аргентина – с Кабо-Верде, Франция – со Швецией

Определились все пары 1/16 финала ЧМ-2026.

Определились все участники плей-офф ЧМ-2026.

По результатам группового этапа турнира сформировались следующие пары:

ЮАР – Канада

Бразилия – Япония

Германия – Парагвай

Нидерланды – Марокко

Кот-д’Ивуар – Норвегия

Франция – Швеция

Мексика – Эквадор

Англия – ДР Конго

Бельгия – Сенегал

США – Босния и Герцеговина

Испания – Австрия

Португалия – Хорватия

Швейцария – Алжир

Австралия – Египет

Аргентина – Кабо-Верде

Колумбия – Гана

Игры 1/16 финала пройдут с 28 июня по 4 июля. Матчи 1/8 финала будут сыграны 4 по 7 июля, 1/4 финала – с 9 по 11 июля, полуфиналы – 14 и 15 июля, матч за третье место и финал – 19 июля.