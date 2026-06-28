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  4. Сетка плей-офф ЧМ-2026: Испания сыграет с Австрией в 1/16 финала, Швейцария – с Алжиром, Португалия – с Хорватией, Аргентина – с Кабо-Верде, Франция – со Швецией

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Сетка плей-офф ЧМ-2026: Испания сыграет с Австрией в 1/16 финала, Швейцария – с Алжиром, Португалия – с Хорватией, Аргентина – с Кабо-Верде, Франция – со Швецией
Определились все пары 1/16 финала ЧМ-2026.

Определились все участники плей-офф ЧМ-2026.

По результатам группового этапа турнира сформировались следующие пары:

ЮАРКанада

Бразилия – Япония

Германия – Парагвай

Нидерланды – Марокко

Кот-д’Ивуар – Норвегия

Франция – Швеция

Мексика – Эквадор

Англия – ДР Конго

Бельгия – Сенегал

США – Босния и Герцеговина

Испания – Австрия

Португалия – Хорватия

Швейцария – Алжир

Австралия – Египет

Аргентина – Кабо-Верде

Колумбия – Гана

Игры 1/16 финала пройдут с 28 июня по 4 июля. Матчи 1/8 финала будут сыграны 4 по 7 июля, 1/4 финала – с 9 по 11 июля, полуфиналы – 14 и 15 июля, матч за третье место и финал – 19 июля.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос перед плей-офф1840 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
СШАСборная США по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная Марокко по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
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logoСборная Алжира по футболу
logoСборная Японии по футболу
logoСборная Швейцарии по футболу
logoСборная Сенегала по футболу
logoСборная Марокко по футболу
logoСборная Швеции по футболу
logoСборная ЮАР по футболу
logoСборная Кот-д′Ивуара по футболу
logoСборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Ганы по футболу
logoСборная Нидерландов по футболу
logoСборная Австралии по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoСборная ДР Конго по футболу
logoСборная Норвегии по футболу
logoСборная Канады по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная США по футболу
logoСборная Египта по футболу
logoСборная Австрии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Эквадора по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Мексики по футболу
logoСборная Колумбии по футболу

Комментарии

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Все, кто писали, что у африки нужно забрать квоты, что с лицом? 9 из 10 африканских сборных в плей-офф, впечатляющий результат, даже несмотря на расширение, This Time for Africa!
Ответ16TH STATE
Все, кто писали, что у африки нужно забрать квоты, что с лицом? 9 из 10 африканских сборных в плей-офф, впечатляющий результат, даже несмотря на расширение, This Time for Africa!
Академии Европы им очень сильно помогают, Молодцы
Но пора уже какие то ограничения на это вводить или денежные компенсации, а то по сути многие страны просто могут не развивать свои академии и иметь топ сборные за счет школ других стран.
Ответ16TH STATE
Все, кто писали, что у африки нужно забрать квоты, что с лицом? 9 из 10 африканских сборных в плей-офф, впечатляющий результат, даже несмотря на расширение, This Time for Africa!
Ну вообще-то 10 африканских сборных в плей-офф… 🐓
Сенегал в принципе может пройти бельгийцев
9 африканских сборных в плей-офф. Потеряли только Тунис
Африканцы что творят! 9 сборных вышли в плэй-офф, браво 👏
ОтветDomrcheva the best
Африканцы что творят! 9 сборных вышли в плэй-офф, браво 👏
9 сборных из Африки, считай лучше
Африка блестяще выступила а группах,в последний поезд запрыгнули и Конго,и Сенегал и Алжир и Кабо Верде.В то время как от Азии,не считая Австралию,прошла только Япония,а такие как Ирак,Иордания,Катар,Узбекистан,вообще были слпбейшими на чемпионате.На будущее квоту Азии нужно уменьшить а Африки расширить
ОтветАланПардью
Африка блестяще выступила а группах,в последний поезд запрыгнули и Конго,и Сенегал и Алжир и Кабо Верде.В то время как от Азии,не считая Австралию,прошла только Япония,а такие как Ирак,Иордания,Катар,Узбекистан,вообще были слпбейшими на чемпионате.На будущее квоту Азии нужно уменьшить а Африки расширить
Полностью согласен, только от Африки сейчас норм количество, а азиатскую квоту +2 команды отдать Европе..
ОтветАланПардью
Африка блестяще выступила а группах,в последний поезд запрыгнули и Конго,и Сенегал и Алжир и Кабо Верде.В то время как от Азии,не считая Австралию,прошла только Япония,а такие как Ирак,Иордания,Катар,Узбекистан,вообще были слпбейшими на чемпионате.На будущее квоту Азии нужно уменьшить а Африки расширить
Хорошо бы таблицу коэффициентов сделать и давать квоты на чм исходя из неё. Но фифа так делать не будет, ведь это негативно скажется на их доходах
Удачи Испании и Швейцарии от олдовых глоров Ирана!
Португальцы сами виноваты, что заср#ли сетку, точнее виноваты оба дед и его лысая шестёрка
Легчайший соперник для Аргентины и Месси. Вот там можно и второй хет-трик грузить после отдыха в матче с Иорданией, уже в плей-офф.
Нидерланды и Марокко конечно наиболее сильная пара. Результат непредсказуемый . Ну и Португалия:Хорватия, я бы не решился сказать, что португальцы будут явными фаворитами. В др. играх скорее без сенсаций ожидается. Победят те, кто и должен будет.
Ответheivani
Нидерланды и Марокко конечно наиболее сильная пара. Результат непредсказуемый . Ну и Португалия:Хорватия, я бы не решился сказать, что португальцы будут явными фаворитами. В др. играх скорее без сенсаций ожидается. Победят те, кто и должен будет.
Голландцы будут чемпионами ,,,, можете скринить
Ответheivani
Нидерланды и Марокко конечно наиболее сильная пара. Результат непредсказуемый . Ну и Португалия:Хорватия, я бы не решился сказать, что португальцы будут явными фаворитами. В др. играх скорее без сенсаций ожидается. Победят те, кто и должен будет.
Бельгия – Сенегал можно спокойно ждать апсет
Бразилия – Япония тоже вполне себе
Куману с оранжевыми люто не повезло) Два деда решат между собой кто лучше)
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