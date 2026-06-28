Сетка плей-офф ЧМ-2026: Испания сыграет с Австрией в 1/16 финала, Швейцария – с Алжиром, Португалия – с Хорватией, Аргентина – с Кабо-Верде, Франция – со Швецией
Определились все пары 1/16 финала ЧМ-2026.
Определились все участники плей-офф ЧМ-2026.
По результатам группового этапа турнира сформировались следующие пары:
Бразилия – Япония
Германия – Парагвай
Нидерланды – Марокко
Кот-д’Ивуар – Норвегия
Франция – Швеция
Мексика – Эквадор
Англия – ДР Конго
Бельгия – Сенегал
США – Босния и Герцеговина
Испания – Австрия
Португалия – Хорватия
Швейцария – Алжир
Австралия – Египет
Аргентина – Кабо-Верде
Колумбия – Гана
Игры 1/16 финала пройдут с 28 июня по 4 июля. Матчи 1/8 финала будут сыграны 4 по 7 июля, 1/4 финала – с 9 по 11 июля, полуфиналы – 14 и 15 июля, матч за третье место и финал – 19 июля.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос перед плей-офф1840 голосов
Франция
Аргентина
Испания
Англия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Германия
США
Норвегия
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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Но пора уже какие то ограничения на это вводить или денежные компенсации, а то по сути многие страны просто могут не развивать свои академии и иметь топ сборные за счет школ других стран.
Бразилия – Япония тоже вполне себе