40-летний Модрич – самый возрастной ассистент в истории ЧМ. Хорват отдал пас на гол Влашича в матче с Ганой

Модрич – cамый возрастной ассистент в истории ЧМ.

Лука Модрич стал самым возрастным игроком в истории, сделавшим голевой пас на чемпионате мира.

Полузащитник сборной Хорватии отдал ассист на победный гол Николы Влашича команде Ганы (2:1) в 3-м туре ЧМ-2026 .

На момент сегодняшнего матча Модричу исполнилось 40 лет и 291 день. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .