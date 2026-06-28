40-летний Модрич – самый возрастной ассистент в истории ЧМ. Хорват отдал пас на гол Влашича в матче с Ганой
Модрич – cамый возрастной ассистент в истории ЧМ.
Лука Модрич стал самым возрастным игроком в истории, сделавшим голевой пас на чемпионате мира.
Полузащитник сборной Хорватии отдал ассист на победный гол Николы Влашича команде Ганы (2:1) в 3-м туре ЧМ-2026.
На момент сегодняшнего матча Модричу исполнилось 40 лет и 291 день. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура47154 голоса
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Squawka
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