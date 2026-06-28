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40-летний Модрич – самый возрастной ассистент в истории ЧМ. Хорват отдал пас на гол Влашича в матче с Ганой
Модрич – cамый возрастной ассистент в истории ЧМ.

Лука Модрич стал самым возрастным игроком в истории, сделавшим голевой пас на чемпионате мира.

Полузащитник сборной Хорватии отдал ассист на победный гол Николы Влашича команде Ганы (2:1) в 3-м туре ЧМ-2026.

На момент сегодняшнего матча Модричу исполнилось 40 лет и 291 день. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Squawka
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Комментарии

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Модрич в отличие от португальского позора 7, ассисты раздаёт, бегает туда сюда, зотя и ровесник роналду. красавчик Модрич
Осталось теперь в 1/16 спасти футбол!:))
Возможна встреча самого пожилого ассистента и самого пожилого бомбардира вот это матч на подходе)
Так стоп:)) На турнире есть величайший тащер который старше:) Играет в атаке и за 3 матча даже корявый пас не мог отдать на топовых партнёров?:)🤣🤣🤣
Лука Модрич, по-прежнему Лука Модрич - звезда Реала в прошлом и сборной Хорватии до сих пор, даже в свои 40 лет)
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