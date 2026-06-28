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  4. Роналду после 0:0 с Колумбией: «Мы все еще едины»

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Роналду после 0:0 с Колумбией: «Мы все еще едины»
Роналду: сборная Португалии едина.

Криштиану Роналду отреагировал на ничью с Колумбией (0:0) в 3-м туре ЧМ-2026.

Форвард и капитан сборной Португалии провел на поле весь матч. У 41-летнего футболиста три удара (один в створ), 35 касаний мяча, ни одной обводки, ни одного выигранного верхового единоборства, два попадания в офсайд и точность передач 81,5%.

«Мы все еще едины», – написал Роналду после игры, выложив фотографии с партнерами по команде.

Португальцы с 5 очками заняли 2-е место в группе K. В плей-офф они сыграют против сборной Хорватии.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Криштиану Роналду
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Комментарии

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Матч с Хорватией, а в перспективе с Испанией покажет насколько) Пока игры нет.

Из плюсов нет поражений в группе. Но дальше будет видна, есть ли командная игра или нет.
Какое же позорище, держать этого бесполезного манекена весь матч при такой игре, Мартинес продает Португалию, ради места в пустыне
по такой игре будет вылет с треском, плачем и истерикой кати авейро) это будет триллер))) страх и ненависть в раздевалке португалии, рона ели терпят игроки и с радостью бы от него избавились… он как нелюбимый родственник)
«Это не я заперт с вами, это вы заперты со мной»
Лучший блогер среди футболистов - идея для новой награды Globe Soccer Awards
Кто там говорил, что он бы такое не написал, если бы не забил Узбекистану??
ВЫКУСИТЕ!!!
С такой игрой сыграли вничью, красавцы вывезли!
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