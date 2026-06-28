Роналду после 0:0 с Колумбией: «Мы все еще едины»
Роналду: сборная Португалии едина.
Криштиану Роналду отреагировал на ничью с Колумбией (0:0) в 3-м туре ЧМ-2026.
Форвард и капитан сборной Португалии провел на поле весь матч. У 41-летнего футболиста три удара (один в створ), 35 касаний мяча, ни одной обводки, ни одного выигранного верхового единоборства, два попадания в офсайд и точность передач 81,5%.
«Мы все еще едины», – написал Роналду после игры, выложив фотографии с партнерами по команде.
Португальцы с 5 очками заняли 2-е место в группе K. В плей-офф они сыграют против сборной Хорватии.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура47055 голосов
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Криштиану Роналду
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