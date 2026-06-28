Узбекистан проиграл ДР Конго, Португалии и Колумбии на ЧМ-2026. Команда Каннаваро вылетела с турнира

У Узбекистана 3 поражения на ЧМ-2026.

Сборная Узбекистана проиграла все матчи чемпионата мира.

Команда тренера Фабио Каннаваро уступила ДР Конго (1:3) в 3-м туре ЧМ-2026 .

До этого были поражения от Португалии (0:5) и Колумбии (1:3).

Таким образом, узбеки вылетели с турнира, не набрав очков и заняв четвертое место в группе K.

Узбекистан впервые в истории принимал участие в чемпионате мира.