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Узбекистан проиграл ДР Конго, Португалии и Колумбии на ЧМ-2026. Команда Каннаваро вылетела с турнира
У Узбекистана 3 поражения на ЧМ-2026.

Сборная Узбекистана проиграла все матчи чемпионата мира.

Команда тренера Фабио Каннаваро уступила ДР Конго (1:3) в 3-м туре ЧМ-2026.

До этого были поражения от Португалии (0:5) и Колумбии (1:3).

Таким образом, узбеки вылетели с турнира, не набрав очков и заняв четвертое место в группе K.

Узбекистан впервые в истории принимал участие в чемпионате мира.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Узбекистана по футболу
logoСборная Колумбии по футболу
logoСборная ДР Конго по футболу
logoФабио Каннаваро
logoСборная Португалии по футболу

Комментарии

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Стоило ли приглашать Каннаваро и уволнять действительно достойного тренера. Это уже все вопросы к руководству Узбекистана.
Ну ожидаемо конечно, но за тренера обидно. Вывел команду на ЧМ, а его под зад пнули и поставили Каннаваро. Ради чего?
Ну все закономерно. Ищут причины в Каннаваро, а по факту состав смешной. Если основной Урунов - то на что претендовать?
Корейцам наконец то можно лететь домой
У Азии надо отнять новые квоты, а потом поделить между остальными. Просто дно.
Тренер который вывел страну на ЧМ тоже смог бы показать такой результат, смысл был вообще Каннаваро звать? только ради хайпа получается
Заслужили, после того как уволили тренера с которым вышли на ЧМ
И ведь блоггеры по футбол НА ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ говорили, как ОДИН Хусанов все в защите затащит,
Зато Буки им бабло дают, можно не тужить, а чушь гнать святое)
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