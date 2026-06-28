Узбекистан проиграл ДР Конго, Португалии и Колумбии на ЧМ-2026. Команда Каннаваро вылетела с турнира
У Узбекистана 3 поражения на ЧМ-2026.
Сборная Узбекистана проиграла все матчи чемпионата мира.
Команда тренера Фабио Каннаваро уступила ДР Конго (1:3) в 3-м туре ЧМ-2026.
До этого были поражения от Португалии (0:5) и Колумбии (1:3).
Таким образом, узбеки вылетели с турнира, не набрав очков и заняв четвертое место в группе K.
Узбекистан впервые в истории принимал участие в чемпионате мира.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура46721 голос
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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Зато Буки им бабло дают, можно не тужить, а чушь гнать святое)