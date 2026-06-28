Колумбия стала первой в группе K и сыграет с Ганой в плей-офф ЧМ, Португалия – вторая и встретится с Хорватией. ДР Конго сыграет с Англией, Узбекистан вылетел

Стали известны результаты группы K на ЧМ-2026.

Сборная Колумбии заняла первое место в группе K на чемпионате мира, опередив Португалию.

В третьем туре колумбийцы и португальцы сыграли вничью (0:0). Колумбия набрала 7 очков на групповом этапе, Португалия – 5. Обе команды вышли в плей-офф еще до матча.

В 1/16 финала Колумбия сыграет с Ганой , Португалия – с Хорватией.

Сборная Конго обыграла Узбекистан (2:1), заняла третье место в группе с 4 очками и вышла плей-офф, где сыграет с Англией. Узбекистан с нулем очков занял последнее место и вылетел с турнира.