Колумбия стала первой в группе K и сыграет с Ганой в плей-офф ЧМ, Португалия – вторая и встретится с Хорватией. ДР Конго сыграет с Англией, Узбекистан вылетел
Стали известны результаты группы K на ЧМ-2026.
Сборная Колумбии заняла первое место в группе K на чемпионате мира, опередив Португалию.
В третьем туре колумбийцы и португальцы сыграли вничью (0:0). Колумбия набрала 7 очков на групповом этапе, Португалия – 5. Обе команды вышли в плей-офф еще до матча.
В 1/16 финала Колумбия сыграет с Ганой, Португалия – с Хорватией.
Сборная Конго обыграла Узбекистан (2:1), заняла третье место в группе с 4 очками и вышла плей-офф, где сыграет с Англией. Узбекистан с нулем очков занял последнее место и вылетел с турнира.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура46809 голосов
Франция
Испания
Аргентина
Англия
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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Колумбия крутая сборная могут далеко дойти, но реализацию надо поправлять. Матч Португалия - Колумбия наверное самые интересные 0:0 на этом турнире. Такого праздника футбола я давно не видел.
Роналду уже не бежит, но.... почему расписанная молодежь в полузащите не может нормально отыграться с ним или сами с собой, чтобы хоть какое-то движение и растягивание оборонные соперника было.
Тупо подход медленно к штрафной и навес на Роналду, которого 2 защитника держат
Бельгия, Германия, Португалия, Франция, Хорватия, Нидерланды.
А в нижней копа Америка + Англия :)
Видать идеально выполнили установку на матч)
Два защитника перепасовываются между собой, звучит финальный свисток и Бруно Фернандеш впереди психует на них, показывая, мол какого черта вы там делаете с мячом.