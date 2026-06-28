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  4. Колумбия стала первой в группе K и сыграет с Ганой в плей-офф ЧМ, Португалия – вторая и встретится с Хорватией. ДР Конго сыграет с Англией, Узбекистан вылетел

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Колумбия стала первой в группе K и сыграет с Ганой в плей-офф ЧМ, Португалия – вторая и встретится с Хорватией. ДР Конго сыграет с Англией, Узбекистан вылетел
Стали известны результаты группы K на ЧМ-2026.

Сборная Колумбии заняла первое место в группе K на чемпионате мира, опередив Португалию.

В третьем туре колумбийцы и португальцы сыграли вничью (0:0). Колумбия набрала 7 очков на групповом этапе, Португалия – 5. Обе команды вышли в плей-офф еще до матча.

В 1/16 финала Колумбия сыграет с Ганой, Португалия – с Хорватией.

Сборная Конго обыграла Узбекистан (2:1), заняла третье место в группе с 4 очками и вышла плей-офф, где сыграет с Англией. Узбекистан с нулем очков занял последнее место и вылетел с турнира.

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Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoСборная ДР Конго по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Узбекистана по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Колумбии по футболу
logoСборная Хорватии по футболу
logoСборная Ганы по футболу
logoСборная Англии по футболу

Комментарии

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Отскок Сборной Португалии. Про эту сборную можно сказать так: Сборная звёзд но не Звёздная сборная. Конго молодцы, поздравляю с выходом в плей-офф.

Колумбия крутая сборная могут далеко дойти, но реализацию надо поправлять. Матч Португалия - Колумбия наверное самые интересные 0:0 на этом турнире. Такого праздника футбола я давно не видел.
ОтветДжон Люлькович
Отскок Сборной Португалии. Про эту сборную можно сказать так: Сборная звёзд но не Звёздная сборная. Конго молодцы, поздравляю с выходом в плей-офф. Колумбия крутая сборная могут далеко дойти, но реализацию надо поправлять. Матч Португалия - Колумбия наверное самые интересные 0:0 на этом турнире. Такого праздника футбола я давно не видел.
Колумбия очень опасна для Аргентины и очные матчи всегда кость в кость, последний по пенальти разошлись
Португальцы не наиграли сегодня даже на ничью. Миллиметровый офсайд спас, Колумбия была на голову лучше. Огромные зоны в центре поля у Португалии, проходной двор какой-то. С такой игрой вылет от хорватов обеспечен.
Ответneoline099
Португальцы не наиграли сегодня даже на ничью. Миллиметровый офсайд спас, Колумбия была на голову лучше. Огромные зоны в центре поля у Португалии, проходной двор какой-то. С такой игрой вылет от хорватов обеспечен.
Хорватов пройдут, а так надеяться на фарт и ничейные результаты, а там уже на послематчевые пенальти.

Роналду уже не бежит, но.... почему расписанная молодежь в полузащите не может нормально отыграться с ним или сами с собой, чтобы хоть какое-то движение и растягивание оборонные соперника было.

Тупо подход медленно к штрафной и навес на Роналду, которого 2 защитника держат
Надеюсь адепты "в Южной Америке нет футбола" смотрели этот матч. Очередная ЮА сборная доминировала над европейской в одну калитку
ОтветБлуждающий странник
Надеюсь адепты "в Южной Америке нет футбола" смотрели этот матч. Очередная ЮА сборная доминировала над европейской в одну калитку
Я помню такие же разговоры в 2014, а потом 1-7 , 0-3 и гол Гётце.
ОтветБлуждающий странник
Надеюсь адепты "в Южной Америке нет футбола" смотрели этот матч. Очередная ЮА сборная доминировала над европейской в одну калитку
Есть футбол, сейчас нет такого чтобы был чисто свой колорит футбол, практически все ЮА игроки играют и растут в Европе.
В 1/16 вылет от хорватов
ОтветСТ3МКОС WF
В 1/16 вылет от хорватов
просто нулевая игра, это же надо так играть с таким составом
ОтветСТ3МКОС WF
В 1/16 вылет от хорватов
дай Бог
В верхней части сетки какое то УЕФА Евро)
Бельгия, Германия, Португалия, Франция, Хорватия, Нидерланды.

А в нижней копа Америка + Англия :)
ОтветDima7631
В верхней части сетки какое то УЕФА Евро) Бельгия, Германия, Португалия, Франция, Хорватия, Нидерланды. А в нижней копа Америка + Англия :)
Испанию забыл
Хейтеры Роналду, что с лицом ?)
ОтветRealAlex7
Хейтеры Роналду, что с лицом ?)
На них нет лица.. 🤭
ОтветRealAlex7
Хейтеры Роналду, что с лицом ?)
Дурачок что ли
Я чё то в голос с реакции Мартинеса, когда он улыбаясь во все зубы хлопал в ладоши после каждого удара мимо игроков Португалии. 🤗

Видать идеально выполнили установку на матч)
ОтветUkus Suareza
Я чё то в голос с реакции Мартинеса, когда он улыбаясь во все зубы хлопал в ладоши после каждого удара мимо игроков Португалии. 🤗 Видать идеально выполнили установку на матч)
А ему за это и платят. Делать хорошую мину, при плохой игре
Мартинес благополучно убил уже второн поколение
ОтветNoken
Мартинес благополучно убил уже второн поколение
Ничего он не убивал в Бельгии
ОтветNoken
Мартинес благополучно убил уже второн поколение
Бельгийцы при нем вроде бронзовыми становились на мире
“Im back! Im back” - кричал он после грозных узбеков…
ОтветShevchenk0
“Im back! Im back” - кричал он после грозных узбеков…
Как ни как, выиграл потомков самого Тимура.))
Самый показательный момент матч в последние 20 секунд. Притом что португальцам вообще нет разницы в турнирном плане, проигрыш или ничья.

Два защитника перепасовываются между собой, звучит финальный свисток и Бруно Фернандеш впереди психует на них, показывая, мол какого черта вы там делаете с мячом.
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