Роналду вышел на 2-е место по матчам на ЧМ – впереди только Месси. У Криштиану 25 игр, у Лео – 28
Роналду сравнялся с Маттеусом по матчам на ЧМ.
Лишь один футболист провел на чемпионатах мира больше матчей, чем Криштиану Роналду.
Португалец вышел на игру против Колумбии в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 в стартовом составе.
Это 25-я игра Роналду на чемпионатах. Он догнал Лотара Маттеуса (Германия) и уступает только аргентинцу Лионелю Месси, на счету которого 28 матчей.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура46167 голосов
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
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