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  4. Роналду вышел на чистое 2-е место по матчам на ЧМ – впереди только Месси

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Роналду вышел на 2-е место по матчам на ЧМ – впереди только Месси. У Криштиану 25 игр, у Лео – 28
Роналду сравнялся с Маттеусом по матчам на ЧМ.

Лишь один футболист провел на чемпионатах мира больше матчей, чем Криштиану Роналду.

Португалец вышел на игру против Колумбии в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 в стартовом составе.

Это 25-я игра Роналду на чемпионатах. Он догнал Лотара Маттеуса (Германия) и уступает только аргентинцу Лионелю Месси, на счету которого 28 матчей.

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
logoКриштиану Роналду
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Колумбии по футболу
logoЛотар Маттеус
logoЛионель Месси
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Португалии по футболу

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