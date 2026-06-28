Роналду сравнялся с Маттеусом по матчам на ЧМ.

Лишь один футболист провел на чемпионатах мира больше матчей, чем Криштиану Роналду .

Португалец вышел на игру против Колумбии в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 в стартовом составе.

Это 25-я игра Роналду на чемпионатах. Он догнал Лотара Маттеуса (Германия ) и уступает только аргентинцу Лионелю Месси, на счету которого 28 матчей.