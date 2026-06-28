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  4. Англия вышла в плей-офф ЧМ с 1-го места в группе L, Хорватия – со 2-го, Гана – с 3-го. Панама вылетела

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Англия вышла в плей-офф ЧМ с 1-го места в группе L, Хорватия – со 2-го, Гана – с 3-го. Панама вылетела
Англия, Хорватия и Гана вышли в плей-офф ЧМ-2026.

Сборная Англии заняла первое место в группе L ЧМ-2026, набрав 7 очков. 

В 1/16 финала команда Томаса Тухеля сыграет с одной из команд, занявших третье место в группах EHIJK. 

Хорватия с 6 баллами заняла вторую строчку. Ей предстоит встретиться со второй командой из группы K. В данный момент это Португалия. 

Гана финишировала третьей, набрав 4 очка. Африканская команда тоже выступит в плей-офф. 

Панама проиграла все три матча и вылетела с турнира. 

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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logoСборная Панамы по футболу
logoСборная Ганы по футболу
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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Хорваты респект, очень стабильны, всегда играют со страстью, всегда дают играть сопернику, всегда борятся до последней секунды
Модрич, в свои 40 так играть. Красава!
Месси после млс отдохнувший, Роналду после верблюжей лиги, тоже не особо напрягавшийся. Модрич в 40 после сезона в серии А, успевает отрабатывать в обороне и раздавать головые в концовке матча!!
За хорватов рад бесконечно. Очень крепкая команда. Играют до конца
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