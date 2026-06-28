Англия вышла в плей-офф ЧМ с 1-го места в группе L, Хорватия – со 2-го, Гана – с 3-го. Панама вылетела

Англия, Хорватия и Гана вышли в плей-офф ЧМ-2026.

Сборная Англии заняла первое место в группе L ЧМ-2026, набрав 7 очков.

В 1/16 финала команда Томаса Тухеля сыграет с одной из команд, занявших третье место в группах EHIJK.

Хорватия с 6 баллами заняла вторую строчку. Ей предстоит встретиться со второй командой из группы K. В данный момент это Португалия.

Гана финишировала третьей, набрав 4 очка. Африканская команда тоже выступит в плей-офф.

Панама проиграла все три матча и вылетела с турнира.