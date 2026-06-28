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  4. Кейн забил Панаме после того, как шаман из Ганы «снял с него проклятие». Форвард Англии не сумел отличиться в игре с африканской командой в прошлом туре

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Кейн забил Панаме после того, как шаман из Ганы «снял с него проклятие». Форвард Англии не сумел отличиться в игре с африканской командой в прошлом туре
Кейн забил после того, как шаман из Ганы снял с него проклятие.

Харри Кейн отличился на 67-й минуте матча с Панамой в 3-м туре ЧМ-2026 (2:0, второй тайм). 

На счету форварда сборной Англии три гола в трех матчах на турнире. В 1-м туре Кейн сделал дубль в игре с Хорватией. 

Нападающий не сумел отличиться в игре с Ганой во 2-м туре (0:0). Перед матчем шаман из Ганы Нана Кваку Бонсам заявил, что проклянет Кейна, чтобы помочь сборной своей страны. Уже после игры Бонсам «снял с игрока проклятие»: «Теперь я освобожу Харри, чтобы он забил в следующей игре. Пусть не обижается». 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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Комментарии

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Шаман доказал, что он не шарлатан
ОтветПлейбуки Дока Риверса
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Игрока матча шаману вручить
Траву изъять
Вот англичане всегда так начнут задорно, топово. А потом как будто им приходит осознание что они англичане и давай мучаться 🤧🌝
Спортс вообще е*анулся)
Именно такого заголовка и ждал.
Спасибо. 😁
Сколько же он бабок залутает у себя в Гане )
Количество подписчиков на шамана из Ганы в «одной запрещенной сети» за сегодняшний вечер должно вырасти на несколько миллионов
Осьминог Пауль реинкарнировался в шамана из Ганы. Я знал.
Ну все, теперь ждем нашу сборную в чемпионатах!
Англия очень саутгейтовская. Ждал больших изменений с Тухелем. Пока нет впечатления, что это претендент на титул.
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