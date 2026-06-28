Кейн забил Панаме после того, как шаман из Ганы «снял с него проклятие». Форвард Англии не сумел отличиться в игре с африканской командой в прошлом туре

Кейн забил после того, как шаман из Ганы снял с него проклятие.

Харри Кейн отличился на 67-й минуте матча с Панамой в 3-м туре ЧМ-2026 (2:0, второй тайм).

На счету форварда сборной Англии три гола в трех матчах на турнире. В 1-м туре Кейн сделал дубль в игре с Хорватией.

Нападающий не сумел отличиться в игре с Ганой во 2-м туре (0:0). Перед матчем шаман из Ганы Нана Кваку Бонсам заявил , что проклянет Кейна, чтобы помочь сборной своей страны. Уже после игры Бонсам «снял с игрока проклятие» : «Теперь я освобожу Харри, чтобы он забил в следующей игре. Пусть не обижается».