Кейн забил Панаме после того, как шаман из Ганы «снял с него проклятие». Форвард Англии не сумел отличиться в игре с африканской командой в прошлом туре
Кейн забил после того, как шаман из Ганы снял с него проклятие.
Харри Кейн отличился на 67-й минуте матча с Панамой в 3-м туре ЧМ-2026 (2:0, второй тайм).
На счету форварда сборной Англии три гола в трех матчах на турнире. В 1-м туре Кейн сделал дубль в игре с Хорватией.
Нападающий не сумел отличиться в игре с Ганой во 2-м туре (0:0). Перед матчем шаман из Ганы Нана Кваку Бонсам заявил, что проклянет Кейна, чтобы помочь сборной своей страны. Уже после игры Бонсам «снял с игрока проклятие»: «Теперь я освобожу Харри, чтобы он забил в следующей игре. Пусть не обижается».
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура45711 голосов
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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