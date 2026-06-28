Кейн стал лучшим бомбардиром Англии на ЧМ. У Харри 11 голов на 3 турнирах, у Линекера – 10 на 2
Харри Кейн стал лучшим бомбардиром сборной Англии в истории чемпионатов мира.
Нападающий сборной Англии Харри Кейн отметился голом в матче с Панамой (2:0, второй тайм) в 3-м туре чемпионата мира.
Ранее 32-летний форвард сделал дубль в игре с Хорватией (4:2).
Кейн стал лучшим бомбардиром сборной Англии на чемпионатах мира. Теперь на его счету 11 мячей: на турнире в 2018 году он отличился 6 раз, 2 раза поразил ворота соперников в 2022-м, 3 – в 2026-м.
У Гари Линекера 10 голов за английскую сборную на чемпионатах мира: 6 он забил на турнире в 1986 году и 4 в 1990-м.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура45587 голосов
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Wikipedia
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