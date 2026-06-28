Угаров о 30 млн евро за Тюкавина от «Зенита»: «Сейчас не время шиковать, даже за иностранцев 25 млн евро – завышенно, а за своих – тем более. А для игрока уйти будет непорядочно»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о возможном переходе форварда «Динамо» Константина Тюкавина в петербургский клуб.
– Я думаю, Тюкавин все-таки не уйдет из «Динамо». Да и «Зенит» уже укомплектован на позиции нападающего Аугусто и Соболевым. Поэтому, я думаю, это не совсем правдивая информация.
– Тюкавин будет прогрессировать в «Зените»?
– Я не понимаю, ради чего сейчас Тюкавину бросать «Динамо». К нему болельщики и руководство относятся хорошо – проблем никаких нет. Плюс клуб его восстановил от тяжелой травмы. Уйти в «Зенит» будет непорядочно по отношению к «Динамо», клубу, который его воспитал.
– 30 миллионов евро – приемлемый ценник за Тюкавина?
– В нынешней ситуации даже платить за иностранцев по 25 миллионов евро – завышенно. А между российскими клубами платить за своих, тем более. Сейчас не то время, чтобы шиковать. Поэтому, конечно, это переплата, – сказал Угаров.
«Зенит» предложил 30 млн евро за Тюкавина. Форвард готов перейти, в «Динамо» взяли время подумать (Sport Baza)
Больше потратит Газпром, меньше потратит ВТБ, нет разницы.
Но это наш чемп ,за таблицей буду следить