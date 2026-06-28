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  4. Угаров о 30 млн евро за Тюкавина от «Зенита»: «Сейчас не время шиковать, даже за иностранцев 25 млн евро – завышенно, а за своих – тем более. А для игрока уйти будет непорядочно»

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Угаров о 30 млн евро за Тюкавина от «Зенита»: «Сейчас не время шиковать, даже за иностранцев 25 млн евро – завышенно, а за своих – тем более. А для игрока уйти будет непорядочно»
Угаров о 30 млн евро за Тюкавина: сейчас не время шиковать.

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о возможном переходе форварда «Динамо» Константина Тюкавина в петербургский клуб. 

– Я думаю, Тюкавин все-таки не уйдет из «Динамо». Да и «Зенит» уже укомплектован на позиции нападающего Аугусто и Соболевым. Поэтому, я думаю, это не совсем правдивая информация.

– Тюкавин будет прогрессировать в «Зените»?

– Я не понимаю, ради чего сейчас Тюкавину бросать «Динамо». К нему болельщики и руководство относятся хорошо – проблем никаких нет. Плюс клуб его восстановил от тяжелой травмы. Уйти в «Зенит» будет непорядочно по отношению к «Динамо», клубу, который его воспитал.

– 30 миллионов евро – приемлемый ценник за Тюкавина?

– В нынешней ситуации даже платить за иностранцев по 25 миллионов евро – завышенно. А между российскими клубами платить за своих, тем более. Сейчас не то время, чтобы шиковать. Поэтому, конечно, это переплата, – сказал Угаров. 

«Зенит» предложил 30 млн евро за Тюкавина. Форвард готов перейти, в «Динамо» взяли время подумать (Sport Baza)

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Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Спорт день за днем»
logoКонстантин Тюкавин
logoДинамо Москва
Денис Угаров
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

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Это за легов "тем более", а тут из кармашка в кармашек
ОтветДядюнТоп
Это за легов "тем более", а тут из кармашка в кармашек
Конечно, когда оба клуба по факту государственные
ОтветДядюнТоп
Это за легов "тем более", а тут из кармашка в кармашек
Ну тут хоть из кармашка в кармашек, чем как Спартак - просто бесплатно игроков отпускать....
Сейчас крайняя цена - две канистры бензина.
Ответgrauda
Сейчас крайняя цена - две канистры бензина.
В канистры нельзя.Как раз по 30 отпускают.
"уйти из Динамо будет непорядочно по отношению к клубу" так если клуб сам согласится продать , при чем здесь порядочно или не порядочно?
ничего страшного, заграницу загонят еще нефть или рабочих сократят, но на свою игрушку Миллер всегда деньги найдет
Из одного корыта Госгаза в другое корыто Госбанка.
Больше потратит Газпром, меньше потратит ВТБ, нет разницы.
А какую должность Угаров занимает в Зените ?
Надо заслушать ещё Куртияну и Горового, что они думают. Это важно!
Банщика пусть благодарит за такие ценники на паспортистов. А Динамо если согласится, то их понять можно. 30 млн за хорошего игрока, но после крестов это очень неплохо. Я бы даже сказал отлично. Но найдет ли Динамо ему адекватную замену? Маухуб точно не потянет, Сергеев тоже
Анкоридж отменили ,варимся дальше в своём соку(
Но это наш чемп ,за таблицей буду следить
Мне кажется, это какой-то вброс. В ночь с субботы на воскресенье чтоб нам не скучно было..
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