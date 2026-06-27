  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Зенит» предложил 30 млн евро за Тюкавина. Форвард готов перейти, в «Динамо» взяли время подумать (Sport Baza)

0
«Зенит» предложил 30 млн евро за Тюкавина. Форвард готов перейти, в «Динамо» взяли время подумать (Sport Baza)
«Зенит» предложил «Динамо» 30 млн евро за Тюкавина.

«Зенит» сделал «Динамо» предложение в размере 30 млн евро за нападающего Константина Тюкавина, сообщает Sport Baza.

Бело-голубые взяли время, чтобы обдумать предложение. Сам футболист готов к переезду.

Ранее сообщалось, что «Динамо» отказалось продавать нападающего петербургскому клубу за 25 миллионов евро в рассрочку. В контракте Тюкавина прописаны отступные в 20 миллионов евро для зарубежных команд.

В прошлом сезоне нападающий забил 9 голов и сделал 4 передачи в 22 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура44641 голос
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Sport Baza
logoКонстантин Тюкавин
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoвозможные трансферы
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Костя клубный патриот, но взял время подумать - а такой ли он клубный патриот?
ОтветЕбздрогыч
Костя клубный патриот, но взял время подумать - а такой ли он клубный патриот?
Всякий патриотизм имеет свою цену! 🤣
ОтветЕбздрогыч
Костя клубный патриот, но взял время подумать - а такой ли он клубный патриот?
Новость перечитайте. Он согласен на переход, это клуб думает
Надо продавать
а понтов было ...
Зенит это как музыканты на Титанике….
Лучше бы потратили на тупи доставки бенза и ремот и защиту НПЗ,Тюкавин то хорошо,но вот есть вещи сейчас и важнее транферов.
Новый стимул для Соболева🤌🏽
ОтветMicio
Новый стимул для Соболева🤌🏽
Ему там бранзила взяли (:
Да ну нет, не может быть…
Динамо надо соглашаться. Тюкавин не прям такой топарь. За 5 -7 лямов можно найти иностранца не хуже или перекупить Воробьёва у Локо
Не думая завернуть)
Смысл?? Чисто за медалью ?
Без еврокубков не вижу мотивации
ОтветАртемка Тимин
Смысл?? Чисто за медалью ? Без еврокубков не вижу мотивации
В Зените он будет бороться за титулы. А в Динамо что? Какой прогресс? О росте можно забыть. Европа ему всё равно не светит, поэтому в принципе его уход можно будет понять.
ОтветDenosaur
В Зените он будет бороться за титулы. А в Динамо что? Какой прогресс? О росте можно забыть. Европа ему всё равно не светит, поэтому в принципе его уход можно будет понять.
Чемпионство с Зенитом - обыденность !
Медаль в Динамо, а если уж и золотая то это фурор
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» готовится предложить 30 млн евро за Тюкавина. Ранее «Динамо» не продало форварда за 25 млн (Иван Карпов)
сегодня, 21:05
«Спартак» дважды контактировал с Тюкавиным. Форвард «Динамо» не заинтересован в переходе (Иван Карпов)
сегодня, 20:07
«Если Тюкавин перейдет в «Зенит», пойму, потому что это жизнь. Болельщикам «Динамо» это не понравится». Каряка о форварде
24 июня, 10:21
Рекомендуем
Главные новости
Уругвайская ассоциация отменила чартерный рейс сборной в Монтевидео после вылета с ЧМ-2026. Игроки будут добираться домой самостоятельно
41 минуту назад
Модные бренды все чаще выпускают одежду в стиле футбольных форм. Показали лучшие из них
52 минуты назадСпецпроект
«Реал» уверен, что вернет Паса в 2027-м. У мадридцев будет опция обратного выкупа хавбека у «Комо» за 80 млн евро
сегодня, 22:12
Кемпес об игре Месси на ЧМ: «Он удивил как своих, так и чужих. Пять голов в двух матчах – и это в 39 лет, никто такого не ожидал. Он снова представляет Аргентину в лучшем свете»
сегодня, 21:45
«Ман Сити» за 25 млн евро купил 19-летнего вингера «Труа» Детурбе
сегодня, 21:22
«Комо» предложил 25+2 млн евро за Чалобу. «Челси» хочет 30+5 млн
сегодня, 21:13
«Краснодар» за Сперцяна получит 25 млн долларов, а не евро. Хавбек переходит в «Аль-Ахли», «Комо» никогда не вел по нему переговоров (Фабрицио Романо)
сегодня, 21:12
«Зенит» готовится предложить 30 млн евро за Тюкавина. Ранее «Динамо» не продало форварда за 25 млн (Иван Карпов)
сегодня, 21:05
«Сандерленд» не собирается продавать Джаку. Хавбек согласовал контракт с «Челси»
сегодня, 20:59
Капитана сборной Кабо-Верде Мендеша обвиняет в изнасиловании бразильская переводчица. Женщина утверждает, что футболист душил, бил и кусал ее, напав в номере отеля в марте
сегодня, 20:50
Ко всем новостям
Последние новости
Хорватия – Гана. Модрич и Парти в старте. Онлайн-трансляция начнется в 00:00
15 минут назад
Панама – Англия. Пума Родригес и Кейн в старте. Онлайн-трансляция начнется в 00:00
17 минут назад
Кейн, Сака, Рэшфорд, Эскобар, Пума Родригес – в составах Англии и Панамы на матч ЧМ
21 минуту назад
Модрич, Перишич, Сучич, Семеньо, Парти – в составах Хорватии и Ганы на матч ЧМ-2026
24 минуты назад
«Ботафого» про отказ от участия в Братском кубке: «Главная причина – проблемы с календарем. Мы не ожидали, что наша федерация назначит матчи на этот период»
42 минуты назад
Хин из Швеции покинет ЧМ из-за травмы: «Мечта, ставшая реальностью, для меня она завершилась раньше времени»
54 минуты назад
«Ман Сити» интересен 18-летний хавбек сборной Марокко Буадди. Клуб контактирует с «Лиллем»
сегодня, 21:54
Мостовой о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «Правильное решение – заработает, вся жизнь обеспечена. Сегодня мир футбола и мир в целом состоит из больших денег»
сегодня, 21:36
«Парма» выкупила Кремаски у «Интер Майами» за 4,5 млн евро
сегодня, 21:31
Александр Самедов: «ЧМ в России был эталонным в плане организации, качества футбола, болельщиков. Турниры в Катаре и США не дотягивают»
сегодня, 21:28