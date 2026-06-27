«Зенит» предложил 30 млн евро за Тюкавина. Форвард готов перейти, в «Динамо» взяли время подумать (Sport Baza)
«Зенит» предложил «Динамо» 30 млн евро за Тюкавина.
«Зенит» сделал «Динамо» предложение в размере 30 млн евро за нападающего Константина Тюкавина, сообщает Sport Baza.
Бело-голубые взяли время, чтобы обдумать предложение. Сам футболист готов к переезду.
Ранее сообщалось, что «Динамо» отказалось продавать нападающего петербургскому клубу за 25 миллионов евро в рассрочку. В контракте Тюкавина прописаны отступные в 20 миллионов евро для зарубежных команд.
В прошлом сезоне нападающий забил 9 голов и сделал 4 передачи в 22 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Sport Baza
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