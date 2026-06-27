«Зенит» предложил 30 млн евро за Тюкавина. Форвард готов перейти, в «Динамо» взяли время подумать (Sport Baza)

«Зенит» предложил «Динамо» 30 млн евро за Тюкавина.

«Зенит » сделал «Динамо» предложение в размере 30 млн евро за нападающего Константина Тюкавина , сообщает Sport Baza.

Бело-голубые взяли время, чтобы обдумать предложение. Сам футболист готов к переезду.

Ранее сообщалось , что «Динамо » отказалось продавать нападающего петербургскому клубу за 25 миллионов евро в рассрочку. В контракте Тюкавина прописаны отступные в 20 миллионов евро для зарубежных команд.

В прошлом сезоне нападающий забил 9 голов и сделал 4 передачи в 22 матчах Мир РПЛ . Его статистику можно изучить по ссылке .