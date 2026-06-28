Групповой этап ЧМ завершился, новый рекорд Месси, Сперцян переходит в «Аль-Ахли» за 25 млн, Расселл выиграл квалификацию в Австрии, «Зенит» и «Спартак» борются за Тюкавина и другие новости

1. На ЧМ-2026 завершился групповой этап. Сборная Англии после победы над Панамой (2:0) попала в плей-офф с первого места в группе L, а Харри Кейн теперь единолично возглавляет список лучших бомбардиров страны на чемпионатах мира; Хорватия вместе с Ганой (2:1 в матче 3-го тура) тоже вышли из группы.

В группе K Колумбия и Португалия не забили , ДР Конго вышла в плей-офф впервые в истории благодаря волевой победе над Узбекистаном – 3:1.

В группе J Аргентина спокойно обыграла Иорданию – 3:1. Месси забил 72-й гол со штрафного , обновил рекорд по голам на ЧМ, побил еще один рекорд (по числу матче на ЧМ подряд с голами) и лидирует в списке бомбардиров турнира. Алжир и Австрия вышли в плей-офф после безумной ничьей в очном матче – 3:3. Марез сделал дубль на 93-й, Калайджич сравнял на 96-й.

Сформировалась сетка плей-офф чемпионата мира: Испания сыграет с Австрией в 1/16 финала, Швейцария – с Алжиром, Португалия – с Хорватией, Аргентина – с Кабо-Верде, Франция – со Швецией.

2. Эдуард Сперцян переходит в «Аль-Ахли», и «Краснодар» получит 25 млн то ли евро , то ли долларов . В Саудовской Аравии полузащитник будет зарабатывать 6 млн евро в год без учета бонусов.

3. На Гран-при Австрии пилот «Мерседеса» Джордж Расселл завоевал поул, опередив пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона, а Макс Ферстаппен («Ред Булл») попал в аварию на последнем круге. При этом неудача нидерландца и триумф британца в заключительной попытке оказались связаны : Расселл сбросил скорость, подняв ногу с педали газа под одиночным желтым флагом, но смог улучшить время на круге.

4. 25-летний форвард Павел Дорофеев продлил контракт с «Рейнджерс» после того, как «Вегас» его обменял. Новое соглашение рассчитано на 7 лет, средняя годовая зарплата – 11 млн долларов.

5. В 7-м туре чемпионата России по регби «Слава» уступила «Стреле-Ак Барс» (7:21), «Локомотив» проиграл «Енисею-СТМ» (8:36).

6. На Кубке мира по прыжкам на батуте Анжела Бладцева победила в индивидуальном турнире и завоевала золото в дуэте с Софией Аляевой, а Федор Сорокин и Данила Касимов взяли серебро.

7. «Спартак» дважды контактировал с Константином Тюкавиным, но форвард «Динамо» не заинтересован в таком переходе. Вот «Зенит» – другое дело: петербуржцы предложили 30 млн евро, и нападающий согласен на трансфер. Динамовцы взяли время подумать.

8. Во втором раунде драфта НХЛ взяли пятерых россиян, в том числе Егора Шилова (под номером 43), Никиту Щербакова (44) и Алана Шайхлисламова (55). Всего за эти дни задрафтовано свыше двух десятков российских хоккеистов.

9. В главном бою UFC Fight Night 280 в Баку Рафаэль Физиев нокаутировал Мануэля Торреса во втором раунде, а перед этим Шарабутдин Магомедов выиграл у Мичела Перейры единогласным решением судей.

10. Нидерландская пловчиха Стенберген установила мировой рекорд на 100 м вольным стилем. Она преодолела дистанцию за 51,68 секунды.

11. Капитана сборной Кабо-Верде Райана Мендеша обвиняет в изнасиловании бразильская переводчица. Женщина утверждает, что футболист душил, бил и кусал ее, напав в номере отеля в марте.

12. Ассоциация уругвайского футбола приняла решение отменить чартерный рейс в Монтевидео после вылета сборной с ЧМ-2026. Теперь команде придется добираться до дома своими силами.

13. Кузяев покинет «Рубин» – с хавбеком не продлят контракт. Далер провел 16 матчей в прошлом сезоне РПЛ.

14. «Челси» согласовал контракт с 33-летним Гранитом Джакой. А вот договориться с «Сандерлендом» будет куда тяжелее – продавать хавбека клуб не планирует .

Цитаты дня

Бьелса о вылете с ЧМ-2026: «У Уругвая был потенциал, который я не смог раскрыть. Муслера сам решил покинуть поле в матче с Испанией»

Тареми считает, что ФИФА и США хотят вылета Ирана с ЧМ-2026: «Турнир – просто катастрофа. Инфантино сказал, что решит все проблемы, но ФИФА ничего не сделала»

Дмитрий Шнякин: «Сука, подбешивают типы, которые в раздевалках фитнес-клубов просто сидят с телефоном. Прям долго! И так квадратные метры лимитированы»

Глава РФС Дюков: «Более 70 млн россиян интересуются футболом, более 2,5 млн занимается им, более 6,5 млн посетили профессиональные матчи в прошлом сезоне»

Гашек о словах Трампа: «Если президент лжец, мошенник и преступник, уважать его – фундаментальная ошибка. Это приведет к упадку страны и всего общества»

Морган о Роналду: «В 41 год он в теле 30-летнего мужчины. Криштиану показывает, что возраст – это просто число. Он невероятный пример для подражания»

Сергей Ташуев: «У Марокко похожий футбол с моим. Это лучшая команда ЧМ, если брать систему и организацию игры»

Муслера после вылета Уругвая с ЧМ на фоне его ошибок: «Приношу извинения всему уругвайскому народу, хотя этого недостаточно. Никогда не думал, что буду так сильно страдать из-за футбола»

Тренер Ирана о ЧМ-2026: «В историю должно войти то, что сделали наши футболисты. Ужасное поведение принимающей страны по отношению к нам. Мир об этом узнает, надеемся»

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