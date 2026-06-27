  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Уругвайская ассоциация отменила чартерный рейс сборной в Монтевидео после вылета с ЧМ-2026. Игроки будут добираться домой самостоятельно

0
Уругвайская ассоциация отменила чартерный рейс сборной в Монтевидео после вылета с ЧМ-2026. Игроки будут добираться домой самостоятельно
Чартерный рейс сборной Уругвая в Монтевидео отменили после неудач команды на ЧМ.

Сборная Уругвая не выиграла ни одного из трех матчей группового этапа чемпионата мира и лишилась шансов на выход в плей-офф. 

После этого Ассоциация уругвайского футбола (AUF) приняла решение отменить чартерный рейс в Монтевидео, вынудив футболистов и тренерский штаб возвращаться домой самостоятельно. 

Это решение было принято после поражения от сборной Испании (0:1) в пятницу в Гвадалахаре. 

Бьелса о вылете Уругвая с ЧМ: «Журналисты и болельщики переносят на меня разочарование, но ошибки – это часть футбола. Голов можно было избежать, по игре мы были должны набрать 7 очков»

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура44524 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Ovacion
logoЧемпионат мира по футболу
logoвысшая лига Уругвай
Федерация футбола Уругвая
logoСборная Уругвая по футболу
logoМарсело Бьелса
logoпроисшествия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ-vasteros
Идиоты
Хрен его знает, как назвать таких ######### из федерации! Максимально тупое решение. Можно ещё к тюремному заключению приговорить, чтобы другим не расслабляться в будущем.
Ну такое свинство не по понятиям. И эти волки еще посмели свою контору АУФ назвать??
Сами наняли деда-диктатора, который поставил 40-летнего вратаря и тот привез 4 гола
Но виноваты конечно же все остальные игроки
Ассоциация 🤡
Максимально тупое решение. Сомневаюсь что игроки не хотели выложиться на ЧМ или себя берегли. Та же сборная Германии, которая подливалась в Катаре - еще бОльший позор, но их так не унижали свои же. Какие-то грани морали или поддержки должны быть.
Ну это как бы не очень красиво тоже. В конце концов, не думаю, что весь штаб - те же массажисты - могут себе подобные неожиданные траты, как полет из сша в Уругвай. Федерации самой бы разобраться, кто допустил что непригодный тренер был у руля
Надеюсь тот, кто принял это решение, выложился на ЧМ по полной и отдал все свои силы сборной.
Рыба гниёт с головы
Самовозвращение
Это латинская америка.там особое отношение.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Я ничего не оставляю уругвайскому футболу». Бьелса уходит на фоне ссоры с Вальверде и тяжелой травмы Угарте
сегодня, 21:02
Гасилин о Бьелсе: «Его идеи исчерпали себя. Уругвай не заслужил выйти в плей‑офф ЧМ»
сегодня, 14:32
Бьелса о вылете Уругвая с ЧМ: «Журналисты и болельщики переносят на меня разочарование, но ошибки – это часть футбола. Голов можно было избежать, по игре мы были должны набрать 7 очков»
сегодня, 14:15
Рекомендуем
Главные новости
Модные бренды все чаще выпускают одежду в стиле футбольных форм. Показали лучшие из них
40 минут назадСпецпроект
«Реал» уверен, что вернет Паса в 2027-м. У мадридцев будет опция обратного выкупа хавбека у «Комо» за 80 млн евро
58 минут назад
Кемпес об игре Месси на ЧМ: «Он удивил как своих, так и чужих. Пять голов в двух матчах – и это в 39 лет, никто такого не ожидал. Он снова представляет Аргентину в лучшем свете»
сегодня, 21:45
«Ман Сити» за 25 млн евро купил 19-летнего вингера «Труа» Детурбе
сегодня, 21:22
«Комо» предложил 25+2 млн евро за Чалобу. «Челси» хочет 30+5 млн
сегодня, 21:13
«Краснодар» за Сперцяна получит 25 млн долларов, а не евро. Хавбек переходит в «Аль-Ахли», «Комо» никогда не вел по нему переговоров (Фабрицио Романо)
сегодня, 21:12
«Зенит» готовится предложить 30 млн евро за Тюкавина. Ранее «Динамо» не продало форварда за 25 млн (Иван Карпов)
сегодня, 21:05
«Сандерленд» не собирается продавать Джаку. Хавбек согласовал контракт с «Челси»
сегодня, 20:59
Капитана сборной Кабо-Верде Мендеша обвиняет в изнасиловании бразильская переводчица. Женщина утверждает, что футболист душил, бил и кусал ее, напав в номере отеля в марте
сегодня, 20:50
Ташуев о сборной Англии: «Не хватает импровизационных вещей, все схематично. Даже мы в «Енисее» наигрываем творческие моменты. Это я называю «организованный хаос»
сегодня, 20:48
Ко всем новостям
Последние новости
Хорватия – Гана. Модрич и Парти в старте. Онлайн-трансляция начнется в 00:00
3 минуты назад
Панама – Англия. Пума Родригес и Кейн в старте. Онлайн-трансляция начнется в 00:00
5 минут назад
Кейн, Сака, Рэшфорд, Эскобар, Пума Родригес – в составах Англии и Панамы на матч ЧМ
9 минут назад
Модрич, Перишич, Сучич, Семеньо, Парти – в составах Хорватии и Ганы на матч ЧМ-2026
12 минут назад
«Ботафого» про отказ от участия в Братском кубке: «Главная причина – проблемы с календарем. Мы не ожидали, что наша федерация назначит матчи на этот период»
30 минут назад
Хин из Швеции покинет ЧМ из-за травмы: «Мечта, ставшая реальностью, для меня она завершилась раньше времени»
42 минуты назад
«Ман Сити» интересен 18-летний хавбек сборной Марокко Буадди. Клуб контактирует с «Лиллем»
сегодня, 21:54
Мостовой о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «Правильное решение – заработает, вся жизнь обеспечена. Сегодня мир футбола и мир в целом состоит из больших денег»
сегодня, 21:36
«Парма» выкупила Кремаски у «Интер Майами» за 4,5 млн евро
сегодня, 21:31
Александр Самедов: «ЧМ в России был эталонным в плане организации, качества футбола, болельщиков. Турниры в Катаре и США не дотягивают»
сегодня, 21:28