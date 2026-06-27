Уругвайская ассоциация отменила чартерный рейс сборной в Монтевидео после вылета с ЧМ-2026. Игроки будут добираться домой самостоятельно
Чартерный рейс сборной Уругвая в Монтевидео отменили после неудач команды на ЧМ.
Сборная Уругвая не выиграла ни одного из трех матчей группового этапа чемпионата мира и лишилась шансов на выход в плей-офф.
После этого Ассоциация уругвайского футбола (AUF) приняла решение отменить чартерный рейс в Монтевидео, вынудив футболистов и тренерский штаб возвращаться домой самостоятельно.
Это решение было принято после поражения от сборной Испании (0:1) в пятницу в Гвадалахаре.
Бьелса о вылете Уругвая с ЧМ: «Журналисты и болельщики переносят на меня разочарование, но ошибки – это часть футбола. Голов можно было избежать, по игре мы были должны набрать 7 очков»
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура44524 голоса
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Ovacion
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Но виноваты конечно же все остальные игроки
Ассоциация 🤡