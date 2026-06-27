Уругвайская ассоциация отменила чартерный рейс сборной в Монтевидео после вылета с ЧМ-2026. Игроки будут добираться домой самостоятельно

Чартерный рейс сборной Уругвая в Монтевидео отменили после неудач команды на ЧМ.

Сборная Уругвая не выиграла ни одного из трех матчей группового этапа чемпионата мира и лишилась шансов на выход в плей-офф.

После этого Ассоциация уругвайского футбола (AUF) приняла решение отменить чартерный рейс в Монтевидео, вынудив футболистов и тренерский штаб возвращаться домой самостоятельно.

Это решение было принято после поражения от сборной Испании (0:1) в пятницу в Гвадалахаре.

Бьелса о вылете Уругвая с ЧМ: «Журналисты и болельщики переносят на меня разочарование, но ошибки – это часть футбола. Голов можно было избежать, по игре мы были должны набрать 7 очков»