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  4. «Реал» уверен, что вернет Паса в 2027-м. У мадридцев будет опция обратного выкупа хавбека у «Комо» за 80 млн евро

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«Реал» уверен, что вернет Паса в 2027-м. У мадридцев будет опция обратного выкупа хавбека у «Комо» за 80 млн евро
«Реал» планирует возвращение Паса в следующем году.

В «Реале» уверены, что будущее Нико Паса связано с возвращением в Испанию следующим летом, сообщает As. 

Ранее «Комо» согласовал с мадридским клубом трансфер хавбека за 60 млн евро. Сделка будет официально оформлена на следующей неделе. При этом «Реал» сохранит за собой право обратного выкупа аргентинца за 80 млн евро в 2027 году.

По словам источника, изначально в «Реале» рассчитывали, что Пас пополнит состав команды в сезоне-2026/27. Однако у игрока появились сомнения относительно своей роли в команде Жозе Моуринью. В связи с этим 21-летний футболист предпочел на данном этапе карьеры продолжить выступления за «Комо», который по итогам сезона вышел в Лигу чемпионов. «Мадрид» пошел игроку на встречу. 

Напомним, ранее в этом месяце «Реал» активировал опцию обратного выкупа Паса у «Комо» за 9 млн евро. В минувшем сезоне Серии А футболист сыграл 35 матчей, забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач. Его статистику можно увидеть здесь

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НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: As
logoНико Пас
logoвозможные трансферы
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoсерия А Италия
logoКомо

Комментарии

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Потом в 2028м продадут за 100 и пропишут обратный выкуп за 120.
У меня только один вопрос, откуда у Комо 60 млн?!?! Как там фейрплэй? Там все итальянские клубы такие трансферы не могут позволить...
ОтветАлександр_1117145085
У меня только один вопрос, откуда у Комо 60 млн?!?! Как там фейрплэй? Там все итальянские клубы такие трансферы не могут позволить...
Убранство вилл помёта на аукционе толкнули
ОтветАлександр_1117145085
У меня только один вопрос, откуда у Комо 60 млн?!?! Как там фейрплэй? Там все итальянские клубы такие трансферы не могут позволить...
Богатый клуб - новый итальянский гранд !
А плей это уже похоже никому не интересен ))
Получается с учётом 9 млн на выкуп сейчас, 60 млн за продажу тут же, 80 млн на покупку через год... Итого 29 млн за то, чтобы оставить воспитанника в аренде на один сезон???
ОтветДима Щербаков
Получается с учётом 9 млн на выкуп сейчас, 60 млн за продажу тут же, 80 млн на покупку через год... Итого 29 млн за то, чтобы оставить воспитанника в аренде на один сезон???
Это страховка на случай если Нико выстрелит и будет готов играть в старте Реала
Рад за Нико и Комо! Но есть вопрос насчёт денег. Откуда наскребли такую сумму? Это ж вроде Италия, не шейхи из пустыни.
Где деньги, Зин? (с)
столько пиара среднего игрока. его уровень серия. ничего он выше не потянет
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