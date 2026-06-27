«Реал» уверен, что вернет Паса в 2027-м. У мадридцев будет опция обратного выкупа хавбека у «Комо» за 80 млн евро

«Реал» планирует возвращение Паса в следующем году.

В «Реале » уверены, что будущее Нико Паса связано с возвращением в Испанию следующим летом, сообщает As.

Ранее «Комо» согласовал с мадридским клубом трансфер хавбека за 60 млн евро. Сделка будет официально оформлена на следующей неделе. При этом «Реал» сохранит за собой право обратного выкупа аргентинца за 80 млн евро в 2027 году.

По словам источника, изначально в «Реале» рассчитывали, что Пас пополнит состав команды в сезоне-2026/27. Однако у игрока появились сомнения относительно своей роли в команде Жозе Моуринью. В связи с этим 21-летний футболист предпочел на данном этапе карьеры продолжить выступления за «Комо », который по итогам сезона вышел в Лигу чемпионов. «Мадрид» пошел игроку на встречу.

Напомним, ранее в этом месяце «Реал» активировал опцию обратного выкупа Паса у «Комо» за 9 млн евро. В минувшем сезоне Серии А футболист сыграл 35 матчей, забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач. Его статистику можно увидеть здесь .