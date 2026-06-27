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  4. Кемпес об игре Месси на ЧМ: «Он удивил как своих, так и чужих. Пять голов в двух матчах – и это в 39 лет, никто такого не ожидал. Он снова представляет Аргентину в лучшем свете»

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Кемпес об игре Месси на ЧМ: «Он удивил как своих, так и чужих. Пять голов в двух матчах – и это в 39 лет, никто такого не ожидал. Он снова представляет Аргентину в лучшем свете»
Кемпес об игре Месси на ЧМ: он удивил как своих, так и чужих.

Чемпион мира 1978 года в составе сборной Аргентины Марио Кемпес признался, что был удивлен игрой своего соотечественника Лионеля Месси на ЧМ-2026. 

39-летний форвард забил пять мячей в двух матчах на турнире. 

Как вы оцениваете выступление Месси на этом чемпионате мира? Какое впечатление он производит?

– Невероятное. Никто такого не ожидал. Все думали, что они со Скалони будут вместе решать, сколько минут он вообще сможет сыграть. Но он удивил как своих, так и чужих. Пять голов в двух матчах – и это в 39 лет, которые он совсем недавно отметил...

Кажется, слова, чтобы описать этого игрока, уже закончились.

– Нет, слова не закончились – их просто уже не существует. Он снова представляет нас в лучшем свете. Помимо того, что у него невероятные лидерские качества на поле, он великолепно читает игру, очень точен в завершении атак, а команда по-прежнему во многом зависит именно от него, особенно когда речь идет о голах.

В чем секрет Лео?

– Он выглядит свежее, чем когда-либо. Он приехал на турнир с огромным желанием играть и демонстрирует потрясающую реализацию моментов. Месси уже не бегает так, как его партнеры по команде, но он великолепно читает игру. Он всегда знает, где нужно находиться, и неизменно находит свободное пространство, где нет соперников, – сказал Кемпес. 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: As
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Марио Кемпес

Комментарии

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Легенда о легенде другого и не мог сказать. Месси никогда не перестаёт удивлять.
Месси всегда умудряется удивлять!
Месси в порядке. Без него Аргентина вполне может буксовать и с такими соперниками. Состав классный, но не сильно впечатляют в плане команды. Месси как раз тот элемент, что делает магию.
"...Месси уже не бегает так, как его партнёры по команде..."
Как будто "уже" здесь немного лишнее))
Лео Месси гений футбола.
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