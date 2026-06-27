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  4. «Зенит» готовится предложить 30 млн евро за Тюкавина. Ранее «Динамо» не продало форварда за 25 млн (Иван Карпов)

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«Зенит» готовится предложить 30 млн евро за Тюкавина. Ранее «Динамо» не продало форварда за 25 млн (Иван Карпов)
«Зенит» может предложить 30 млн евро за Тюкавина.

«Зенит» готовит новое предложение по Константину Тюкавину.

Ранее сообщалось, что «Динамо» отказалось продавать нападающего петербургскому клубу за 25 миллионов евро в рассрочку.

Теперь сине-бело-голубые обсуждают возможность сделать улучшенное предложение по игроку – сумма может составить 30 млн евро, пишет инсайдер Иван Карпов.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Тюкавин провел 22 матча, забил 9 голов и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь

«Спартак» дважды контактировал с Тюкавиным. Форвард «Динамо» не заинтересован в переходе (Иван Карпов)

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НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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logoДинамо Москва

Комментарии

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30 млн. дали за Данни 18 лет назад. С учетом инфляции за Тюкавина надо просить 60 млн. евро.
ОтветPertinax Gandi
30 млн. дали за Данни 18 лет назад. С учетом инфляции за Тюкавина надо просить 60 млн. евро.
100.000.000 не меньше! Миллер же чудной, может и сотку дать. 🤣
Мало! 100.000.000 евро не меньше!
похоже, зениту нравится, когда его посылают
ОтветD-M
похоже, зениту нравится, когда его посылают
Только дурак не продаст Тюкавина за 30.
ОтветNoken
Только дурак не продаст Тюкавина за 30.
Зачем? Сейчас подождём и Миллер 100.000.000 даст! 🤣
Сейчас вылезут сектанты и снова начнут писать что карп алкоголик и всё неправда как уже было в новости про 25
Для внутреннего первенства водокачки предлагать 30 мультов зелени за игрока - однако ж!
Вот что лимит животворящий делает!
Напоминает тему Атлетико -Барселона , война за Альвареса , с разницей в том , что Альварес очень хочет перейти , но клуб встал в позу.
ОтветТайна_1117135054
Напоминает тему Атлетико -Барселона , война за Альвареса , с разницей в том , что Альварес очень хочет перейти , но клуб встал в позу.
Т.е. вы зенит с Барселоной сравнили?))
Ответalexander2260678
Т.е. вы зенит с Барселоной сравнили?))
Нет , схожесть битвы , когда Атлетико издевается над богатым клубом и говорит , давайте 500 млн , поговорим )))
Ну за 30 надо отдавать
Интересно, Шварц хоть в курсе что ему придется за золото с Динамо бороться без Нгамале и Тюкавина в атаке ? ) Или там один интерес у ГТ - сумма контракта и размер неустойки
ОтветФокс45
Интересно, Шварц хоть в курсе что ему придется за золото с Динамо бороться без Нгамале и Тюкавина в атаке ? ) Или там один интерес у ГТ - сумма контракта и размер неустойки
Шварцу сегодня Торпедо два закатило , какое золото.
ОтветФокс45
Интересно, Шварц хоть в курсе что ему придется за золото с Динамо бороться без Нгамале и Тюкавина в атаке ? ) Или там один интерес у ГТ - сумма контракта и размер неустойки
Золото? Динамо за тройку борется, какое золото. Сомневаюсь, что Шварц витает в облаках.
Предложите бензином оплатить..охотнее будут торговаться ;)
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