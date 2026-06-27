«Зенит» готовится предложить 30 млн евро за Тюкавина. Ранее «Динамо» не продало форварда за 25 млн (Иван Карпов)
«Зенит» может предложить 30 млн евро за Тюкавина.
«Зенит» готовит новое предложение по Константину Тюкавину.
Ранее сообщалось, что «Динамо» отказалось продавать нападающего петербургскому клубу за 25 миллионов евро в рассрочку.
Теперь сине-бело-голубые обсуждают возможность сделать улучшенное предложение по игроку – сумма может составить 30 млн евро, пишет инсайдер Иван Карпов.
В прошлом сезоне Мир РПЛ Тюкавин провел 22 матча, забил 9 голов и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
«Спартак» дважды контактировал с Тюкавиным. Форвард «Динамо» не заинтересован в переходе (Иван Карпов)
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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