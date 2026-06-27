«Зенит» готовится предложить 30 млн евро за Тюкавина. Ранее «Динамо» не продало форварда за 25 млн (Иван Карпов)

«Зенит» может предложить 30 млн евро за Тюкавина.

«Зенит » готовит новое предложение по Константину Тюкавину .

Ранее сообщалось , что «Динамо» отказалось продавать нападающего петербургскому клубу за 25 миллионов евро в рассрочку.

Теперь сине-бело-голубые обсуждают возможность сделать улучшенное предложение по игроку – сумма может составить 30 млн евро, пишет инсайдер Иван Карпов.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Тюкавин провел 22 матча, забил 9 голов и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь .

«Спартак» дважды контактировал с Тюкавиным. Форвард «Динамо» не заинтересован в переходе (Иван Карпов)