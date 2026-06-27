Дмитрий Шнякин: «Сука, подбешивают типы, которые в раздевалках фитнес-клубов просто сидят с телефоном. Прям долго! И так квадратные метры лимитированы»
Шнякин: подбешивают типы, которые в раздевалках фитнес-клубов сидят с телефоном.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин выразил недовольство посетителями фитнес-клубов, которые долго сидят в раздевалке с телефоном.
«Подбешивают типы, которые в раздевалках фитнес-клубов… Сидят. Сука, просто сидят с телефоном. :) Прям долго! Иногда в игры играют. И так квадратные метры лимитированы, переоделся – го на треню, помылся – вали домой. А тут… Сидят. 🤷🏼♂️
Пост не касается футбольных раздевалок, где посидеть, отдышаться, в пол повтыкать, поржать, потроллить, порефлексировать – святейшее из святого, конечно же», – написал Шнякин.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура43287 голосов
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
Кто-то другой
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии