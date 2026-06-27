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  4. Дмитрий Шнякин: «Сука, подбешивают типы, которые в раздевалках фитнес-клубов просто сидят с телефоном. Прям долго! И так квадратные метры лимитированы»

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Дмитрий Шнякин: «Сука, подбешивают типы, которые в раздевалках фитнес-клубов просто сидят с телефоном. Прям долго! И так квадратные метры лимитированы»
Шнякин: подбешивают типы, которые в раздевалках фитнес-клубов сидят с телефоном.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин выразил недовольство посетителями фитнес-клубов, которые долго сидят в раздевалке с телефоном. 

«Подбешивают типы, которые в раздевалках фитнес-клубов… Сидят. Сука, просто сидят с телефоном. :) Прям долго! Иногда в игры играют. И так квадратные метры лимитированы, переоделся – го на треню, помылся – вали домой. А тут… Сидят. 🤷🏼‍♂️

Пост не касается футбольных раздевалок, где посидеть, отдышаться, в пол повтыкать, поржать, потроллить, порефлексировать – святейшее из святого, конечно же», – написал Шнякин. 

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
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Комментарии

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Сука, подбешивают типы, которые в комментаторских рубках просто рассказывают истории из своей жизни вместо комментирования матча. Прям долго! И так минуты матча лимитированны.
Лимит на квадратные метры есть, а на квадратные головы комментаторов нет. Недоработка.
Надо послушать вторую сторону. Их мнение про Шнякина
А меня сука подбешивают типы которые не матч комментируют, а рыгают в эфире перед вторым таймом или материал со спортса 45 минут читают.
Посетители фитнес-клубов видят Шнякина, быстро достают телефоны и утыкаются в них, чтобы он с ними не заговорил
Шнякин, ты же читаешь все о себе, вот и вникай - ты включаешь механизм "проекции", когда то, что ты сам отрицаешь в себе, называешь литературным словом "сука". Посети нормального психолога, вдруг мы все тебя тут не просто так презираем?
Сука, подбешивают типы, которые треплются о ерунде во время эфира. Прям долго! И так минуты лимитированы.
А некоторые на тренажерах сидят
ОтветГеннадий Гусев
А некоторые на тренажерах сидят
Вот! Эти бесят очень сильно! Заняли станок и сидят в девайсах
Подбешивают типы, которые лезут в чужие дела. Он заплатил? Условие пользования не нарушил? Пусть сидит столько сколько нужно хоть в телефоне, хоть журналы листает. Не нравится- сиди дома.
Сука, подбешивают типы, которые помешаны на самоутверждении и самолюбовании
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