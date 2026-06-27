Дмитрий Шнякин: «Сука, подбешивают типы, которые в раздевалках фитнес-клубов просто сидят с телефоном. Прям долго! И так квадратные метры лимитированы»

Шнякин: подбешивают типы, которые в раздевалках фитнес-клубов сидят с телефоном.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин выразил недовольство посетителями фитнес-клубов, которые долго сидят в раздевалке с телефоном.

«Подбешивают типы, которые в раздевалках фитнес-клубов… Сидят. Сука, просто сидят с телефоном. :) Прям долго! Иногда в игры играют. И так квадратные метры лимитированы, переоделся – го на треню, помылся – вали домой. А тут… Сидят. 🤷🏼‍♂️

Пост не касается футбольных раздевалок, где посидеть, отдышаться, в пол повтыкать, поржать, потроллить, порефлексировать – святейшее из святого, конечно же», – написал Шнякин.