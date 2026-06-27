  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Капитана сборной Кабо-Верде Мендеша обвиняет в изнасиловании бразильская переводчица. Женщина утверждает, что футболист душил, бил и кусал ее, напав в номере отеля в марте

0
Капитана сборной Кабо-Верде Мендеша обвиняет в изнасиловании бразильская переводчица. Женщина утверждает, что футболист душил, бил и кусал ее, напав в номере отеля в марте
Капитана сборной Кабо-Верде обвинили в изнасиловании.

Капитана сборной Кабо-Верде Райана Мендеша подозревают в изнасиловании.

Обвинение в адрес 36-летнего полузащитника, выступающего за турецкий «Ыгдыр», выдвинула бразильская женщина. Согласно ее заявлению, инцидент произошел 27 марта этого года в отеле в Новой Зеландии, где сборная Кабо-Верде останавливалась перед товарищескими матчами c Чили и Финляндией. Полиция Новой Зеландии ведет расследование с 10 апреля.  

Бразильянка находилась в этой гостинице по приглашению Федерации футбола Новой Зеландии в качестве переводчика для делегации Кабо-Верде, официальным языком которой является португальский, а также для оказания оперативной поддержки сборной во время товарищеского турнира FIFA Series. Потерпевшая живет и работает в Новой Зеландии. 

Бразильское издание Globo получило доступ к фотографиям синяков, которые были переданы в полицию, полицейскому отчету и медицинскому заключению из клиники, где оказывали помощь бразильянке, включая результаты обследований и данные о психологической помощи после предполагаемого инцидента.

По словам заявительницы, после матча против сборной Чили ее пригласили в один из номеров, зарезервированных для команды Кабо-Верде, и она пришла, полагая, что ей нужно будет выступить в роли переводчицы. Однако она поняла, что там проходила неформальная встреча, и вернулась в свою комнату, когда почувствовала себя плохо. Вскоре после этого она услышала стук в дверь и открыла ее, думая, что ее зовут по работе. 

Согласно жалобе, именно в этот момент в номер вошел Райан Мендеш, который напал на нее, душил, бил и кусал, пока она пыталась защититься, а затем изнасиловал ее. После этого потерпевшая сфотографировала видимые повреждения, такие как порезы на губах, синяки на шее, ноге и боку.

Женщина обратилась в клинику, которая помогает жертвам сексуального насилия, и прошла судебно-медицинскую экспертизу. Помимо множественных синяков на разных участках тела, у нее были обнаружены «два круглых болезненных на ощупь образования у основания малых половых губ».

Полиция собрала записи с камер видеонаблюдения в отеле и ожидает заключения судебно-медицинской экспертизы, после чего примет решение о том, передавать ли это дело в суд. 

10 мая бразильянка и ее муж направили в Федерацию футбола Кабо-Верде и ФИФА внесудебные уведомления с отчетом, доказательствами и требованием наказать игрока, отстранив его от участия в чемпионате мира. 20 мая они заполнили форму ФИФА для подачи жалоб. Однако, по их словам, ответа они так и не получили.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура43362 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globo
logoЫгдыр
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoД2 Турция
logoпроисшествия
logoРайан Мендеш
logoЧемпионат мира по футболу
logoФИФА

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Однако она поняла, что на переводе много не заработаешь...
Аргентина испугалась...начали работать за кулисами))
Шутка, если что!!!
Понятно. Сборная выстрелила. Можно на ней и похайпить. А с марта всего ничего прошло. Ведь были наверняка в захолустном отеле с клопами и отсутствием камер, который в апреле и снесли. Пока нашли свидетелей… а что кусал… ну так инстинкт, предки людоедами были🤷‍♂️
ОтветКрасная стрела
Понятно. Сборная выстрелила. Можно на ней и похайпить. А с марта всего ничего прошло. Ведь были наверняка в захолустном отеле с клопами и отсутствием камер, который в апреле и снесли. Пока нашли свидетелей… а что кусал… ну так инстинкт, предки людоедами были🤷‍♂️
Вы статью читали? Причём тут сборная выстрелила и хайпануть. Полиция ведёт расследование с апреля
начинается...
если всё так, как написано в статье, то странно, почему тип до сих пор на свободе
скорее всего, это лишь одна из точек зрения
Раньше на спортсе был юзер с Ником

- в частности анально

Интересно куда пропал
ОтветДядя ТУРА
Раньше на спортсе был юзер с Ником - в частности анально Интересно куда пропал
Блокнули)
ОтветАндрей. С
Блокнули)
Жаль)! Ржачный тип
Рафик не виновен
Аргентина пытается подковерными играми вывести из строя соперника по 1/16 финала!
Спортс - ты ж не спид -Инфо
ля
когда же эти футболёры поймут, что не надо спать с бабами

за она была, против , хотела , не хотела
либо плати бабки и составляй контракт
либо погоняй лысого
ну или женись
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Сандерленд» не собирается продавать Джаку. Хавбек согласовал контракт с «Челси»
3 минуты назад
Ташуев о сборной Англии: «Не хватает импровизационных вещей, все схематично. Даже мы в «Енисее» наигрываем творческие моменты. Это я называю «организованный хаос»
14 минут назад
Товарищеские матчи. «Зенит» разгромил «Ленинградец», «Локо» сыграл 0:0 с «Родиной», «Динамо» уступило «Торпедо», «Ахмат» против ОФК
17 минут назад
Дмитрий Шнякин: «Сука, подбешивают типы, которые в раздевалках фитнес-клубов просто сидят с телефоном. Прям долго! И так квадратные метры лимитированы»
29 минут назад
ЧМ-2026. Англия сыграет с Панамой, Хорватия – с Ганой, Португалия – с Колумбией, Аргентина против Иордании
39 минут назад
Новый клуб Сперцяна выиграл азиатскую ЛЧ. Вот как «Аль-Ахли» это сделал
49 минут назадВидеоСпортс"
Геркус о попадании в базу «Миротворца»: «Это заслуга перед Родиной. Спасибо, порадовали! Хотелось бы помочь как-то еще, но пока так»
50 минут назад
«Спартак» дважды контактировал с Тюкавиным. Форвард «Динамо» не заинтересован в переходе (Иван Карпов)
55 минут назад
Девушка Гакпо сообщила, что они с Коди потеряли ребенка. Ноа ван дер Бей ранее приехала на ЧМ-2026 поддержать хавбека сборной Нидерландов
сегодня, 19:59
«Краснодар» получит 25 млн евро за Сперцяна от «Аль-Ахли» («Чемпионат»)
сегодня, 19:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» продаст Джованни Гонсалеса «Ривер Плейт» за 500 тысяч долларов (Герман Гарсия Грова)
6 минут назад
Клопп ответил на вопрос о работе в «Реале»: «Там есть Жозе. У них все в порядке»
36 минут назад
Депутат Свищев об отказе «Ботафого» от участия в Братском кубке: «Кто-то запугал, может. Отвратительно, когда все в последний момент слетает»
41 минуту назад
Андрей Канчельскис: «В успех Португалии с Роналду в составе почти не верю. У Аргентины больше шансов на проход дальше»
59 минут назад
Холанд о пропуске игры с Францией: «Даже сильнейшим составом, не думаю, что Норвегия победила бы. То, что они показали против нас, выглядело пугающе»
сегодня, 19:50
Тренировочные будни «Динамо» – в новом клубном влоге
сегодня, 19:16ВидеоСпортс"
Вегорст перешел в «Твенте» из «Аякса». Тен Хаг сказал: «Гордимся, что он будет играть за нас. Ваут – яркий пример того, чего может достичь футболист, если готов отдать все»
сегодня, 18:49Фото
«Брест» назначил экс-вратаря Лашуэ тренером. Он сменил умершего Руа
сегодня, 18:47
Панама – Англия. Онлайн-трансляция начнется в 00:00
сегодня, 18:42
Хорватия – Гана. Онлайн-трансляция начнется в 00:00
сегодня, 18:35