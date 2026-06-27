Капитана сборной Кабо-Верде Мендеша обвиняет в изнасиловании бразильская переводчица. Женщина утверждает, что футболист душил, бил и кусал ее, напав в номере отеля в марте

Капитана сборной Кабо-Верде обвинили в изнасиловании.

Капитана сборной Кабо-Верде Райана Мендеша подозревают в изнасиловании.

Обвинение в адрес 36-летнего полузащитника, выступающего за турецкий «Ыгдыр », выдвинула бразильская женщина. Согласно ее заявлению, инцидент произошел 27 марта этого года в отеле в Новой Зеландии, где сборная Кабо-Верде останавливалась перед товарищескими матчами c Чили и Финляндией. Полиция Новой Зеландии ведет расследование с 10 апреля.

Бразильянка находилась в этой гостинице по приглашению Федерации футбола Новой Зеландии в качестве переводчика для делегации Кабо-Верде, официальным языком которой является португальский, а также для оказания оперативной поддержки сборной во время товарищеского турнира FIFA Series. Потерпевшая живет и работает в Новой Зеландии.

Бразильское издание Globo получило доступ к фотографиям синяков, которые были переданы в полицию, полицейскому отчету и медицинскому заключению из клиники, где оказывали помощь бразильянке, включая результаты обследований и данные о психологической помощи после предполагаемого инцидента.

По словам заявительницы, после матча против сборной Чили ее пригласили в один из номеров, зарезервированных для команды Кабо-Верде, и она пришла, полагая, что ей нужно будет выступить в роли переводчицы. Однако она поняла, что там проходила неформальная встреча, и вернулась в свою комнату, когда почувствовала себя плохо. Вскоре после этого она услышала стук в дверь и открыла ее, думая, что ее зовут по работе.

Согласно жалобе, именно в этот момент в номер вошел Райан Мендеш, который напал на нее, душил, бил и кусал, пока она пыталась защититься, а затем изнасиловал ее. После этого потерпевшая сфотографировала видимые повреждения, такие как порезы на губах, синяки на шее, ноге и боку.

Женщина обратилась в клинику, которая помогает жертвам сексуального насилия, и прошла судебно-медицинскую экспертизу. Помимо множественных синяков на разных участках тела, у нее были обнаружены «два круглых болезненных на ощупь образования у основания малых половых губ».

Полиция собрала записи с камер видеонаблюдения в отеле и ожидает заключения судебно-медицинской экспертизы, после чего примет решение о том, передавать ли это дело в суд.

10 мая бразильянка и ее муж направили в Федерацию футбола Кабо-Верде и ФИФА внесудебные уведомления с отчетом, доказательствами и требованием наказать игрока, отстранив его от участия в чемпионате мира. 20 мая они заполнили форму ФИФА для подачи жалоб. Однако, по их словам, ответа они так и не получили.