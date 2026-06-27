«Спартак» дважды контактировал с Тюкавиным. Форвард «Динамо» не заинтересован в переходе (Иван Карпов)
«Спартак» контактировал с Тюкавиным из «Динамо».
«Спартак» проявляет интерес к Константину Тюкавину.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, красно-белые связывались с нападающим «Динамо» дважды за месяц.
«Спартак» хотел узнать мнение игрока относительно потенциального перехода. Однако футболист дал понять, что в данный момент не рассматривает вариант с трансфером в «Спартак».
В прошлом сезоне Мир РПЛ Тюкавин провел 22 матча, забил 9 голов и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
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Хоть нападающий по Рос меркам хороший, но нужен ли он за эти деньги? Да и личку он попросит не меньше 2.5
+Кресты недавно.
А вообще как тут правильно пишут больше похоже на прогрев под "продление"(хотя и продлевали недавно)
Мутная какая то движуха