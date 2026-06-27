  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Спартак» дважды контактировал с Тюкавиным. Форвард «Динамо» не заинтересован в переходе (Иван Карпов)

0
«Спартак» дважды контактировал с Тюкавиным. Форвард «Динамо» не заинтересован в переходе (Иван Карпов)
«Спартак» контактировал с Тюкавиным из «Динамо».

«Спартак» проявляет интерес к Константину Тюкавину.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, красно-белые связывались с нападающим «Динамо» дважды за месяц.

«Спартак» хотел узнать мнение игрока относительно потенциального перехода. Однако футболист дал понять, что в данный момент не рассматривает вариант с трансфером в «Спартак».

В прошлом сезоне Мир РПЛ Тюкавин провел 22 матча, забил 9 голов и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура43032 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoвозможные трансферы
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Тюкавин
logoДинамо Москва

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
алё, Костик ты спишь?
Ну да, все Зенит не пошел а в Спартак прям подорвался
ОтветАрхитектор Мендисабаль
Клоуны 🤡
Про Карпова с Карпиным?
очень правильное решение...Тюкавин намного интереснее Воробьёва...
Уже складывается впечатление, что агент Тюкавина продать хочет. То Зенит, то Спартак, то еще какие-то неведомые клубы, а всё никак не купят бриллиант
ОтветВи Ков
Уже складывается впечатление, что агент Тюкавина продать хочет. То Зенит, то Спартак, то еще какие-то неведомые клубы, а всё никак не купят бриллиант
Да не факт, что агент. Агент уже получил свой барыш за продление в прошлом году.
ОтветSan9
Да не факт, что агент. Агент уже получил свой барыш за продление в прошлом году.
Продлений много не бывает))
17 он по трансфермаркту. Просить будут 25+
Хоть нападающий по Рос меркам хороший, но нужен ли он за эти деньги? Да и личку он попросит не меньше 2.5
+Кресты недавно.
А вообще как тут правильно пишут больше похоже на прогрев под "продление"(хотя и продлевали недавно)
Мутная какая то движуха
ОтветForza14Viola
17 он по трансфермаркту. Просить будут 25+ Хоть нападающий по Рос меркам хороший, но нужен ли он за эти деньги? Да и личку он попросит не меньше 2.5 +Кресты недавно. А вообще как тут правильно пишут больше похоже на прогрев под "продление"(хотя и продлевали недавно) Мутная какая то движуха
Какое продление? Он в конце мая контракт продлил до 2030 года. Что питерские эту чушь писали, теперь вы.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
ЧМ-2026. Англия сыграет с Панамой, Хорватия – с Ганой, Португалия – с Колумбией, Аргентина против Иордании
6 минут назад
Новый клуб Сперцяна выиграл азиатскую ЛЧ. Вот как «Аль-Ахли» это сделал
17 минут назадВидеоСпортс"
Геркус о попадании в базу «Миротворца»: «Это заслуга перед Родиной. Спасибо, порадовали! Хотелось бы помочь как-то еще, но пока так»
18 минут назад
Девушка Гакпо сообщила, что они с Коди потеряли ребенка. Ноа ван дер Бей ранее приехала на ЧМ-2026 поддержать хавбека сборной Нидерландов
31 минуту назад
«Краснодар» получит 25 млн евро за Сперцяна от «Аль-Ахли» («Чемпионат»)
40 минут назад
Товарищеские матчи. «Зенит» разгромил «Ленинградец», «Локо» сыграл 0:0 с «Родиной», «Динамо» уступило «Торпедо», «Ахмат» против ОФК
45 минут назадLive
«Челси» согласовал контракт с Джакой. «Синие» ведут переговоры с «Сандерлендом» (Флориан Плеттенберг)
53 минуты назад
Клопп про расширение ЧМ: «Матчей слишком много. Но когда я вижу счастливых болельщиков, море красок, эмоции, стараюсь отключить в себе профессионала и просто наслаждаться зрелищем»
57 минут назад
Сперцян за 20 млн евро переходит в «Аль-Ахли» из «Краснодара». Хавбек подпишет контракт по схеме «3+1», зарплата – 6 млн евро в год плюс бонусы (Иван Карпов)
59 минут назад
Смотрите финальные матчи группового этапа ЧМ с фрибетом до 15 000! Кто попадет в плей-офф?
сегодня, 19:30Промо
Ко всем новостям
Последние новости
Клопп ответил на вопрос о работе в «Реале»: «Там есть Жозе. У них все в порядке»
4 минуты назад
Депутат Свищев об отказе «Ботафого» от участия в Братском кубке: «Может, кто-то запугал. Это отвратительно, когда все в последний момент слетает»
9 минут назад
Андрей Канчельскис: «В успех Португалии с Роналду в составе почти не верю. У Аргентины больше шансов на проход дальше»
27 минут назад
Холанд о пропуске игры с Францией: «Даже сильнейшим составом, не думаю, что Норвегия победила бы. То, что они показали против нас, выглядело пугающе»
40 минут назад
Тренировочные будни «Динамо» – в новом клубном влоге
сегодня, 19:16ВидеоСпортс"
Вегорст перешел в «Твенте» из «Аякса». Тен Хаг сказал: «Гордимся, что он будет играть за нас. Ваут – яркий пример того, чего может достичь футболист, если готов отдать все»
сегодня, 18:49Фото
«Брест» назначил экс-вратаря Лашуэ тренером. Он сменил умершего Руа
сегодня, 18:47
Панама – Англия. Онлайн-трансляция начнется в 00:00
сегодня, 18:42
Хорватия – Гана. Онлайн-трансляция начнется в 00:00
сегодня, 18:35
Колумбия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 02:30
сегодня, 18:25