«Спартак» дважды контактировал с Тюкавиным. Форвард «Динамо» не заинтересован в переходе (Иван Карпов)

«Спартак» контактировал с Тюкавиным из «Динамо».

«Спартак » проявляет интерес к Константину Тюкавину .

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, красно-белые связывались с нападающим «Динамо » дважды за месяц.

«Спартак» хотел узнать мнение игрока относительно потенциального перехода. Однако футболист дал понять, что в данный момент не рассматривает вариант с трансфером в «Спартак».

В прошлом сезоне Мир РПЛ Тюкавин провел 22 матча, забил 9 голов и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь .